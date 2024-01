Ci sono aziende anche come Lamborghini al CES 2024 di Las Vegas, palcoscenico in cui realtà di ogni genere e grandezza sono solite presentare nuove soluzioni tecnologiche pertinenti ai propri ambiti. È infatti una novità per il mondo delle corse in auto quella che ha svelato la Casa di Sant’Agata Bolognese, Telemetry X, concept di un innovativo sistema tecnologico a supporto del pilota realizzata “per massimizzare l’esperienza dei clienti anche in pista” ha detto Rouven Mohr, capo del reparto tecnico di Lamborghini.

Cos’è Telemetry X di Lamborghini e a che serve

Si tratta di una funzione software in via di sperimentazione che mira a rendere più immersiva la guida in pista grazie ad alcune soluzione tecnologiche sviluppate con Accenture (una delle più importanti società di consulenza al mondo): il Real Time Remote Garage, il Biometric Data System e il Digital Co-Pilot.

Il primo dei tre sistemi che compongono Telemetry X di Lamborghini, il Remote Garage, è un’applicazione web che si avvale del 5G per avere a disposizione in tempo reale le registrazioni video delle proprie prestazioni in pista e la telemetria (i relativi dati misurati e raccolti). Queste informazioni sono monitorabili da una persona terza (ad esempio un coach, anche da remoto), che è così in grado di dare al pilota riscontri e suggerimenti durante la sessione di guida anche in tempo reale, per migliorare le prestazioni o, più semplicemente, per una dose extra di adrenalina.

Si occupa invece del rilevamento dei dati biometrici di chi guida il Biometric Data System, che permette ad esempio di monitorare la frequenza cardiaca e i livelli di stress per avere un riscontro psico-fisico che possa essere utile ad esempio per perfezionare i propri allenamenti anche dal punto di vista mentale.

Questi dati biometrici e relativi alle proprie prestazioni in pista vengono poi analizzati insieme dal Digital Co-Pilot, un “assistente vocale proattivo” (lo definisce così Lamborghini) che fornisce dei feedback basati proprio sulle informazioni citate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in pista con indicazioni su traiettorie, punti di frenata e altro ancora.

“Nel prossimo futuro le nostre supersportive offriranno sempre più non solo emozioni ma esperienze immersive di guida; Telemetry X è una perfetta anticipazione dei servizi connessi che i nostri clienti potranno vivere tra pochi anni” ha commentato Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini.

