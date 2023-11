Dopo un’attesa durata qualche giorno, finalmente anche su Amazon Italia è possibile preordinare i nuovi Apple iMac e MacBook Pro con SoC M3, l’ultima proposta dell’azienda di Cupertino che punta a migliorare ulteriormente prestazioni ed efficienza. I nuovi Mac con Apple Silicon M3 sono disponibili su Amazon in tutte le varianti (o quasi) al minimo prezzo garantito con tempistiche rapide e diverse configurazioni/colorazioni che abbiamo visto in fase di lancio. Ma andiamo con ordine.

Apple iMac con SOC M3: tutte le varianti in preordine su Amazon

Partiamo con il rinnovato iMac 24″ con SoC M3 dotato di uno stupendo display Retina 4,5K da 23,5″ con risoluzione di 4480 x 2520 pixel, capace di riprodurre un miliardo di colori con luminosità massima di 500 nit e supporto per la tecnologia True Tone. Come in passato il nuovo modello prevede diverse configurazioni per CPU e GPU oltre che per memoria unificata e storage; la CPU è dotata di 8 core mentre la GPU può avere 8 o 10 core in base al modello. La memoria unificata parte da 8 GB per arrivare a 24 GB mentre per lo storage si parte da 256 GB per arrivare a 2 TB nelle configurazioni top.

Ma vediamo nel dettaglio caratteristiche e prezzi dei modelli in preordine su Amazon, disponibili ovviamente in diverse colorazioni:

Apple iMac con SoC M3 : CPU 8-core, GPU 8-core, display Retina 4,5K 24″, 8GB di memoria unificata, SSD 256 GB a 1.629 euro ( vedi offerta )

: CPU 8-core, GPU 8-core, display Retina 4,5K 24″, 8GB di memoria unificata, SSD 256 GB a ( ) Apple iMac con SoC M3 : CPU 8-core, GPU 10-core, display Retina 4,5K 24″, 8GB di memoria unificata, SSD 256 GB a 1.859 euro ( vedi offerta )

: CPU 8-core, GPU 10-core, display Retina 4,5K 24″, 8GB di memoria unificata, SSD 256 GB a ( ) Apple iMac con SoC M3: CPU 8-core, GPU 10-core, display Retina 4,5K 24″, 8GB di memoria unificata, SSD 512 GB a 2.089 euro (vedi offerta)

Apple MacBook Pro 14 e 16 con SOC M3 in preordine col fantastico display Liquid Retina XDR



Rispetto al nuovo iMac 24″, la proposta di Amazon per i MacBook Pro con Apple Silicon M3 risulta molto più articolata, offrendo un totale di nove nuove configurazioni sulle dieci che invece si trovano sullo store Apple. I MacBook Pro M3 di Apple con display Liquid Retina XDR da 14,2″ si possono preordinare nelle varie configurazioni con SoC M3, M3 Pro ed M3 Max, motivo che vede crescere la conta dei core CPU e GPU rispetto alla configurazione di iMac 24 oltre che la capacità della memoria unificata. Sui nuovi portatili Apple con M3 quest’ultima parte infatti da 8 GB per arrivare a un massimo di 128 GB (vedi M3 Max), così come si “adegua” la capacità di archiviazione che da un minimo di 512 GB si può configurare sino a 4 TB sui top di gamma.

Oltre ai cinque modelli equipaggiati con display Liquid Retina XDR da 14,2″ sono presenti anche quattro delle cinque varianti del MacBook Pro 16, sempre con display Liquid Retina XDR (da 16,2″ per la precisione); nel primo caso la risoluzione arriva a 3024×1964 pixel, mentre sul modello da 16″ arriviamo a ben 3456×2234 pixel. Ma vediamoli nel dettaglio:

Apple MacBook Pro 14 con SoC M3 : CPU 8-core, GPU 10-core, display Liquid Retina XDR 14,2″, 8 GB di memoria unificata, SSD 512 GB a 2.049 euro (vedi offerta)

: CPU 8-core, GPU 10-core, display Liquid Retina XDR 14,2″, 8 GB di memoria unificata, SSD 512 GB a (vedi offerta) Apple MacBook Pro 14 con SoC M3 : CPU 8-core, GPU 10-core, display Liquid Retina XDR 14,2″, 8 GB di memoria unificata, SSD 1 TB a 2.279 euro (vedi offerta).

: CPU 8-core, GPU 10-core, display Liquid Retina XDR 14,2″, 8 GB di memoria unificata, SSD 1 TB a (vedi offerta). Apple MacBook Pro 14 con SoC M3 Pro : CPU 11 core, GPU 14 core, display Liquid Retina XDR 14,2″, 18 GB di memoria unificata, SSD 512 GB a 2.599 euro (vedi offerta)

: CPU 11 core, GPU 14 core, display Liquid Retina XDR 14,2″, 18 GB di memoria unificata, SSD 512 GB a (vedi offerta) Apple MacBook Pro 14 con SoC M3 Pro : CPU 11 core, GPU 14 core, display Liquid Retina XDR 14,2″, 18 GB di memoria unificata, SSD 1 TB a 3.099 euro (vedi offerta)

: CPU 11 core, GPU 14 core, display Liquid Retina XDR 14,2″, 18 GB di memoria unificata, SSD 1 TB a (vedi offerta) Apple MacBook Pro 14 con SoC M3 Max : CPU 14 core, GPU 30 core, display Liquid Retina XDR 14,2″, 36 GB di memoria unificata, SSD 1 TB a 4.099 euro (vedi offerta)

: CPU 14 core, GPU 30 core, display Liquid Retina XDR 14,2″, 36 GB di memoria unificata, SSD 1 TB a (vedi offerta) Apple MacBook Pro 16 con SoC M3 Pro : CPU 12 core, GPU 18 core, display Liquid Retina XDR 16,2″, 18 GB di memoria unificata, SSD 512 GB a 3.099 euro (vedi offerta)

: CPU 12 core, GPU 18 core, display Liquid Retina XDR 16,2″, 18 GB di memoria unificata, SSD 512 GB a (vedi offerta) Apple MacBook Pro 16 con SoC M3 Pro : CPU 12 core, GPU 36 core, display Liquid Retina XDR 16,2″, 36 GB di memoria unificata, SSD 512 GB a 3.559 euro (vedi offerta)

: CPU 12 core, GPU 36 core, display Liquid Retina XDR 16,2″, 36 GB di memoria unificata, SSD 512 GB a (vedi offerta) Apple MacBook Pro 16 con SoC M3 Max : CPU 14 core, GPU 30 core, display Liquid Retina XDR 16,2″, 36GB di memoria unificata, SSD 1TB a 4.349 euro (vedi offerta)

: CPU 14 core, GPU 30 core, display Liquid Retina XDR 16,2″, 36GB di memoria unificata, SSD 1TB a (vedi offerta) Apple MacBook Pro 16 con SoC M3 Max: CPU 16 core, GPU 40 core, display Liquid Retina XDR 16,2″, 48GB di memoria unificata, SSD 1TB a 4.949 euro (vedi offerta)

