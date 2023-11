A due settimane esatte dall’inaugurazione del secondo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi di nuova generazione, avvenuto con il rilascio delle precedenti beta 1, Apple ha ora avviato il rilascio di nuove versioni in anteprima per tutti i propri sistemi operativi, mobili e non, di ultima generazione.

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato agli sviluppatori registrati le beta 2 di iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 e macOS 14.2 Sonoma, nuovi aggiornamenti intermedi che dovrebbero arrivare, in forma stabile, tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno.

Apple prosegue col secondo ciclo di sviluppo intermedio dei nuovi OS

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 2 dei vari iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 e macOS 14.2 Sonoma; si tratta, per tutti i sistemi operativi di nuova generazione della mela morsicata, del secondo step del secondo ciclo di sviluppo intermedio, fondamentale per aggiungere alcune funzionalità annunciate ma non ancora implementate e per correggere i bug emersi dalle versioni stabili più recenti.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso nella parte finale dell’autunno (basandoci su quanto fatto lo scorso anno, iOS 16.2 venne rilasciato il 13 dicembre 2022).

Prima di andare avanti, però, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova build in anteprima per una “vecchia” versioni di macOS:

Release Candidate 2 di macOS 13.6.3 Ventura (tramite la build 22G423)

Beta 2 di iOS 17.2 e iPadOS 17.2

La seconda build in anteprima del secondo aggiornamento intermedio di iOS, al momento disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli iPad compatibili, è la 21C5040g (sostituisce la 21C5029g rilasciata come beta 1 di iOS 17.2 e iPadOS 17.2 nella serata del 26 ottobre).

Nello specifico di iOS 17.2, la build che porta con sé la beta 2 ha un peso di 6,27 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.1.1). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build mantiene una classificazione “g”; siamo ben lontani dal raggiungimento della stabilità.

Beta 2 di macOS 14.2 Sonoma

La seconda build in anteprima della prossima versione intermedia di macOS è la 23C5041e (sostituisce la 23C5030f rilasciata come beta 1 di macOS 14.2 Sonoma): stando alla classificazione della stabilità della build, si passa da una lettera “f” a una lettera “e”; i passi in avanti in termini di stabilità sono minimi.

Beta 2 di watchOS 10.2

La seconda build in anteprima della prossima versione intermedia di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per sviluppatori” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 21K5342e (e sostituisce la 21K5330g rilasciata beta 1 di watchOS 10.2).

È interessante notare che stavolta non cambia la prima lettera nel codice della build (resta “S”): questo potrebbe configurare questo come un aggiornamento “minore”, precludendo l’arrivo di nuove funzionalità durante il ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, invece, la build è classificata come “e”, compiendo piccoli passi in tal senso (la precedente build era “g”).

Beta 2 di tvOS 17.2 e audioOS 17.2

La seconda build in anteprima della prossima versione intermedia di tvOS e audioOS (ovvero il software per HomePod) è la 21K5341f (sostituisce la 21K5330g rilasciata come beta 1 di tvOS 17.2).

Come per watchOS 17.2, anche in questo caso non cambia la prima lettera del codice della build (resta “K”) e quindi potremmo non assistere all’arrivo di nuove funzionalità durante il ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, invece, la build è classificata come “f”, piccolo miglioramento rispetto alla classificazione “g” della beta 1.

Novità emerse durante questo ciclo di sviluppo

Come di consueto, soprattutto nei primi cicli intermedi di sviluppo, Apple arricchisce i propri sistemi operativi di nuove funzionalità e va aggiungendo tutte quelle funzionalità annunciate in fase di presentazione ma non ancora disponibili al momento del lancio. In questa sezione proveremo a riportarle man mano che “sbucheranno fuori”, dividendole per sistema operativo.

Riepilogo novità dalle beta precedenti

Prima di scoprire le novità di queste nuove versioni in anteprima, riepiloghiamo brevemente le novità introdotte con le precedenti beta.

Le novità della beta 1 di iOS 17.2 Debutta l’app Journal Nuova opzione per il tasto azione degli iPhone 15 Pro Arriva la “iMessage Contact Key Verification” Nuovi widget per le app Meteo e Orologio Ci sono due novità per l’app Apple Music Più personalizzazione per le Memoji C’è la colorazione arcobaleno per il proprio nome sul poster di contatto iOS 17.2 conferma l’esistenza della funzionalità di aggiornamento in Store Novità minori (app Libri, app Messaggi, app TV, Full Immersion)

Le novità della beta 1 di tvOS 17.2 Cambia il meccanismo di navigazione su Apple TV



Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 2 dei sistemi operativi iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 e macOS 14.2 Sonoma, sono al momento disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (nuovo meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore, Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.

