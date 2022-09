Continua il programma di innovazione di Intel che rinnova la sua gamma presentando i nuovi processori Intel Core di 13° generazione per PC Desktop, nota anche come Raptor Lake. La nuova famiglia di CPU è destinata ad arrivare sul mercato nel corso dei prossimi mesi, rinnovando il numero di opzioni a disposizione degli utenti che potranno contare su ancora più potenza ed efficienza per il completamento della propria configurazione.

La gamma di novità di Intel, però, non si ferma ai processori. L’azienda ha, infatti, svelato un nuovo componente chiave del suo ecosistema di prodotti e servizi. Si tratta di Intel Unison, servizio che, sfruttando il cloud punta ad integrare il funzionamento dei notebook certificati Intel Evo e dotati di sistema operativo Windows con i dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android ed iOS. Ecco i dettagli completi:

Intel rinnova la sua offerta per CPU Desktop: debuttano i nuovi Raptor Lake di 13° generazione

Intel rinnova ancora la sua gamma di processori per PC desktop andando ad alzare ulteriormente l’asticella delle performance. Debuttano oggi, in via ufficiale, i nuovi Intel Core di 13° generazione. Si tratta di un’evoluzione della generazione precedente che, conservando l’apprezzata architettura ibrida presentata lo scorso anno, registra un ulteriore passo in avanti in termini di prestazioni ed efficienza.

La nuova gamma di processori Intel Core di 13° generazione è realizzata con il processo produttivo Intel7 ed introduce una serie di novità per garantire il massimo delle prestazioni e della flessibilità agli utenti. La tredicesima generazione di processori Intel Core, infatti, può contare su di un’architettura ibrida rivista e ulteriore sviluppata ed arricchita con la possibilità di sfruttare fino a 24 Core (con 8 Performance Core e 16 Efficient Core) e 32 Thread con il top di gamma Core i9.

L’espansione dell’adozione dell’architettura ibrida all’interno della gamma Intel Core porta ad un potenziamento anche delle soluzioni “mainstream”. Per la famiglia Core i5, infatti, si arriva ora fino a 6 Performance Core e 8 Efficient Core per garantire agli utenti la possibilità di beneficiare dei vantaggi della piattaforma ibrida con costi ancora più accessibili rispetto al passato.

Intel ha incrementando la Cache L2 per i suoi processori (fino a 2 MB per i P-Core e fino a 4 MB per gli E-Core) ed ha alzato ulteriormente il livello delle frequenze, con la possibilità di toccare una punta di 5,8 GHz di frequenza di clock massima con la nuova generazione di processori Intel. I ritocchi arrivati nel passaggio di consegne tra la dodicesima e la tredicesima generazione si traducono in un ulteriore upgrade delle prestazioni.

Stando ai dati forniti da Intel, infatti, la 13° generazione di processori Intel Core offre:

fino al +15% di prestazioni in più in Single Thread

di prestazioni in più in fino al +41% di prestazioni in più in Multi Thread

Il confronto è stato realizzato paragonando le potenzialità di un processore Intel Core i9-13900K con il suo più diretto predecessore, il Core i9-12900K. A garantire il massimo delle prestazioni, inoltre, c’è il pieno supporto allo standard PCIe Gen 5.0 oltre che un ulteriore miglioramento del supporto alle memorie DDR5 con l’introduzione del supporto DDR5-5600/DDR5-5200. Non manca, inoltre, il supporto Thunderbolt 4 e Intel Killer Wi-Fi 6E.

Da notare che per i Core i9 c’è il supporto alle tecnologie Intel Adaptive Boost e Thermal Velocity Boost che garantiscono un aumento all’occorrenza delle frequenze di clock del processore durante i carichi di lavoro più intesi quando consentito dai margini di consumo energetico e di temperatura al fine di ottenere performance ancora maggiori in vari contesti di utilizzo.

L’azienda, per i nuovi processori Raptor Lake, ha anticipato anche un notevole miglioramento per quanto riguarda le performance per Watt rispetto agli Alder Lake di dodicesima generazione. I dati forniti, infatti, confermano prestazioni in multi thread identiche tra un Core i9 di dodicesima a 241W ed un Core i9 di tredicesima a 65 W. Il nuovo Core i9 Raptor Lake, però, registra un +21% salendo a 115 W, un +37% arrivando a 241 W e un +41% raggiungendo i 253 W. L’immagine diffusa da Intel che riportiamo qui di seguito chiarisce le potenzialità di Raptor Lake in termini di performance per Watt rispetto ad Alder Lake.

Intel promette anche un miglioramento dell’esperienza di overclock con nuove funzionalità per Intel Extreme Tuning Utility, come la possibilità di visualizzare singolarmente il tuning per singolo Core. L’azienda promette anche un overclock “1-Click” per velocizzare al massimo l’intera procedura che consente di sbloccare tutte le prestazioni della 13° generazione di processori Intel Core. I tool di controllo messi a disposizione da Intel consentiranno agli utenti anche di gestire, con semplicità, l’overclock delle memorie DDR4 e DDR5.

La nuova gamma Intel Core: ecco i tre processori Serie K in arrivo

In attesa del debutto della famiglia completa, Intel ha anticipato alcune delle novità della 13° generazione di Intel Core. In arrivo, infatti, ci sono le seguenti CPU:

Intel Core i5-13600K con 14 Core e frequenza massima di 5,1 GHz; rispetto alla precedente generazione, questa CPU può contare su 4 Core e 4 Thread in più oltre che su 200 MHz di frequenza di Turbo aggiuntiva

con 14 Core e frequenza massima di 5,1 GHz; rispetto alla precedente generazione, questa CPU può contare su 4 Core e 4 Thread in più oltre che su 200 MHz di frequenza di Turbo aggiuntiva Intel Core i7-13700K con 16 Core e frequenza massima di 5,4 GHz; rispetto alla precedente generazione, questa CPU può contare su 4 Core e 4 Thread in più oltre che su 400 MHz di frequenza di Turbo aggiuntiva

con 16 Core e frequenza massima di 5,4 GHz; rispetto alla precedente generazione, questa CPU può contare su 4 Core e 4 Thread in più oltre che su 400 MHz di frequenza di Turbo aggiuntiva Intel Core i9-13900K con 24 Core e frequenza massima di 5,8 GHz; rispetto alla precedente generazione, questa CPU può contare su 8 Core e 8 Thread in più oltre che su 600 MHz di frequenza di Turbo aggiuntiva

In arrivo, in ogni caso, ci sono diversi nuovi processori che andranno a completare l’offerta di CPU di Intel per la 13° generazione di processori Core. Qui di sotto riassumiamo i primi modelli già annunciati da Intel con anche un primo riferimento al prezzo consigliato di lancio.

Una marcia in più nel gaming e nella creazione di contenuti con i nuovi Intel Raptor Lake

Con la nuova generazione di processori Intel Core è previsto un ulteriore passo in avanti in termini di prestazioni in game. I dati forniti da Intel sono davvero impressionanti. Il confronto tra il top di gamma Core i9-13900K ed il Ryzen 9 5960X di AMD, sui titoli testati da Intel nel benchmark ufficiale, vede un vantaggio compreso tra il +6% e il +58% in base al titolo. Il Core i9 è davanti anche al Ryzen 7 5800X3D, la CPU sviluppata da AMD per il gaming. Naturalmente, anche il confronto tra il Core i9 di tredicesima e quello di dodicesima vede un netto vantaggio per la nuova generazione di CPU di casa Intel.

La nuova generazione di processori Intel punta anche ad una solida leadership per quanto riguarda la creazione di contenuti. Nei benchmark pubblicati dall’azienda con i principali software di foto e video editing e modellazione 2D e 3D (Photoshop, Premiere, After effect, Auto CAD e Auto Desk), infatti, il nuovo Intel Core i9-13900K stacca nettamente (dal +16% al +69%) il Ryzen 9 5950X andando, inoltre, a mostrare un evidente vantaggio anche rispetto al Core i9 di dodicesima generazione (+27% nel workflow con Adobe Media Encoder e Adobe Photoshop e +34% nel benchmark con Blender e Unreal Engine).

Debutta anche il chipset Intel 700 Series

Insieme ai nuovi processori Intel Core per PC desktop, Intel ha svelato anche il nuovo chipset Intel serie 700 con compatibilità retroattiva. Tra le novità troviamo otto linee PCIe Gen 4.0 aggiuntive combinate con PCIe Gen 3.0 per un totale di 28 linee fuori dal chipset. Da notare anche le porte chipset, le porte USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps) che offrono una migliore velocità di connettività USB e DMI Gen 4.0. I processori Intel Core di tredicesima generazione potranno essere abbinati alle schede madri Intel 700 oppure alle soluzioni già sul mercato Intel 600.

Disponibilità quasi immediata per i nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione

I nuovi Intel Core di tredicesima generazione non si faranno attendere. La serie K, insieme al nuovo chipset Intel Z790, saranno disponibile a partire dal prossimo 20 ottobre 2022. Da tale data è prevista la partenza delle vendite dei processori boxed oltre che delle schede madri Z790 e dei sistemi desktop che integreranno i nuovi processori Raptor Lake. In un secondo momento, Intel annuncerà ulteriori modelli per la sua nuova famiglia di processori.

Intel Unison: l’esperienza multi-piattaforma che mette in comunicazione i PC Windows con gli smartphone Android ed iOS

Il debutto dei nuovi processori Intel Core di 13° generazione non è l’unica novità di oggi di casa Intel. L’azienda, infatti, ha svelato Intel Unison, una nuova soluzione software che punta ad unire in un’unica piattaforma vari dispositivi, con diversi sistemi operativi e form factor, sfruttando le potenzialità del cloud. Con Intel Unison, infatti, l’azienda punta ad offrire un’esperienza multi-piattaforma completa ai suoi utenti.

Il nuovo servizio software sviluppato da Intel punta a far comunicare, con la massima semplicità, i dispositivi Intel Evo con processori Intel Core di 12° generazione (dotati di sistema operativo Windows) con gli smartphone dotati di sistema operativo Android oppure iOS. Alla base del progetto c’è la tecnologia sviluppata da Screenovate, software house acquisita da Intel lo scorso anno ed i cui prodotti sono subito stati integrati nell’ecosistema aziendale.

Con Intel Unison sarà possibile integrare dispositivi diversi in modo semplice e intuitivo, con una procedura di installazione rapida e da eseguire una sola volta. Il sistema, quindi, consentirà agli utenti di integrare il proprio PC certificato Intel Evo con i dispositivi mobili e accedere a svariate funzionalità aggiuntive, in modo semplice e accessibile a tutti.

Tramite il PC sarà possibile ricevere e inviare messaggi dal proprio smartphone ma anche gestire le chiamate oltre che consultare e gestire le notifiche. Intel Unison permetterà, inoltre, di semplificare il sistema per il trasferimento di file e foto dallo smartphone al PC o viceversa, sia con Android che con iOS. Il nuovo servizio presentato oggi da Intel arriverà, nel corso del 2023, anche sulle macchine Intel Evo che includeranno i processori Intel Core di 13° generazione nel corso del 2023.

