Lo scorso lunedì Apple ha presentato la nuova generazione di MacBook Pro e il rinnovato iMac 24″, tutti equipaggiati col fiammante SoC M3 per garantire il meglio in fatto di prestazioni e autonomia/consumi. A parte le caratteristiche tecniche e le prestazioni snocciolate da Apple durante l’evento “Scary Fast”, l’azienda di Cupertino fa un piccolo “regalo” a tutti quegli utenti che hanno acquistato o stanno per acquistare uno dei nuovi Mac M3; si tratta di una nuova build ad hoc di Sonoma, un’ulteriore versione di macOS 14.1 disponibile esclusivamente per i nuovi MacBook Pro e iMac con M3.

Rimanendo in casa Apple, ma passando al filone iPhone, arrivano nuove conferme che vogliono l’azienda intenzionata a produrre il prossimo iPhone 17 in India, il tutto nell’ottica di diminuire il più possibile la produzione in Cina. A suggerire quest ipotesi è l’analista Ming-Chi Kuo, dando così ulteriore credito alle indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane.

Una nuova versione di Sonoma 14.1 ad hoc per i nuovi Mac con SoC M3

Il debutto di M3, nelle sue tre varianti M3, M3 Pro ed M3 Max, è stato come di consueto molto enfatizzato da Apple lato efficienza/prestazioni; il confronto focalizzato soprattutto sui SoC M1 non ci ha particolarmente entusiasmato, pur mostrano comunque risultati solidi e appetibili per i fan della mela morsicata che sicuramente si stanno già muovendo per possibili acquisti o upgrade.

Tornando alla nuova build di Sonoma rilasciata da Apple, come evidenziato da Aaron su X, nella giornata di ieri l’azienda ha rilasciato un’ulteriore versione di macOS Sonoma 14.1 esclusivamente per i MacBook Pro e iMac basati su M3. Questi ultimi vengono proposti attualmente con la build 23B2073, che è già diversa dalla build 23B74 attualmente disponibile per tutti gli altri Mac in commercio; col nuovo aggiornamento invece si passa alla build 23B2077, ovviamente da scaricare una volta ottenuto il vostro nuovo Mac.

Al momento non sono chiare le novità o le ottimizzazioni che porterà questa build, molto probabilmente includerà correzioni minori e specifiche per i nuovi modelli Mac, motivo che deve aver spinto Apple a non renderla disponibile per tutti gli altri prodotti attualmente a listino. Se anche voi avete acquistato/preordinato un nuovo Mac basato su SoC Apple Silicon M3, una volta ricevuto potrete aggiornarlo subito con la classica procedura: basta recarsi su Impostazioni di sistema > Generali > Aggiornamento software.

Apple starebbe pensado di produrre iPhone 17 in India a partire da metà 2025

Riguardo iPhone 17, come anticipato sopra sembra che Apple sia ormai decisa a produrre in India il modello base che, inutile dirlo, presenta caratteristiche e design meno complicati da realizzare rispetto ai modelli di fascia superiore. Secondo Ming-Chi Kuo, la produzione inizierà nella seconda metà del 2025 e iPhone 17 sarà il primo di una lunga serie di dispositivi di nuova generazione Apple a essere prodotto fuori della Cina; visto che attualmente l’azienda di Cupertino si serve già di impianti indiani per la produzione di iPhone di precedente generazione (ma anche di iPhone 14 e iPhone 15 ad esempio), questa scelta non ci sorprende più di tanto e mira sostanzialmente a consolidare una strategia messa in campo da Apple per cercare di essere sempre meno dipendente dal colosso asiatico.

Attualmente Apple collabora in India con produttori come Foxconn, Pegatron e Tata (ex Wistron), aziende molto attive anche dal punto di vista degli investimenti in quanto gestiscono dal 75 all’80% dell’assemblaggio del dispositivo. Stando a quanto dichiara Kuo inoltre, attualmente in India si produce già dal 12% al 14% delle spedizioni globali di ‌iPhone‌, con una percentuale destinata ad aumentare al 20-25% entro il 2024.

Potrebbe interessarti anche I primi benchmark di Silicon M3 su iMac danno ragione ad Apple, Apple ha usato iPhone 15 Pro Max e un Mac per realizzare l’evento “Scary Fast” e Si riparte: ecco le beta 1 di iOS 17.2, macOS 14.2 e degli altri OS di Apple