A poco meno di un mese dal lancio dei processori Intel Core 14a gen Raptor Lake-S “Refresh”, l’azienda di Santa Clara non sembra aver intenzione di prendersi le classiche “ferie natalizie”, anzi si prepara a chiudere il 2023 in grande stile, proiettata subito al CES di Las Vegas che si terrà a inizio gennaio. Sappiamo che a dicembre ci sarà il debutto dei tanto attesi Meteor Lake su nodo produttivo Intel 4, ma l’azienda non abbandonerà ancora il collaudato Intel 7 (ex 10 nanometri) che è alla base degli attuali Raptor Lake, al contrario ci aspettano ancora diversi modelli desktop e notebook della famiglia Core 14a gen.

Rimanendo in tema, pare che il colosso statunitense abbia già pronto quello che sarà, probabilmente, il processore più veloce per il mercato consumer. Dopo il Core i9-13900KS e il più recente Core i9-14900K da 6 GHz, arriverà il Core i9-14900KS che, stando a quanto emerge dagli ultimi rumor, toccherà addirittura quota 6,2 GHz; se questo non dovesse bastare, arriveranno anche le varianti Core 14a gen mobile serie HX guidate da un altro chip spinto al limite, il Core i9-14900HX.

Intel Core i9-14900KS e Core i9-14900HX saranno due CPU estreme

Partiamo dal modello desktop, il Core i9-14900KS che, come il suo predecessore, sarà verosimilmente un’edizione speciale realizzata con silicio selezionato per ottimizzare al massimo la resa. I dettagli sull’inedita CPU arrivano da uno shop israeliano che ha inserito a catalogo un PC desktop equipaggiato con l’inedito chip; le informazioni sono poche, anzi l’unico dettaglio che trapela è la massima frequenza Boost che dovrebbe essere di 6,2 GHz.

Guardando al recente passato, nonché al Core i9-14900K che abbiamo da poco recensito, è certo che il nuovo Core i9-14900KS riprenderà la stessa configurazione di core e cache, mentre il PBP (Processor Base Power) dovrebbe salire da 125 watt a 150 watt come visto per il passaggio da Core i9-13900K a Core i9-13900KS. Non è chiaro se l’azienda incrementerà anche la frequenza all-core degli 8 Performance Core (possibile), mentre non è da escludere anche un aumento del clock dei 16 core efficienti.

Passando al mondo laptop, i processori Core 14a gen mobile sono dietro l’angolo e probabilmente debutteranno sul mercato con la serie ad alte prestazioni Core HX, si presume direttamente a dicembre con i primi Meteor Lake Mobile “Core Ultra” e i rinnovati Xeon Emerald Rapids. Il modello flagship sarà il Core i9-14900HX, già avvistato nei giorni scorsi ma ora ufficialmente approdato sul database di Geekbench a bordo di un notebook Acer Predator (segno che il lancio è vicino).

L’Intel Core i9-14900HX avrà una configurazione a 24 core e 32 thread, il TDP sarà come al solito configurabile partendo da 55 watt a salire, mentre per le frequenze dovremmo assistere a un netto incremento rispetto agli attuali Core 13a gen HX. Guardando ai dati preliminari emersi da Geekbench, la frequenza Boost dovrebbe toccare quota 5,8 GHz, ossia 200 MHz in più rispetto a un Core i9-13980HX e ben 400 MHz se prendiamo a riferimento il Core i9-13900HX.

Detto questo, la differenza prestazionale rispetto alla precedente generazione non sarà abissale, allineandosi a quanto visto sul mondo desktop col passaggio da Core 13a gen a Core 14a gen; in quest’ottica l’unica novità sostanziale dovrebbe arrivare con il Core i7-14700HX che, al pari del “fratello” desktop, sarà caratterizzato a un numero maggiore di E-Core. Come anticipato sopra, Intel ha molta carne al fuoco e non sembra voler cedere facilmente terreno al competitor AMD che sta spingendo molto con la serie Ryzen 7000 Mobile, lavorando al contempo su una nuova linea di APU desktop della serie Ryzen 8000 che però dovrebbe debuttare non prima del primo trimestre 2024.

Caratteristiche tecniche delle nuove CPU top di gamma Intel

Intel Core i9-14900KS – Scheda tecnica (da confermare)

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 24C/32T (8C/16T+16C/16T)

Intel Smart Cache 36MB

Frequenza Base ?

Frequenza Turbo Boost Massima 6,2 GHz (P-Core)

Supporto DDR5/DDR4 DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 150 watt

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 320 watt

Socket LGA 1700

Prezzo 699 dollari

Intel Core i7-14900HX – Scheda Tecnica (da confermare)

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 24/32

Intel Smart Cache 36 MB

Frequenza Boost 5,8 GHz

Supporto DDR5/DDR4

Grafica Intel UHD (32 core)

Supporto PCI-E 5.0 e PCI-E 4.0

