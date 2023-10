Mentre attendiamo il debutto dei processori Intel core 14a gen, atteso ricordiamo per il 17 di ottobre, dalla rete arrivano nuovi dettagli sulla prossima generazione di CPU desktop dell’azienda di Santa Clara nome in codice Arrow Lake; nelle scorse settimane i rumor sono stati diversi, ma in queste ultime ore sono emersi ulteriori novità riconducibili direttamente a fonti Intel che riteniamo interessanti. Ricordiamo che la linea di prodotti desktop Arrow Lake, arriverà indicativamente verso l’autunno del 2024 e sarà la prima a utilizzare il socket LGA 1851, il rinnovato nodo produttivo Intel 20A oltre a diverse altre ottimizzazioni che in linea di massima conosciamo; i nuovi modelli poi adotteranno anche la nuova nomenclatura Core Ultra che sarà introdotta già con Meteor Lake (ne abbiamo parlato qui). Detto questo, vediamo insieme come potrebbero essere strutturati i processori Arrow Lake secondo le informazioni che abbiamo a disposizione a oggi.

Le CPU Intel Arrow Lake-S potrebbero avere sino a 32-40 core

L’argomento Arrow Lake non è del tutto nuovo, anzi i dettagli tecnici svelati anche dalla stessa Intel sono diversi, ulteriormente arricchiti dai più recenti leak. Iniziamo dicendo che Arrow Lake sarà il primo progetto su nodo Intel A20, abbandonando abbastanza presto l’Intel 4 che sarà invece alla base della serie Meteor Lake; ma non è tutto, con Intel 20A verrà introdotta la tecnologia di alimentazione PowerViA abbinata ai nuovi transistor RibbonFET (maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato). Detto questo, l’approccio iniziale del produttore verso la piattaforma desktop non dovrebbe cambiare molto, sui top di gamma ritroveremo l’attuale configurazione a 24 core, con 8 P-Core e 16 E-Core, anche se si vocifera di un’ulteriore coppia di E-Core “supplementari” integrati direttamente nel SoC.

I processori Intel Arrow Lake potranno contare sui nuovi P-Core Lion Cove, gli E-Core Skymont e un’ulteriore rivisitazione della cache L2 che passerà da 2 a 3 megabyte; la GPU integrata è basata su architettura Alchemist, Xe XPG, ma con prestazioni superiori, mentre non mancherà il supporto avanzato PCI-E 5.0 e le DDR5 (le DDR4 saranno già in pensione). Come anticipato, i primi modelli Arrow Lake (Core Ultra 200) dovrebbero arrivare tra un annetto esatto, abbinati tra l’altro al rinnovato socket LGA 1851 e alla nuova linea di chipset serie 800, verosimilmente con il top di gamma Z890.

Nei piani di Intel però la roadmap è già abbastanza definita e per il 2025 si aspetta anche un refresh di Arrow Lake (Core Ultra 300) che, al pari di Raptor Lake, sarà una sorta di “spremitura” del nodo Intel 20A prima di passare alla tecnologia A18 e ai successivi nodi produttivi di ultima generazione. Le soluzioni Arrow Lake Refresh potrebbero arrivare con caratteristiche molto simili, fatta eccezione per la conta dei core che sul modello flagship potrebbero arrivare a un totale di 40 tra P-Core ed E-Core; non aspettatevi cambi di rotta sulla dotazione di Performance Core in quanto l’unica novità attesa è relativa agli E-Core Skymont che da 16 passeranno a 32, più 8 P-Core siamo a 40 (48 i thread logici invece).

Che prestazioni possiamo aspettarci dalle CPU Intel Arrow Lake

Ma come se la caveranno i Core Ultra 200 Arrow Lake sotto il profilo delle prestazioni? Secondo le più recenti indiscrezioni, riconducibili come detto in apertura a fonti Intel, ci si aspetta un incremento del 5% in single-core e del 15% in multi-core, niente di trascendentale (soprattutto in single-core) ma comunque non male. Le informazioni arrivano da quella che sembra proprio una slide interna Intel che, tra le altre cose, fa anche riferimento alle GPU dedicate di prossima generazione Intel Battlemage, molto attese dopo i risultati non proprio eccellenti di Alchemist, almeno per fascia media e fascia alta. Questi ultimi dati trapelati su Arrow Lake coincidono quasi del tutto con le informazioni attualmente a nostra disposizione, quindi possiamo dare credito anche alle informazioni su Intel Battlemage che, a questo punto, potrebbero arrivare nello stesso periodo dei prossimi processori desktop del produttore di Santa Clara.

Processori Intel Arrow Lake: caratteristiche tecniche presunte

Serie: Intel Core Ultra 200 e Core Ultra 300 (Refresh)

Nodo produttivo: Intel 20A

Architettura: P-Core Lion Cove, E-Core Skymont

Numero di core massimo: 24 (8+16) o 40 8+32

Novità: 3 MB di Cache L2, 2 E-Core aggiuntivi nel SoC

Nuove tecnologie: Intel PowerViA, transistor RibbonFET

Socket: LGA 1851

Chipset: Intel serie 800 (Z890)

PCI-E/RAM: PCI-E 5.0, DDR5 (no DDR4)

Grafica: Intel Xe XPG (Alchemist)

TDP: 125 watt (PL1), PL2 177 watt, PL4 333 watt

Lancio: Autunno 2024 (2025 per Arrow Lake Refresh)

Potrebbe interessarti anche Intel Core i9-14900K batte Ryzen 9 7950X3D nei primi benchmark, Meteor Lake ha un’architettura simile a Raptor Lake ma più efficiente, secondo Intel e Miglior processore: AMD o Intel? Ecco la nostra selezione di Ottobre 2023