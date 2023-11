Il CES 2024 è alle porte e come ogni anno Dell sarà tra i protagonisti di quella che possiamo definire, insieme al Computex di Taipei, come la fiera più importante per il segmento PC, notebook, componenti e tutto quello che ruota intorno al mondo della tecnologia per il mercato consumer e non solo. Al pari di altre aziende leader di settore, anche Dell si presenterà a Las Vegas con molte novità, soprattutto per il segmento dei notebook ad alte prestazioni, senza dimenticare i sistemi rivolti al mondo gaming e tutte la componentisica/periferiche a esso legata. Stando a un report dei colleghi di Windows Report emerso nelle scorse ore, il colosso statunitense avrebbe in programma un aggiornamento della gamma di notebook compatti XPS, nonché dei notebook gaming proposti sotto il brand Alienware oltre a nuovi monitor da gioco e periferiche; ma vediamo tutto con ordine.

Dell prepara i nuovi notebook XPS e Alienware con CPU Intel Meteor Lake “Core Ultra”



Entrando subito nei dettagli, sembra quasi confermato che Dell annuncerà al CES 2024 la nuova gamma di notebook ultrasottili XPS, un sostanzioso aggiornamento che riguarderà i modelli XPS 13, XPS 14 e XPS 16; i nuovi notebook saranno basati sulla piattaforma notebook di ultima generazione Intel Meteor Lake, con l’utilizzo dei processori Core Ultra 100, dotati di un’architettura CPU rinnovata e realizzati su nodo produttivo Intel 4 (ex 7 nanometri). Si parte con Dell XPS 13, caratterizzato come sempre da un design ultrasottile ma con prestazioni al top, affiancato da XPS 14 (altrettanto atteso), entrambi aggiornati con le CPU Intel Core Ultra e schede grafiche della serie GeForce RTX. Il top di gamma della serie sarà come da pronostico il Dell XPS 16, che non dovrebbe essere stravolto per il design, portando però una ventata di novità lato prestazioni con i processori Meteor Lake e GPU NVIDIA GeForce RTX 40.

Passando invece ai notebook gaming Alienware, l’azienda proporrà un rinnovato Alienware m16 R2, rivisitato nello chassis e nel sistema di dissipazione ed equipaggiato con CPU Intel Core Ultra serie H e GeForce RTX 40; tra le novità di questo notebook ci sarà probabilmente la modalità Stealth, utile per passare dalla configurazione classica (per prestazioni e illuminazione RGB) a una modalità a basso profilo che permette di utilizzare il portatile per ambiti produttivo-lavorativi, puntando anche a incrementare l’autonomia della batteria. Anche l’ottimo Alienware x16 R2 subirà lo stesso trattamento, mentre il modello flagship Alienware m18 R2 sarà aggiornato con processori Intel Core 14a gen serie H e grafica GeForce RTX 40 ad alte prestazioni.

I nuovi notebook Dell e Alienware dovrebbero debuttare sul mercato globale il prossimo 11 gennaio, ma non saranno le uniche novità targate Dell che a quanto pare annuncerà anche tre nuovi monitor gaming, nello specifico Alienware 27 360Hz, Alienware 32 4K QD-OLED e Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub. Come suggerisce il nome, Alienware 27 360Hz sarà un display ad alto refresh-rate con una diagonale di 27 pollici; si tratta di un pannello QD-OLED con risoluzione QHD che garantirà anche un’ottima resa cromatica, senza dimenticare l’illuminazione RGB. Alienware 32 4K QD-OLED utilizzerà la stessa tecnologia QD-OLED ma con un display curvo e una risoluzione 4K, il tutto per un monitor con un rapporto di contrasto elevatissimo, supporto Dolby Vision HDR e interfaccia HDMI 2.1 FRL. Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub chiude la nuova lineup, rivolgendosi ovviamente a un pubblico diverso vista la diagonale da 40 pollici e una risoluzione 5K, l’ideale per la produttività grazie anche all’ottima capacità di espansione/connettività (vedi Thunderbolt).

In chiusura ci sarà posto anche per un aggiornamento del noto Alienware gaming bundle, con la tastiera Alienware Pro Wireless (formato al 75%) e un mouse sempre ad alte prestazioni che, oltre a un peso di soli 60 grammi e ai led RGB, offrirà un polling rate sino a 8 KHz. Al momento non sono trapelati dettagli sui prezzi che, inutile quasi ribadirlo, saranno probabilmente gonfiati dalle novità (soprattutto Intel); a tal proposito però aspettiamo conferme o eventuali dichiarazioni ufficiali da parte di Dell.

