Il periodo di Black Friday e Cyber Monday è terminato ma le offerte continuano. La conferma arriva dall’Acer Store che ha appena lanciato le Offerte di Natale con decine di prodotti proposti in sconto, fino al prossimo 25 di dicembre, e con la possibilità di ottenere fino al 30% di sconto su notebook, monitor, computer e altri prodotti della gamma Acer. Vediamo i dettagli completi in merito.

Acer Store lancia le Offerte di Natale

C’è tempo fino al prossimo 25 di dicembre per acquistare uno dei prodotti dell’Acer Store a prezzo scontato. Grazie alle Offerte di Natale, infatti, è possibile ottenere fino al 30% di sconto, beneficiando di un taglio di prezzo netto sui prodotti selezionati per questa promozione. Lo sconto viene applicato una volta aggiunto il prodotto (o i prodotti) al carrello.

Per gli utenti che scelgono l’Acer Store c’è la possibilità di sfruttare la consegna gratuita, il reso gratuito e c’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal o Klarna. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Scopri le Offerte di Natale dell’Acer Store <<

Qui di seguito, invece, abbiamo selezionato i prodotti più interessanti da comprare con le Offerte di Natale di Acer (ordinati per prezzo crescente). Ecco le migliori proposte: