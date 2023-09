Il programma di rinnovamento di Intel non si ferma: l’azienda, infatti, ha svelato oggi le novità in arrivo per il futuro della sua gamma di prodotti, confermando un nuovo passo di un programma di rinnovamento molto ambizioso che punta al lancio di Intel 18A già nel corso della seconda metà del 2024.

L’obiettivo è realizzare 5 nodi produttivi in quattro anni, accelerando il programma di crescita dei prodotti della gamma Intel. Il nuovo passo di Intel riguarda il debutto della nuova architettura Meteor Lake che arriva con la quattordicesima generazione dei processori Intel Core.

Con questa nuova architettura, Intel promette l’arrivo dei processori più efficienti di sempre, grazie a una lunga serie di novità che puntano a rivoluzionare, dalle fondamenta, la struttura delle CPU dell’azienda. Vediamo, punto per punto, le novità annunciate da Intel.

Intel non si ferma: arriva Meteor Lake

Il nuovo passo in avanti del processo continuo di aggiornamento e crescita di Intel è rappresentato da Meteor Lake. La nuova famiglia di processori di Intel, la 14° generazione degli Intel Core, rinnova l’offerta dell’azienda con una nuova microarchitettura per gli E-Core, con il debutto dei nuovi Core “Low Power” che si affiancano ai tradizionali Efficient Core, e una nuova microarchitettura per i P-Core.

I nuovi E-Core Low Power sono due e sono contenuti in un’apposita sezione del SoC realizzato con architettura Meteor Lake, denominata Low Power Island, a cui vengono affidati i compiti più leggeri che non prevedono l’attivazione diretta del Compute Tile, la sezione che integra gli E-Core tradizionali e i P-Core.

In questo modo, Intel conferma le potenzialità, sia in termini di prestazioni che di efficienza, della sua architettura ibrida, gestita ta da Intel Thread Director. C’è anche il debutto della prima NPU integrata, per sfruttare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Grazie al nuovo processo Intel 4, inoltre, l’azienda anticipa un miglioramento superiore al 20% per quanto riguarda l’efficienza energetica rispetto a Intel 7.

Il programma di Intel è particolarmente ambizioso: l’azienda già punta a Intel 3 e poi a Intel 20A e Intel 18A, attesi per il 2024. L’immagine qui di sotto chiarisce quali saranno le prossime mosse di Intel per il futuro:

Intel ha realizzato Meteor Lake utilizzando la nuova tecnologia di packaging FOVEROS 3D e garantendo il supporto a tutte le tecnologie di ultima generazione del settore, dal Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 alla trasmissione dei dati via Thunderbolt 4 e fino ad arrivare a PCIe Gen 5. C’è anche il supporto HDMI 2.1 e DP 2.1.

Molto interessanti anche le novità per la GPU integrata nei processori Meteor Lake, in passato vero e proprio punto debole delle proposte di Intel. L’azienda ha anticipato un raddoppio delle prestazioni per Watt. La nuova proposta di Intel è dotata di un’architettura disaggregata, con vari elementi che vengono disposti in tile differenti.

Si tratta di una soluzione che permette di ottimizzare le risorse, garantendo un incremento prestazionale e una maggiore efficienza. Nel SoC Tile sono presenti l’Xe media engine e l’Xe Display Engine mentre il Graphics Tile include la GPU XeLPG che, come sottolineato in precedenza, va a raddoppiare le prestazioni rispetto alla versione precedente, la XeLP, garantendo un importante passo in avanti per Intel anche per quanto riguarda le prestazioni grafiche. Tra le novità c’è il supporto hardware al ray-tracing, con 8 unità dedicate.

