A poche ore dal termine delle offerte della Settimana del Black Friday di Amazon e degli sconti del Cyber Monday, tornano le promozioni singole, quelle che di tanto in tanto permettono di fare buoni affari, talvolta anche migliori rispetto a quelle legate a quegli eventi promozionali tanto attesi.

È il caso delle offerte di Amazon su MacBook Air 15 e MacBook Pro 14 con M3 Pro, computer portatili che sono acquistabili oggi al prezzo più basso di sempre (proposto da Amazon). Seguiteci, perché è probabile che lo sconto in questione valga solo per poche ore.

MacBook Air 15 e MacBook Pro 14 M3 Pro in offerta su Amazon

Meno potente, ma più leggero e sottile nonostante le maggiori dimensioni dello schermo MacBook Air 15, più potente e tecnologicamente avanzato MacBook Pro 14 con chip Apple Silicon M3 Pro. Possiamo riassumere così i due notebook dell’azienda di Cupertino disponibili in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre, portatili di fascia media e medio-alta che sono stati presentati da Apple di recente: a inizio giugno il primo, a fine ottobre il secondo.

In breve: MacBook Air 15 è dotato di uno schermo da 15,3″, integra un chip Apple Silicon M2 (CPU da 8 core e GPU da 10 core) affiancato da 8 GB di RAM (memoria unificata) e da 256 GB; MacBook Pro 14 2023 monta invece uno schermo mini-LED da 14,2″, un chip Apple Silicon M3 Pro (con CPU 11 core e GPU da 14 core), SSD da 512 GB e 18 GB di RAM (memoria unificata).

Sono le specifiche principali dei modelli disponibili in offerta su Amazon, che potete acquistare dai link che seguono e costano: MacBook Air 15 1.449 euro invece di 1.649 euro (colore argento), MacBook Pro 14 2.339 euro invece di 2.599 euro (colore nero siderale).

Link per acquistare MacBook Air 15 a 1.449 euro su Amazon

Link per acquistare MacBook Pro 14 M3 Pro a 2.339 euro su Amazon

Vi ricordiamo che Amazon permette di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024, periodo prolungato rispetto ai classici 30 giorni previsti di norma proprio in occasione degli sconti di Natale e per Black Friday e Cyber Monday.

In copertina MacBook Air 15, di cui trovate la nostra recensione qui (anche video)

Leggi anche: Echo Pop ancora al minimo storico su Amazon nella colorazione antracite e È già tempo di Offerte di Natale sull’Acer Store: sconti fino al 30%

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento e per non perdervi nemmeno una promo potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, di seguirci sui nostri portali e di spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Offerte per categoria