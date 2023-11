Gli speaker intelligenti, quelli dotati di un assistente vocale che può semplificare la gestione della smart home ma anche rispondere alle nostre domande più comuni, sono ormai diventati una presenza fissa nelle nostre case. Se non ne avete ancora uno, magari perché fermati dal prezzo di acquisto, oggi avete l’occasione giusta per portarvi a casa Amazon Echo Pop allo stesso prezzo del Black Friday.

Amazon Echo Pop in offerta

Ideale per ogni stanza o ambiente, dal bagno alla cucina, dal soggiorno alla camera da letto, Amazon Echo Pop vi permette di ascoltare ovunque la vostra musica preferita, con un sacco di funzioni avanzate. Potete ad esempio creare la giusta atmosfera per una festa in casa chiedendo ad Alexa, l’assistente vocale integrato nello speaker, di accendere i LED posti nella parte superiore.

O potete utilizzare Echo Pop per comunicare da una stanza all’altra senza dover urlare, come dei veri e propri interfoni. Potete chiedere ad Alexa di mettere della musica rilassante per facilitare il sonno, o al contrario una compilation energetica per il lavoro, ma anche gestire con i comandi vocali gli eventuali dispositivi della casa intelligente.

Potete regolare il termostato, accendere un ventilatore, una lampadina o verificare che la porta di ingresso sia chiusa correttamente. E grazie alle Skill di Alexa potete aggiungere nuove funzioni, per ricevere le ultime notizie, per giocare o ridere per qualche battuta sagace.

Come dicevamo Amazon Echo Pop è attualmente in offerta, nella sola colorazione antracite, allo stesso prezzo del Black Friday, appena 17 euro, una cifra che diventa una vera e propria tentazione per chi vuole accostarsi al mondo degli assistenti vocali senza spendere cifre importanti. A seguire il link per l’acquisto su Amazon.

Acquista Echo Pop (antracite) su Amazon