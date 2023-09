Il design è una delle principali novità di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, non tanto per i lineamenti, rimasti praticamente invariati a parte cornici degli schermi più sottili, ma per i materiali utilizzati e per la costruzione stessa, che ha permesso ad Apple di migliorare la riparabilità. Per il momento non c’è alcuna prova che lo testimonia, ma i costi notevolmente inferiori necessari alla sostituzione dei vetri posteriori rispetto alla generazione precedente ne sono un chiaro indizio.

Un intervento dell’assistenza ufficiale di Apple per sostituire la back cover degli iPhone 15 Pro e Pro Max costa più di 400 euro in meno rispetto agli iPhone 14 Pro e Pro Max, un risparmio enorme per un danno alquanto comune. La stessa cosa accadde lo stesso anno con iPhone 14 e iPhone 14 Plus, i primi smartphone di Apple a subire una notevole riprogettazione interna pensata proprio per migliorare la riparabilità e rendere più economici gli interventi di riparazione.

Quanto costa riparare iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

Accedendo alla sezione “Riparazione e assistenza per iPhone” del sito web di Apple si può ottenere facilmente un preventivo della spesa di riparazione di vari prodotti, compresi i nuovi smartphone ufficializzati da Apple martedì scorso. Il sistema permette di scegliere vari servizi di riparazione, ma quello che più sorprende è la riparazione da “Danno al vetro posteriore“.

Il costo stimato da Apple per riparare il vetro posteriore di iPhone 15 Pro Max costa 228,99 euro, 198,99 euro per iPhone 15 Pro. Lo stesso servizio per i modelli dello scorso anno, iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Pro, costa la bellezza di 669 euro e 599 euro, rispettivamente, per iPhone 13 Pro Max e iPhone 13 Pro, in ordine, 599 euro e 529, prezzi validi anche per iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Pro.

È dunque evidente che una tale differenza confermi quanto dichiarato da Apple in fase di presentazione, la maggiore semplicità per le operazioni di sostituzione della back cover in vetro, mossa probabilmente giustificata dall’elevata richiesta di riparazioni simili, piuttosto comuni per chiunque non utilizzi delle custodie.

La cornice in alluminio contribuisce alla dissipazione termica e facilita la sostituzione del vetro posteriore.

Non è una vera e propria una novità perché, già lo scorso anno, con i modelli “base” iPhone 14 e iPhone 14 Plus Apple aveva optato per una riprogettazione degli interni dei dispositivi, per facilitare le riparazioni e renderle dunque più economiche che in passato, come provò poi iFixit nello smontaggio dettagliato pubblicato un anno fa. In teoria, nonostante l’azienda di Cupertino non abbia specificato nulla in merito, anche i nuovi modelli dovrebbero beneficiarne, come si evince anche dai costi di riparazione dei danni ai vetri posteriori: 228,99 euro per iPhone 15 Plus e 198,99 euro per iPhone 15.

Così, tutti e quattro gli iPhone di quest’anno diventano più semplici ed economici da riparare, una novità che si traduce in un risparmio concreto soltanto scegliendo quel tipo di servizio di riparazione fornito da Apple, o optando per la combinazione di servizi “Danno allo schermo e al vetro posteriore”, il cui risparmio relativo dipende sempre dal medesimo intervento di riparazione citato.

Come accade già per iPhone 14 e iPhone 14 Plus, molto probabilmente sarà possibile ordinare dallo store per le riparazioni self-service ufficiale di Apple il vetro posteriore anche dei nuovi iPhone 15, per ripararsi il proprio smartphone in autonomia acquistando le parti di ricambio originali e gli strumenti di Apple necessari dal sito relativo.

Si tratta di un passo avanti importante in linea con le richieste europee e con il diritto alla riparazione statunitense, verso un futuro in cui smartphone e altri dispositivi d’elettronica di consumo siano più semplici da riparare e impattino così meno sull’ambiente, contro l’obsolescenza programmata, bersaglio comune delle recenti politiche internazionali.

Trovate maggiori informazioni sui costi di riparazione degli iPhone sulla pagina web ufficiale.

