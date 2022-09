Mentre corre voce che Apple si stia facendo su di maniche per aumentare la produzione degli iPhone 14 Pro (parola di un noto informatore), mentre i primi risultati di mercato lo danno già indietro rispetto ai suoi fratelli più forniti, e mentre i primi recensori (noi compresi, il video è in fondo) ne parlano con toni particolarmente critici, c’è chi di iPhone 14 in versione standard ne tesse le lodi a gran voce.

Non sarà certo un modello rivoluzionario (per una marea di motivi che tutti conosciamo), ma a dire di iFixit è proprio lui il modello da acquistare, se ciò che si cerca è la facilità di riparazione, intendiamoci. Il motivo è presto detto: Apple ne ha completamente ridisegnato gli interni, come dimostrano i colleghi in un video dedicato a cui è annessa una bella panoramica relativa, che vi lasciamo in fonte. Ma per i dettagli e le informazioni più rilevanti relativi ai test effettuati, seguiteci.

iPhone 14 sorprende, ma solo da smontato

C’è il processore Apple A15 Bionic, lo schermo è ancora a 60 Hz di refresh rate, le fotocamere sono sempre due, e il notch è quello dell’anno scorso, preferito sugli iPhone 14 “base” alla tanto chiacchierata Dynamic Island dei modelli Pro. Questo, per riassumere brevemente le mancate novità di quello che molti (a ragione) giudicano essere più che un 14 un iPhone 13s. Comunque, per le nostre impressioni e giudizi (piuttosto critici, lo anticipiamo) vi lasciamo al video qui sotto pubblicato giusto qualche ora fa.

Ma qui è necessario soffermarsi un po’ sul perché iFixit incomincia la propria recensione – teardown con queste parole: The best feature of the iPhone 14 is one that Apple didn’t tell you about. Come anticipato, tutto sta dentro il telefono, nella disposizione dei componenti che (chi l’avrebbe mai detto visto come si presenta da fuori) è stata completamente ridisegnata ed è il più grande cambio di design di un iPhone da anni. Ciò sorprende non solo per questo, ma anche perché sia iPhone 14 Pro che iPhone 14 Pro Max si presentano con la stessa impostazione interna vista in passato.

Ad ogni modo, il video di smontaggio qui sopra ci svela vari dettagli che vale la pena riassumere in breve. Apple non ha rivelato quella che è una vera e propria rivoluzione per il nuovo iPhone 14: il fatto che si possa aprire sia davanti che dietro.

E se questa per molti può sembrare una banalità, una notizia di poco conto, seguiteci (o guardate il video per intero). Basta svitare un paio di viti ed è possibile rimuovere il vetro frontale, che nasconde un pannello metallico inedito, primo indizio del cambio di design. Voltandolo si rimuove così anche la back cover posteriore, sempre in vetro, che dà accesso a tutti i componenti dello smartphone, semplificando non di poco la vita ai centri di riparazione.

Un breve richiamo storico per comprendere meglio il perché iFixit giudichi ciò una vera e propria rivoluzione. I primi iPhone si aprivano dallo schermo, un dettaglio che rendeva più agevole la sostituzione dello schermo, pur complicando giocoforza la questione nel caso in cui si dovesse cambiare la batteria.

Per risolvere questo problema a partire da iPhone 4, Apple ha ribaltato l’intero approccio, permettendo di accedere ai componenti interni dalla cover posteriore (a tutto svantaggio del cambio schermo, s’intende). E visto che proprio il pannello frontale è il componente più soggetto a rotture (e quindi a sostituzioni), con il 5 c’è stato un ritorno alle origini, approccio rimasto sostanzialmente invariato fino ad oggi e che differisce praticamente da tutti gli smartphone Android in commercio.

L’articolo di iFixit in questione continua poi spiegando quanto sia difficile cambiare il vetro posteriore dei più recenti iPhone, resistente a qualsiasi approccio tradizionale che obbliga i riparatori a scendere a compromessi decisamente inconsueti (tecniche laser e approcci simili). Questo per arrivare alla soluzione del nuovo iPhone 14, il cui vetro posteriore è semplicemente fissato con due viti, un unico connettore e un’incollatura un po’ meno aggressiva che facilita l’apertura. Due viti e son liberi sia lo schermo che il vetro posteriore.

È quindi logico che, in questo modo le riparazioni sono decisamente più facilitate, ed è quindi normale che il voto sia piuttosto elevato stavolta: un bel 7/10, il punteggio più alto assegnato da iPhone 7.

Convinti? Per maggiori informazioni e dettagli vi consigliamo la lettura della recensione completa di iFixit (link in fonte) o la visione del filmato linkato sopra. Ma se volete sapere la nostra, uno sguardo decisamente più ampio e completo riguardo iPhone 14, eccovi serviti.

