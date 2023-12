Al pari di Dell, anche Acer si prepara ad aggiornare la propria gamma di notebook gaming Predator in vista del lancio dei nuovi processori Intel Meteor Lake “Core Ultra” nonché delle varianti mobile Core 14a gen “Raptor Lake” serie H. Stando alle indiscrezioni trapelate grazie ai colleghi di wccftech, l’azienda taiwanese sarebbe pronta ad annunciare almeno due portatili gaming top di gamma della linea Predator Helios, entrambi equipaggiati con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 laptop.

Ecco come potrebbero essere i nuovi notebook gaming targati Acer

A differenza di quanto visto per Dell, i dettagli trapelati sulla prossima gamma di portatili Acer sono leggermente più scarni, limitandosi alle possibili configurazioni hardware che, se confermate, risultano comunque notevoli. Questi portatili saranno destinati ai gamer più esigenti, parliamo degli Acer Predator Helios che, come visto per altre aziende, punteranno sui modelli Intel Core 14a gen serie HX; questa scelta, condivisa dai competitor Acer, è giustificata dalle caratteristiche delle CPU Meteor Lake che, nonostante la nuova architettura, offriranno configurazioni meno spinte per numero di core e frequenze rispetto ai prodotti Raptor Lake H “Refresh”. Questi ultimi manterranno le caratteristiche tecniche degli attuali Intel Core 13a gen serie H, offrendo esclusivamente un incremento delle frequenze di clock (al pari dei modelli desktop per intenderci).

Gli inediti notebook gaming Acer dovrebbero puntare sul nuovo top di gamma Intel, il Core i9-14900HX, un chip che garantirà 24 core e 32 thread con una frequenza base di 2,4 GHz e Boost sino a 5,8 GHz; a bordo troveremo un chip grafico integrato Intel UHD 770, 36 MB di Intel Smart Cache e un TDP di 55 watt che potrà essere configurato sino a 157 watt. Come anticipato sopra, i modelli saranno due, uno con display da 16 pollici e uno con display da 18 pollici, entrambi ad alto refresh-rate; questi notebook condivideranno anche la stessa tipologia di RAM (DDR5) e la scheda grafica, una GeForce RTX 4080 laptop con 12 GB di VRAM.

Lo storage sarà ovviamente di tipo SSD PCI-E Gen 4.0, il sistema operativo Windows 11 Pro, mentre lato batteria Acer utilizzerà un’unità da 90 WHr, inevitabile se vogliamo per garantire un’autonomia adeguata a questa tipologia di hardware. Riguardo alla possibile data di presentazione, si vocifera che Acer possa annunciare questi nuovi modelli in concomitanza al lancio di Intel Meteor Lake (14 dicembre), con una dimostrazione “effettiva” in vista del CES di Las Vegas a inizio gennaio. I prezzi, ancora da confermare per l’Italia, non saranno alla portata di tutti, almeno stando a quanto emerge da Amazon UK dove i due modelli Acer sono già disponibili al preordine; si parte da una base di 2.799 sterline per arrivare a 3.199 sterline della variante più spinta da 18″, al cambio 3.261 euro e 3.728 euro.

Aces Predator Helios – Caratteristiche presunte

Acer Predator Helios 18 PH18-72

CPU Intel Core i9-14900HX

32 GB di RAM DDR5

SSD PCI-E Gen 4.0 2 TB

GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop

Display IPS 18″ WQXGA 240 Hertz

Batteria 90 WHr

Peso 3,25 Kg

Prezzo 3.199 sterline (vedi offerta)

Acer Predator Helios 16 PH16-72

CPU Intel Core i9-14900HX

16 GB di RAM DDR5

SSD PCI-E Gen 4.0 1 TB

GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop

Display MiniLED 18″ WQXGA 250 Hertz

Batteria 90 WHr

Peso 2,7 Kg

Prezzo 2.799 sterline (vedi offerta)

