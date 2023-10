Oltre ai nuovi MacBook Pro 14″ e 16″, Apple ha rinnovato anche iMac 24″ in occasione dell’evento di lancio “Scary Fast”. Come questi ultimi, anche il computer all-in-one dell’azienda di Cupertino è stato rinnovato, non rivoluzionato. Stesso design ma cuore diverso, con un Apple Silicon M3 che pensiona il vecchio M1, ancora presente fino a ieri in un iMac che Apple ha deciso di non aggiornare alla generazione di chip intermedia, Silicon M2.

Anche per questo motivo, sulla carta, il balzo in avanti sembra sia sostanziale a giudicare dai numeri condivisi da Apple, sia in termini di prestazioni che di efficienza, nonostante in questo caso l’azienda di Cupertino abbia deciso di montare la versione base di Silicon M3, la medesima variante di M1 montata sulla precedente generazione. Comunque, nei paragrafi che seguono ci soffermiamo sulle novità, sulle caratteristiche tecniche, sui prezzi e sulle altre informazioni da sapere sul nuovo iMac 24″.

Novità, caratteristiche e immagini del nuovo iMac 24″ con Apple Silicon M3

Le novità e qualche confronto

Si riduce tutto ad Apple Silicon M3, il nuovo chip realizzato con tecnologia a 3 nanometri che, sul nuovo iMac, è equipaggiato con una CPU da 8 core e una GPU da 8 o da 10 core a seconda della configurazione scelta, in entrambi i casi con supporto al mesh shading e ray tracing con accelerazione hardware a tutto vantaggio di giochi e creazione di contenuti 3D. Nuovo anche il Neural Engine da 16 core, mentre il media engine è stato aggiornato.

Secondo Apple, è fino a 2 volte più veloce rispetto all‘iMac con chip M1 configurato con CPU da 8 core, GPU da 8 core, 16 GB di RAM e unità SSD da 2 TB, fino a due volte e mezza se paragonato a un iMac 27″ con processore Intel Core i5 6 core a 3,3 GHz, grafica Radeon Pro 5300 con 4 GB di memoria GGDR6, 8 GB di RAM e unità SSD da 512 GB; fino a 4 volte più veloce del modello da 21,5″ con Intel Core i5 6 core a 3,3 GHz, grafica Radeon Pro 5300 con 4 GB di memoria GGDR6, 8 GB di RAM e unità SSD da 512 GB.

Quanto è più veloce per i software rispetto alla generazione precedente? Paragonandolo allo stesso iMac con M1 citato, la nuova generazione rende Safari più scattante fino al 30%, stesso incremento che vale anche per le app per la produttività come Microsoft Excel; prestazioni migliori si dovrebbero notare anche nel caricamento dei giochi e nei frame rate, più veloci fino al 50% secondo quanto dichiarato da Apple. Per quanto riguarda invece le attività più legate alla creazione di contenuti, l’azienda dichiara che il nuovo iMac M3 è in grado di riprodurre e montare fino a 12 stream video in 4K (il triplo rispetto a prima), di produrre fino a 2 volte più rapidamente progetti video in Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro, stesso raddoppio delle prestazioni nell’elaborazione delle foto in app come Adobe Photoshop.

A parte macOS 14 Sonoma presente di serie, e a una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale (la base di sostegno è realizzata con il 100% di alluminio riciclato, terre rare riciclate per i magneti, stagno riciclato per le saldature e, il 100% delle placcature sono in oro riciclato; anche la fibra di legno dell’imballaggio è riciclato o proveniente da foreste a gestione sostenibile) il nuovo iMac 24″ con M3 si distingue dalla precedente generazione soltanto per quanto riportato.

Specifiche tecniche

Viste le (poche) novità, passiamo alle caratteristiche tecniche principali di questa nuova generazione di iMac con Apple Silicon M3:

schermo Retina 4,5K da 23,5″ con risoluzione di 4480 x 2520 pixel (218 PPI la densità) con un miliardo di colori, luminosità massima di 500 nit e tecnologia True Tone;

Retina 4,5K da 23,5″ con risoluzione di 4480 x 2520 pixel (218 PPI la densità) con un miliardo di colori, luminosità massima di 500 nit e tecnologia True Tone; chip : Apple Silicon M3 con CPU da 8 core, GPU da 8 o 10 core, Neural Engine da 16 core e 100 GBps di banda di memoria;

: Apple Silicon M3 con CPU da 8 core, GPU da 8 o 10 core, Neural Engine da 16 core e 100 GBps di banda di memoria; memoria unificata : 8 GB di serie, configurabile con 17 o 24 GB;

: 8 GB di serie, configurabile con 17 o 24 GB; archiviazione (SSD): 256 o 512 GB di serie, configurabile con 512 GB, 1 o 2 TB;

(SSD): 256 o 512 GB di serie, configurabile con 512 GB, 1 o 2 TB; supporto video : un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz, uscita video digitale Thunderbolt 4 con Display Port nativa via USB-C che funziona come uscita VGA, HDMI, DVI e Thunderbolt 2 con adattatori;

: un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz, uscita video digitale Thunderbolt 4 con Display Port nativa via USB-C che funziona come uscita VGA, HDMI, DVI e Thunderbolt 2 con adattatori; videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto con video computazionale;

FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto con video computazionale; audio : sistema a sei altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling, audio spaziale Dolby Atmos e tre microfoni;

: sistema a sei altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling, audio spaziale Dolby Atmos e tre microfoni; porte : due Thunderbolt / USB 4 (fino a 40 Gbps), ingresso jack audio da 3,5 mm, configurabile con Gigabit Ethernet e due porte USB 3 extra;

: due Thunderbolt / USB 4 (fino a 40 Gbps), ingresso jack audio da 3,5 mm, configurabile con Gigabit Ethernet e due porte USB 3 extra; tastiera e mouse : Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Keyboard con touch ID, configurabile anche con touch ID e tastierino numerico e Magic Trackpad;

: Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Keyboard con touch ID, configurabile anche con touch ID e tastierino numerico e Magic Trackpad; connettività wireless : Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3; alimentatore da 143 W con cavo da 2 metri da USB-C a Lightning;

da 143 W con cavo da 2 metri da USB-C a Lightning; dimensioni e peso: 54,7 cm di larghezza, 46,1 cm di altezza e 14,7 cm di profondità; pesa fra i 4,43 e i 4,48 kg in base alla configurazione e al processo di fabbricazione.

Immagini

Prezzi e disponibilità del nuovo iMac 24″ con M3

Il nuovo iMac 24″ con chip Apple Silicon M3 può essere ordinato da oggi, lunedì 30 ottobre 2023, dall’Apple Store, ma le consegne inizieranno il 7 novembre, giorno a partire dal quale sarà disponibile anche nei negozi fisici e presso i rivenditori autorizzati.

A seguire i prezzi, le versioni e le colorazioni disponibili in Italia (configurazioni escluse):

iMac M3 con GPU da 8 core , 8 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB costa 1.629 euro , disponibile nei colori blu, verde, rosa e argento;

, 8 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB costa , disponibile nei colori blu, verde, rosa e argento; iMac M3 con GPU da 10 core arriva invece in due varianti: la 8 – 256 GB costa 1.859 euro, mentre 2.089 euro la 8 – 512 GB, entrambe disponibili nei colori verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento.

