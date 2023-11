Mentre i processori Intel Core 14a gen stanno arrivando sugli scaffali proprio in questi giorni, compreso il Core i7-14700K che abbiamo recentemente testato, Intel si prepara al lancio dei nuovi e tanto attesi Meteor Lake, i primi a introdurre il nodo produttivo Intel 4 e un’architettura CPU rivista. Intel Meteor Lake sarà anche la prima generazione a utilizzare la nuova nomenclatura “Core Ultra 100“, prodotti che saranno rivolti al mondo dei notebook e che, a oggi, non dovremmo vedere sul versante desktop, ambito dove Intel invece sta preparando i modelli Arrow Lake-S che arriveranno sul mercato nel corso del 2024.

Rimanendo in tema Arrow Lake, le ultime indiscrezioni che arrivano dalla rete, grazie anche a Intel, puntano sul comparto grafico dei nuovi processori, a quanto pare nettamente migliorato non solo rispetto agli attuali Raptor Lake-S, ma anche agli inediti Meteor Lake attesi per dicembre.

Le CPU Arrow Lake-S monteranno una iGPU basata su Intel Arc Alchemist

Gli ultimi dettagli su Arrow Lake-S arrivano direttamente dall’ultima patch dell’Intel Graphics Compiler e suggeriscono che questi processori avranno un chip grafico integrato rivisitato basato sulla stessa architettura che ritroviamo sulle schede grafiche dedicate Intel Arc Alchemist. Anche i modelli Meteor Lake utilizzeranno una iGPU Intel Xe-LPG “disegnata” sull’architettura Arc Alchemist, ma quelle che troveremo sulle varianti desktop Arrow Lake-S sarà un’ulteriore evoluzione denominata Xe-LPG PLUS (o Xe-LPS+), quindi sicuramente più potente e avanzata.

Stando a quanto riportato su Coelacanth Dream, questa “evoluzione” si concretizzerà con l’integrazione da parte di Intel delle unità di elaborazione XMX, il tutto a netto vantaggio delle prestazioni assolute; questa caratteristica infatti permetterà di sfruttare al meglio tecnologie come Intel XeSS, supportato anche su Meteor Lake, ma con prestazioni inferiori in quanto verrà gestito con le istruzioni DP4a.

Guardando ai benefici portati da XeSS sulle schede grafiche dedicate Intel Arc Alchemist, l’accelerazione XMX dovrebbe portare le prestazioni del chip grafico di Arrow Lake su un livello nettamente superiore rispetto ai prodotti che troviamo attualmente in commercio, compresi gli ultimi top di gamma come il Core i9-14900K che abbiamo provato da poco. Quest’ultimo utilizza lo stesso chip Intel UHD 770 del suo predecessore Core i9-13900K, non proprio brillanti se paragonate ad esempio alle soluzioni della controparte AMD.

Come anticipato sopra, i primi esemplari di Arrow Lake dovrebbero debuttare nel 2024, si presume nella seconda metà dell’anno; con Intel Arrow Lake-S, o Core Ultra 200, vedremo in azione anche i nuovi Performance Core Lion Cove abbinati ai core efficienti Skymont, il tutto condito dal nuovo socket LGA 1851, un miglioramento della connettività PCI-E 5.0 e supporto per memorie DDR5 di nuova generazione che, dati alla mano, potrebbero anche superare i 10.000 MT/s.

