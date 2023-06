In occasione della WWDC 2023 Apple ha tolto i veli da MacBook Air 15, senza dubbio il laptop più atteso dell’anno per vari motivi. Veste i panni di co-protagonista dell’evento soprattutto per questo, pur condividendo il palco in primis con il nuovo visore, il vero protagonista della conferenza di Apple.

Si tratta di un notebook che, pur costando molto, si posiziona nella fascia economica della gamma MacBook, un prodotto sulla stessa linea del MacBook Air M2 presentato lo scorso anno, pur con alcune differenze importanti. Cambiano soprattutto le dimensioni della scocca e del display, la capacità della batteria e di conseguenza l’autonomia, in aggiunta ad altri aspetti più marginali. Ma scopriamolo meglio in tutti i suoi dettagli.

Caratteristiche tecniche di MacBook Air 15

Niente Apple Silicon M3 per il nuovo MacBook Air, portatile che si presenta invece con i “vecchi” Silicon M2, chipset realizzati con tecnologia a 5 nanometri che dallo scorso anno abbiamo già visto a bordo di MacBook Air e di iPad Pro 2022. A inizio 2023 sono arrivati anche sui Mac mini e sui MacBook Pro 14 e 16 in versione M2 Pro e M2 Max, ma nonostante precedenti indiscrezioni prevedevano il debutto di M3, Apple ha optato per la generazione già commercializzata.

Chiusa questa parentesi, doverosa considerate le svariate voci che negli scorsi mesi avevano previsto uno scenario simile, MacBook Air 15 monta il chip Apple Silicon M2 con CPU a 8 core (4 performance e 4 efficiency), GPU a 10 core e Neural Engine a 16 core. Per quanto riguarda la memoria unificata (diversa dalla RAM) e lo spazio d’archiviazione interno su unità SSD, si parte con 8 – 256 GB. Come al solito, acquistandolo su Apple Store è possibile configurarlo in vario modo optando per un maggior quantitativo di memoria o di spazio d’archiviazione, fino a 24 GB di memoria unificata e fino a un massimo di 2 TB per l’archiviazione.

La novità più importante di questo nuovo notebook di Apple la troviamo tuttavia nello schermo, un pannello Liquid Retina con tecnologia IPS e retroilluminazione a LED che misura 15,3″ di diametro, con luminosità massima di 500 nit, 1 miliardo di colori e tecnologia True Tone. Niente Pro Motion o tecnologia mini-LED dunque, perché si tratta in sostanza dello stesso pannello da 13,6″ montato su MacBook Air 2022, solo più grande.

Questione connettività, troviamo il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0 e due porte Thunderbolt / USB 4 con ingresso jack audio da 3,5 mm con supporto avanzato per l’alta impedenza e porta MagSafe 3 per la ricarica. Per il resto, MacBook Air 15, monta una videocamera FaceTime a 1080p, un sistema audio a quattro altoparlanti con supporto all’audio spaziale, tre microfoni in array con beamforming direzionale e supporta un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz.

Per quanto riguarda invece la batteria, MacBook Air 15 garantisce 18 ore di autonomia secondo quanto dichiarato.

Design e immagini di MacBook Air 15

A parte gli ingombri maggiori, è del tutto in linea con MacBook Air 2022. Lo stile del nuovo MacBook Air 15 è quello introdotto dai MacBook Pro 14 e 16 rilasciati nel 2021, molto pulito, minimale e con fondo e superficie superiore piatta, con angoli arrotondati e praticamente senza riferimenti a parte l’iconico notch e il caratteristico logo della mela morsicata in bella mostra nel piatto posto dietro lo schermo.

Sul lato destro di MacBook Air 15 c’è l’ingresso con il jack audio da 3,5 mm, sulla sinistra due Thunderbolt / USB 4 con annessa una presa MagSafe 3 per la ricarica che accoglie un cavo anche in questo caso in tinta con il colore scelto. Per quanto riguarda invece le dimensioni e il peso, è spesso appena 11,5 mm e pesa 1,49 kg. Per inciso, Apple dichiara che si tratta del portatile da 15″ più sottile al mondo e che ha rivolto particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale: placcature in oro 100% riciclato, saldature in stagno 100% riciclato in vari circuiti stampati, oltre al 100% di terre rare riciclate per tutti i magneti.

Prezzi e disponibilità di MacBook Air 15

MacBook Air 15 arriva in Italia nelle colorazioni argento, galassia, grigio siderale e mezzanotte al prezzo di partenza di 1639 euro, 300 euro in più del modello da 13,6″ e 420 in più rispetto al precedente Air M1. In tutti e tre i casi si fa riferimento alla versione base con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio d’archiviazione su unità SSD.

Sarà disponibile in Italia il 13 giugno 2023, ma già da oggi, 5 giugno, è possibile preordinarlo dall’Apple Store e dai principali rivenditori.

