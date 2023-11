Sono passati appena due giorni dall’evento Scary Fast di Apple e, sebbene i processori Apple Silicon M3 e i computer che già li utilizzano siano ancora freschi di presentazione, la macchina dei rumor procede sempre in avanti e in queste ore si vocifera già delle prossime funzioni legate alla salute che il colosso della mela morsicata potrebbe introdurre sugli Apple Watch 2024, sulle AirPods e persino sul visore Vision Pro.

Apple Watch 2024: focus sulla salute

Che gli Apple Watch siano particolarmente ricchi di funzioni legate alla salute non è certo una novità: da Cupertino non perdono occasione per mettere in risalto questo aspetto. Ebbene, secondo le ultime voci di corridoio, la generazione 2024 degli smartwatch della mela potrebbe farsi portatrice di un ulteriore salto di qualità sotto questo punto di vista:

In primo luogo, si riporta di un nuovo sensore in grado di rilevare quando la pressione arteriosa dell’utente è elevata: pare che il sistema iniziale non fornirà dati precisi, ma Apple starebbe già lavorando alla versione successiva per colmare questa mancanza. Il nuovo sensore dovrebbe fare il paio col nuovo diario della pressione arteriosa, in modo tale che gli utenti potranno prendere nota di cosa stava accadendo al verificarsi dell’episodio di ipertensione .

. Secondariamente, sarebbe in cantiere un sistema di rilevamento dell’apnea notturna: monitorando il sonno e il respiro dell’utente, Apple Watch sarà in grado di individuare tale condizione e, nel caso, consiglierà di rivolgersi ad un medico.

Per concludere il discorso relativo ad Apple Watch, la fonte segnala lavori in corso per il lancio — entro la fine del prossimo anno — di un nuovo modello con design rinnovato e supporto alle nuove funzioni descritte.

AirPods, Vision Pro e un servizio a pagamento: la salute secondo Apple

Le nuove funzioni di Apple dedicate alla salute, comunque, non dovrebbero limitarsi ai soli Apple Watch, anzi ci sarebbero diversi altri progetti in sviluppo.

Prima di tutto, i tecnici di Apple starebbero studiando delle funzioni per trasformare un accessorio popolare come le AirPods in una specie di apparecchio acustico da banco. In questo senso, sarebbero in preparazione anche delle funzioni per consentire agli utenti di testare il proprio udito.

Da un wearable ormai mainstream ad uno ancora di nicchia, anche il visore Apple Vision Pro potrebbe diventare parte integrante di questo nuovo approccio che mette la salute al primo posto: l’azienda starebbe considerando l’introduzione di funzionalità per l’allenamento e per combattere l’ansia.

Infine, sarebbe tuttora in fase di sviluppo un nuovo servizio digitale a pagamento dedicato all’health coaching. Apple starebbe valutando l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e l’opportunità di usare i dati degli utenti come punto di partenza per la creazione di piani alimentari e di allenamento personalizzati.

Giunti alle battute finali, è doveroso ricordare ancora una volta che quelle riportate sono mere indiscrezioni, pertanto ci toccherà attendere per scoprire se si realizzeranno.

