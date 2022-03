Intel si prepara ad entrare nel mercato delle schede video con il lancio delle prime Arc Alchemist, nuove proposte dell’azienda americana che da tempo sono in attesa del debutto ufficiale. In queste ore, Intel ha annunciato la data di lancio ufficiale delle GPU dedicate o tenendo fede a quanto era stato anticipato nelle scorse settimane. Almeno inizialmente, il lancio riguarderà la gamma di schede video per notebook ma in breve tempo possiamo aspettarci anche l’arrivo delle prime schede video per PC desktop. Contestualmente, arrivano anche i primi dettagli relativi alle prestazioni delle nuove schede video di Intel.

Intel annuncia la data di presentazione delle nuove schede Arc Alchemist

Intel ha confermato la data di lancio delle schede video Arc Alchemist. L’azienda, infatti, ha in programma l’evento “A New Stage of the Game” che si svolgerà il prossimo 30 marzo. L’evento in questione segnerà, quindi, il debutto delle nuove schede video realizzate da Intel “entro la fine del Q1 2022” come promesso dall’azienda nei mesi scorsi. L’immagine teaser rilasciata da Intel conferma l’arrivo di soluzioni sia per laptop che per PC desktop.

Intel si prepara, quindi, a contrastare AMD e NVIDIA in più segmenti di mercato, proponendo una gamma che promette di essere particolarmente articolata. Le schede video per laptop saranno disponibili da subito, con i primi modelli realizzati dagli OEM che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Nel corso del Q2 del 2022 è previsto il debutto delle schede video Arc Alchemist per PC desktop che potrebbero essere disponibili tra maggio e giugno. Sarà necessario attendere il Q3, invece, per le soluzioni destinate alle Workstation che, in ogni caso, faranno parte della gamma futura delle schede Intel.

Le prime anticipazioni sulle prestazioni delle nuove schede Intel Arc Alchemist

Il primo prodotto della nuova gamma Arc Alchemist ad arrivare sul mercato sarà la Intel Arc A370M. La conferma è arrivata direttamente da Intel che, sul suo blog ufficiale, ha pubblicato una sorta di Q&A curato da Lisa Pearce, Vice President and General Manager for the Visual Compute Group. La manager di Intel, oltre a confermare l’arrivo della nuova scheda video (per laptop) dell’azienda, è entrata nei dettagli anche delle prestazioni. Secondo le prime informazioni rivelate dall’azienda, possiamo attenderci dalla nuova Intel Arc A370M prestazioni doppie rispetto alle soluzioni di grafica integrata attualmente proposte da Intel su “simili form factor”.

In sostanza, rispetto alle migliori GPU integrate realizzate da Intel la nuova Arc A370M potrà offrire il doppio delle performance, riducendo o annullando del tutto il gap con le schede video dedicate concorrenti. Intel ha anticipato che, in fase di presentazione, verranno mostrati vari titoli con risoluzione di 1080p e 1440p caratterizzati da settaggi medi o alti. Per ora, però, non ci sono ancora indicazioni precise. Tutti i dettagli verranno svelati nell’evento del prossimo 30 marzo.

In attesa di informazioni ufficiali, sottolineiamo come i primi test indipendenti, relativi alla Arc A380, anticipano un livello prestazionale non straordinario e, tutto sommato, in linea con la concorrenza. Questa GPU sembra essere al di sotto di modelli come la RTX 3050 di NVIDIA. Si tratta di un primo test preliminare che poco aggiunge a quello che sarà il reale livello prestazionale delle schede video Intel. Da notare, inoltre, che, per ora, non sappiamo quale sarà il prezzo delle GPU Intel che rappresenterà un parametro centrale (soprattutto in questo periodo) per realizzare un confronto con la concorrenza.

C’è anche Project Endgame

Già anticipato nei mesi scorsi, Intel ha confermato lo sviluppo di Project Endgame. Si tratta di una soluzione che punta a “svincolare i nostri utenti dalle specifiche dell’hardware in proprio possesso”. Pur non entrando nei dettagli del progetto, questa soluzione potrebbe rappresentare una rivoluzione per il gaming via cloud. Intel ha confermato che nel corso del secondo trimestre del 2022 verranno rivelati pubblicamente dettagli aggiuntivi su Project Endgame.

Leggi anche: Migliori notebook di Marzo 2022: ecco i nostri consigli