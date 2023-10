Dopo il recente lancio dei processori desktop Core 14a gen con a capo il top di gamma Core i9-14900K, Intel sembra intenzionata a portare i nuovi prodotti anche sulla piattaforma notebook, verosimilmente con i modelli Core HX destinati ai portatili gaming di fascia alta. A conferma di questa volontà arrivano i primi test dei modelli Core i9-14900HX e Core i7-14700HX, soluzioni che, almeno guardando all’attuale serie Core 13a gen, dovrebbero collocarsi in cima all’offerta del produttore di Santa Clara. Non è la prima volta che si parla di CPU Intel Core 14a gen mobile, gli avvistamenti sono stati già diversi, segno che l’azienda potrebbe fare presto un annuncio per poi dedicarsi al debutto dei primi modelli Meteor Lake “Core Ultra” su nodo produttivo Intel 4 (a dicembre).

I nuovi Intel Core 14a gen equipaggeranno i notebook gaming top di gamma

Gli inediti Intel Core i9-14900HX e Core i7-14700HX sono apparsi nelle scorse ore sul database di PugetBench; il primo a bordo di un ASUS ROG STRIX SCAR 16 in coppia con una scheda grafica GeForce RTX 4090, il fratello minore Core i7 su un non precisato modello di notebook, abbinato a 64 GB di RAM DDR5 4.800 MT/s e una GPU dedicata Intel Arc A570M. A parte i dati relativi ai benchmark effettuati, non emergono dettagli tecnici precisi sulle due CPU che, guardando ai processori Core 13a gen HX, dovrebbero ereditare l’attuale configurazione di Core i9-14900K e Core i7-14700K desktop.

Il Core i9-14900HX sarà dotato quindi di 24 core/32 thread, mentre Core i7-14700HX sarà un chip del tutto nuovo, offrendo 20 core e 28 thread. Oltre al probabile numero di core, sappiamo che i nuovi arrivati avranno un TDP di 55 watt configurabile sino a 155-160 watt, in base al design del notebook su cui prenderanno posto; come le controparti desktop poi, ci aspettiamo un ulteriore incremento delle frequenze di clock (+200 MHz vs Core 13a gen), oltre che un’adozione importante di memorie DDR5 ad alta frequenza e supporto per lo standard PCI-E Gen 5.0.

I nuovi Intel Raptor Lake Refresh per notebook andranno a scontrarsi direttamente con i Ryzen 7000HX di AMD, una battaglia che non si limita solo alle prestazioni pure ma anche e soprattutto ai consumi e all’efficienza. AMD da questo punto di vista è avvantaggiata rispetto al competitor, se non altro perchè il nodo produttivo TSMC a 5nm è più efficiente di Intel 7; con l’imminente debutto di Meteor Lake la situazione dovrebbe però migliorare, non solo grazie alla tecnologia Intel 4, ma anche per via dei miglioramenti apportati all’architettura.

Intel Core i7-14900K – Caratteristiche tecniche presunte

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 24/32

Intel Smart Cache 36 MB

Frequenza Base/Boost ?

Supporto DDR5/DDR4

Grafica Intel UHD (32 core)

Supporto PCI-E 5.0 e PCI-E 4.0

Intel Core i7-14700K – Caratteristiche tecniche presunte

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 20/28

Intel Smart Cache 30 MB

Frequenza Base/Boost ?

Supporto DDR5/DDR4

Grafica Intel UHD (32 core)

Supporto PCI-E 5.0 e PCI-E 4.0

Riguardo i benchmark in esame, questi non ci offrono particolari spunti di riflessione, quantomeno sulla prestazione assoluta dei chip in base al valore di TDP impostato (fa molta differenza). Guardando alla situazione sul versante desktop però, non ci aspettiamo particolari stravolgimenti dai prossimi Core 14a gen serie HX, fatta eccezione per il Core i7-14700HX che, se manterrà l’attuale configurazione della controparte desktop (20 core / 28 thread), garantirà un incremento delle capacità di calcolo in ambito multi-core.

