Chi ama giocare con il proprio notebook in mobilità sa benissimo che non c’è niente di meglio di un laptop con scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX. I motivi sono semplici, sono le GeForce RTX di NVIDIA oltre ad essere tra le soluzioni più potenti sul mercato offrono l’accesso alle tecnologie RTX, DLSS, Reflex ed anche una serie di vantaggi in ambito content creation con le ottimizzazioni Studio.

Si tratta di tecnologie must have del settore, importantissime su un notebook ma se non avete mai sentito nominare questi termini, ecco tutto quello che devi sapere su RTX, DLSS, Reflex e Studio sui migliori notebook NVIDIA GeForce RTX.

Perché scegliere un notebook GeForce RTX

La nuova architettura Ampere, gli RT Core di seconda generazione e i Tensor Core di terza generazione permettono ai dei notebook con grafica dedicata GeForce RTX di accedere a tutte le migliori tecnologie e implementazioni per il mondo del gaming e della content creation.

Il Ray Tracing è ciò che più sta impattando nel mondo dei titoli next gen, è la tecnologia che rende ogni gioco più vicino al fotorealismo. Basta attivare RTX On sui giochi supportati (tutti i titoli più importanti sono dotati di RTX) per vedere una gestione della luce, dei riflessi e di tanti altri elementi prendere vita. Il Ray Tracing va a simulare il comportamento fisico della luce e degli altri elementi in modo da poter rendere tutto molto più reale e concreto. All’interno di una scena con RTX attivo è possibile imbattersi a luci e ombre che rispondono al vero comportamento fisico, a riflessi in real time e a tutta una serie di condizioni che rispecchiano fedelmente la fisica del nostro mondo.

Per rendere il Ray Tracing sempre più accessibile vista l’elevata potenza di calcolo richiesta, NVIDIA ha sviluppato il DLSS 2.0. Il Deep Learning Super Sampling è una tecnica di rendering assistita da Intelligenza Artificiale (AI) in grado di migliorare sensibilmente il frame rate di un titolo senza rinunciare a Ray Tracing e dettagli massimi. Si tratta di un processo molto complicato da descrivere in poche righe ma, in parole semplici, con i Tensor Core di seconda generazione le schede grafiche per notebook NVIDIA GeForce RTX sono in grado di un gioco ad alta risoluzione con dettagli maxati e Ray Tracing aumentando considerevolmente il numero di FPS a disposizione grazie ad un rendering AI di una risoluzione più bassa. Il risultato finale dipende dai titoli ma generalmente si parla di almeno un 40% di boost fino ad un 200%.

I titoli RTX e il DLSS non sono gli unici vantaggi di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX, c’è una tecnologia che fa davvero impazzire tutti i pro gamer ed è la tecnologia Reflex. Un vero gamer sa quanto sia importante abbattere al minimo la latenza in titoli eSport come Rainbow, Valorant, Fortnite, CoD, Apex, Overwatch e così via, grazie alla tecnologia NVIDIA Reflex si riuscirà non solo a misurare la latenza tra le varie parti del sistema ma anche quella molto importante delle periferiche mouse, tastiera e display. Avere un sistema tutto ottimizzato con Reflex migliora il tempo di risposta del 9% fino ad un 40%.

Fino a questo momento però abbiamo parlato solo del mondo dei gamer ma anche chi crea contenuti può beneficiare della potenza di un notebook con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX grazie ai driver Studio che permettono a tante applicazioni di content creation di essere accelerate dalla GPU. Si parla di programmi professionali come Photoshop, Premiere che sfrutta il rendering CUDA ma anche modellazione in 3D real time con Blender e processi di accelerazione AI come in DaVinci Resolve. Come non citare anche tutto il nuovo ramo degli streamer con la suite NVIDIA Broadcast per rimuovere il rumore e l’eco dalla traccia audio, inserire background virtuali e tanto altro nelle proprie live.

Migliori notebook NVIDIA GeForce RTX 3050, 3050 Ti, 3060, 3070 e 3080

Per comodità e per avere un quadro chiaro della proposta dei migliori notebook NVIDIA GeForce RTX, abbiamo diviso questa selezione in fasce di schede grafiche. La guida ai migliori portatili con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX non è una lista di tutti i portatili presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori e di quelli in offerta, molti brand hanno adottato le soluzioni NVIDIA per proporre le migliori tecnologie ai gamer e ai creator. Ecco la divisione di schede grafiche dei migliori notebook NVIDIA GeForce RTX:

La selezione dei migliori portatili NVIDIA GeForce RTX è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi notebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori notebook NVIDIA GeForce RTX del 2021 è quello di valutare l’acquisto da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita.

Migliori notebook NVIDIA GeForce RTX 3050 e 3050 Ti

La GeForce RTX 3050 presente in questi notebook ha 2048 CUDA core, un clock che va da 1057 MHz fino a 1740 MHz e un consumo tra i 35 W e gli 80 W. La GeForce RTX 3050 Ti è leggermente più potente con 2560 CUDA Core, un clock che va da 1035 MHz fino a 1695 MHz e un consumo tra i 35 W e gli 80 W, la RAM GDDR6 è per entrambe le schede da 4 GB. Ecco i migliori notebook GeForce RTX 3050 e 3050 Ti:

MSI Summit E16 Flip

Il convertibile per mondo business elite di MSI non si risparmia con le specifiche con il tuo processore Intel Core i7 1195G7 in combinazione con una GeForce RTX 3050. Per tutto il resto c’è un display da ben 16″ con risoluzione QHD a 120 Hz in grado di assistere alla creazione di contenuti ed anche di togliersi qualche sfizio con titoli più leggeri che possono arrivare a frame rate alto. Il cerchio si chiude con 32 GB di RAM, 1 TB di SSD una buona tastiera ed un design interessante.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

MSI Katana GF66

Un bel notebook gaming in pieno stile per questo MSI Katana GF66 con GeForce RTX 3050, Core i7 11800H e un pannello FHD a 144 Hz. Si tratta di una macchina in grado di fare tutto, ci sono tante porte, una buona tastiera, un bel design ma è chiaro che con la combo GPU, CPU e display, il suo intento principale è giocare alla grande e ci riesce benissimo. MSI ha curato tutto anche la dissipazione e il taglio di RAM e SSD che parte da 16 GB di dual channel e 512 GB PCIe Gen3.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

MSI Katana GF76

Si tratta del fratello maggiore del GF66, questo MSI Katana GF76 condivide buona parte della base hardware con il suo fratello minore con processore Intel Core i7 11800H, 16 GB di RAM ma passa alla scheda video GeForce RTX 3050 Ti e 1 TB di SSD. Cambia anche il display che raggiunge i 17.2″ di diagonale con risoluzione sempre FullHD e con refresh rate di 144 Hz. Un notebook che lascia tanto spazio al gaming.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori notebook NVIDIA GeForce RTX 3060

La GeForce RTX 3060 presente in questi notebook ha 3840 CUDA core, un clock che va da 1283 MHz fino a 1703 MHz e un consumo tra i 60 W e gli 115 W mentre la RAM GDDR6 dedicata sale a 6 GB. Ecco i migliori notebook GeForce RTX 3060:

MSI GF65 Thin

MSI GF65 Thin inizia a fare sul serio con la GeForce RTX 3060 in grado di gestire il Ray Tracing decisamente bene grazie alla presenza del DLSS. Il processore è un Core i7 di decima generazione accompagnato da 16 GB di RAM e 1 TB di SSD ma è tutta la macchina ad essere interessante con un display da 15.6″ FullHD 144Hz, un buon reparto audio e una tastiera retroilluminata in collaborazione con SteelSeries.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

MSI Creator Z16

Il Creator Z16 di MSI è un notebook elegante ma decisamente potente. Sotto la scocca nasconde un Core i7 11800H con GeForce RTX 3060 a piena potenza in grado non solo di aiutare tutti i creator ad esprimersi al meglio ma anche di farsi passare più di uno sfizio quando si vogliono distrarre dal lavoro con RTX e DLSS nei titoli riprodotti su un display enorme da 16″ QHD+ e 120 Hz. Un notebook che non rinuncia nemmeno ad una qualità audio notevole.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

MSI Pulse GL76

MSI Pulse GL76 è il notebook che un vero gamer vuole avere perché riuscirà a giocare alla grande in mobilità grazie al pannello da 17.3″ FullHD a 144Hz. La potenza sotto il cofano c’è, la GeForce RTX 3060 è in grado di assistere ogni titolo con Ray Tracing e DLSS, il Core i7 11800H spinge tanto ed MSI ci ha messo del suo per creare un sistema di dissipazione in grado di gestire tutta quella potenza.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori notebook NVIDIA GeForce RTX 3070

La GeForce RTX 3070 presente in questi notebook ha 5120 CUDA core, un clock che va da 1290 MHz fino a 1620 MHz e un consumo tra i 80 W e gli 125 W mentre la RAM GDDR6 dedicata sale ben 8 GB. Ecco i migliori notebook GeForce RTX 3070:

MSI Creator 17

Una novità anche per chi cerca una macchina da lavoro bella grande, è il nuovo MSI Creator 17 con un display, non solo enorme da 17,3” con risoluzione 4K ma anche con tecnologia MiniLED, decisamente tanta roba. Il processore invece è un Intel Core i7 11800H a 10 nanometri ed è accompagnato da una GeForce RTX 3070 con 8 GB di RAM dedicati, è disponibile anche 1 TB di SSD NVMe PCIe 4, 32GB di RAM ed ovviamente tutto è aggiornabile con semplicità. Una bella macchina perfetta per lavorare comodamente anche grazie alla buona tastiera e alle tante porte a disposizione.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

MSI Katana GF66

Il solito bel notebook gaming questo MSI Katana GF66 potenziato con GeForce RTX 3070 e 8 GB di RAM dedicata, Core i7 11800H e un pannello FHD a 144 Hz. Si tratta sempre di una macchina tuttofare con tante porte, una buona tastiera, un bel design e una durata della batteria interessante grazie al modulo da 90 Wh. La scocca è la stessa del modello con GeForce RTX 3050 ma la potenza di di fascia nettamente superiore.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

MSI GS76 Stealth

Questo notebook gaming è assolutamente una bomba, la GeForce RTX 3070 in combinazione ad un display da 17.3″ FullHD a 360 Hz con un Core i7 11800H rende questa macchina perfetta per chi vuole iniziare una carriera con i titoli eSport. Non c’è nulla che non vada in una macchina del genere, bellissima tastiera SteelSeries, ottimo audio, dotazione tecnica indiscutibile ed un sistema di dissipazione più che adeguato.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori notebook NVIDIA GeForce RTX 3080

La GeForce RTX 3080 presente in questi notebook ha 6144 CUDA core, un clock che va da 1245 MHz fino a 1710 MHz e un consumo tra i 80 W e oltre 150 W mentre la RAM GDDR6 dedicata è disponibile da 8 GB e 16 GB. Ecco i migliori notebook GeForce RTX 3080:

MSI GS66 Stealth

MSI GS66 Stealth è un vero notebook da gaming elegante. Esteticamente è molto pacato, sottile e sobrio. Sebbene non sia grande e massiccio, non ha nessun tipo di limitazione nelle prestazioni con il processore Intel Core i7 di undicesima generazione e scheda grafica GeForce RTX 3080 di NVIDIA, 16 GB RAM e 2TB GB SSD. Il display è un 15.6″ con risoluzione QHD e refresh rate a 240 Hz (cornici ridotte) anche la sezione audio è curatissima grazie alla presenza di Hi-Res audio. Il sistema di raffreddamento per tenere a bada questa bestiolina è il Cooler Boost Trinity+ con 3 ventole e 7 heatpipe.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori portatili NVIDIA GeForce RTX in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook NVIDIA GeForce RTX 2021 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il portatile per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori portatili NVIDIA GeForce RTX in assoluto del 2021 da prendere: