MediaWorld lancia una nuova promozione flash, dalla durata di 48 ore: si tratta dell’iniziativa NO IVA riservata ai clienti dotati di carta MediaWorld Club (comunque richiedibile al momento), che consente di risparmiare su quasi tutto il catalogo di prodotti a disposizione sul sito, tramite l’app oppure nei negozi fisici sparsi per l’Italia. Vediamo come funziona.

Le offerte MediaWorld della promozione NO IVA (4-5 maggio 2024)

MediaWorld ripropone una promozione NO IVA, questa volta valida solo il 4 e il 5 maggio 2024. In queste 48 ore sarà possibile sfruttare una miriade di sconti sulla tecnologia, che toccano l’intero catalogo con alcune eccezioni. Come sempre, parliamo di uno scorporo dell’IVA, che corrisponde a un ribasso del 18,04% sul prezzo di vendita in vigore, sia online sia in negozio, ma solo per i clienti possessori della carta MediaWorld Club (associata all’account nel caso di acquisti online), eventualmente richiedibile sul momento (qui per fare richiesta online).

Come detto, la promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili online, fatta eccezione per le limitazioni indicate nel regolamento; sono infatti esclusi i seguenti prodotti:

tutti i prodotti della promozione “Apple Watch Week” (2-8 maggio)

tutti i prodotti della promozione “La tecnologia che ti premia” (26 aprile – 9 maggio);

tutti i droni;

tutti i prodotti a marchio Miele;

tutti i prodotti Smeg Linea Fab;

tutti i prodotti a marchio Dreame;

tutti i prodotti a marchio Dyson;

tutti i TV a marchio OK e PEAQ;

tutte le console e visori;

tutti i prodotti della tabella B (in fondo nel regolamento completo);

tutti gli accessori TLC, IT, Gaming e Storage;

le Entertainment card;

i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

tutti i prodotti inseriti nel sito Mediaworld Ricondizionati

tutti i prodotti della promozione online “Efficienza energetica online” (29 aprile – 9 maggio).

Le esclusioni non sono poche, ma nella promozione NO IVA di MediaWorld sono comunque coinvolti tanti prodotti, tra notebook, smartphone, wearable, smart TV, tablet, elettrodomestici e così via. Al di là di qualche esclusione, come quelle riguardanti gli Apple Watch della quasi omonima iniziativa, sono coinvolti tanti prodotti Apple, una cosa che non accade tutti i giorni.

Giusto per fare qualche esempio, possiamo trovare:

La nuova iniziativa MediaWorld è valida solo il 4 e il 5 maggio 2024, quindi vi consigliamo di affrettarvi se volete accaparrarvi qualche prodotto specifico che stavate tenendo d’occhio. Per consultare tutte le offerte NO IVA online potete seguire il link qui in basso:

