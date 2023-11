Apple ha avviato il rilascio di nuovi e importanti aggiornamenti correttivi per alcuni dei sistemi operativi di nuova generazione, dimostrazione del fatto che c’erano ancora parecchi bug da correggere. Il colosso di Cupertino ha rilasciato infatti iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 e macOS 14.1.1 Sonoma.

Oltre a correggere alcuni bug, gli aggiornamenti si preoccupano di sistemare alcuni gravi problemi sul fronte della sicurezza, uno dei principali focus dei sistemi operativi della mela morsicata. Ecco tutti i dettagli.

Apple aggiorna iOS, iPadOS e macOS: novità sul fronte della sicurezza

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di nuovi aggiornamenti minori per i principali sistemi operativi della generazione 2023, ovvero iOS 17, iPadOS 17, e macOS 14 Sonoma, su tutti i dispositivi compatibili.

Questi aggiornamenti, che giungono a distanza di circa tre settimane dai precedenti aggiornamenti intermedi, puntano a risolvere alcuni bug segnalati dalla community e, come anticipato, a risolvere alcuni problemi legati alla sicurezza.

iOS 17.1.2 e iPadOS 17.1.2

La build di questo nuovo aggiornamento minore della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2017-18 in poi), è la 21B101 (sostituisce la 21B91 rilasciata come iOS e iPadOS 17.1.1 lo scorso 7 novembre). Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé iOS 17.1.2 ha un peso di 419 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.1).

macOS 14.1.2 Sonoma

Il nuovo aggiornamento minore della più recente versione di macOS, disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili, è rilasciato attraverso due differenti build:

La 23B92 (sostituisce la 23B81 rilasciata come versione stabile di macOS 14.1.1 lo scorso 7 novembre) per i “vecchi” Mac.

(sostituisce la 23B81 rilasciata come versione stabile di macOS 14.1.1 lo scorso 7 novembre) per i “vecchi” Mac. La 23B2091 (sostituisce la 23B2082 rilasciata come versione stabile di macOS 14.1.1 lo scorso 7 novembre) per i nuovi Mac M3.

Le vulnerabilità risolte

Consultando il portale Versioni di sicurezza di Apple è possibile scoprire le vulnerabilità che vengono risolte con questi nuovi aggiornamenti intermedi, la cui installazione è fortemente consigliata a tutti.

In entrambi i casi, le vulnerabilità corrette (sfruttate attivamente) investono WebKit e sono contrassegnate dagli identificativi CVE-2023-42916 e CVE-2023-42917. Senza entrare troppo nel dettaglio, queste vulnerabilità permettevano di divulgare informazioni sensibili o eseguire codice arbitrario tramite elaborazione di contenuti Web.

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

I nuovi aggiornamenti minori dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14 Sonoma sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre:

Per aggiornare gli iPhone (da iPhone Xs/Xr in poi) è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento ed effettuare un tap su “Aggiorna ora“. È necessario che l’iPhone abbia carica residua sufficiente (almeno il 20%) o che sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per iPadOS 17.1.1 .

. Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Potrebbero interessarti anche: Recensione iPhone 15: poche scelte discutibili, tante cose buone e Recensione iPhone 15 Pro Max: le novità sono quelle giuste