Come da programma, al culmine di un ciclo di sviluppo durato poco più di tre mesi (era iniziato lo scorso 5 giugno), Apple ha da pochi minuti avviato il primo rilascio in forma stabile dei nuovissimi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17 su tutti i dispositivi compatibili.

Nell’anticiparvi il rilascio, questa mattina, avevamo riepilogato tutte le novità e i dispositivi compatibili con le nuove versioni di questi quattro sistemi operativi, mobile e non, della mela morsicata. Manca all’appello macOS 14 Sonoma che, per ammissione della stessa Apple, arriverà il prossimo 26 settembre. Scopriamo tutti i dettagli delle build in distribuzione e come aggiornare i dispositivi compatibili.

Apple rilascia le nuove versioni dei suoi sistemi operativi

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il primo rilascio in forma stabile di quasi tutti i nuovi sistemi operativi 2023, ovvero iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, su tutti i dispositivi compatibili.

Le build che vengono rilasciate in forma stabile, e che quindi inaugurano ufficialmente l’era dei nuovi sistemi operativi, sono le stesse che erano state rilasciate a sviluppatori e beta tester pubblici appena una settimana fa. Di seguito riportiamo i dettagli delle build, sistema operativo per sistema operativo.

iOS 17 e iPadOS 17 sbarcano su iPhone e iPad compatibili

La prima build “ufficiale” di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2017-18 in poi), è la 21A329. Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 3,32 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 16.6.1).

In mattinata vi avevamo riportato sia un riepilogo delle novità, il changelog completo e l’elenco completo dei dispositivi compatibili con iOS 17, che un riepilogo delle novità e l’elenco completo dei dispositivi compatibili con iPadOS 17. A questo indirizzo, invece, potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple.

Sugli Apple Watch arriva watchOS 10

Anche per watchOS è tempo di passare alla nuova versione, con watchOS 10 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi). La prima build in distribuzione sul canale stabile è la 21R356 (o la 21R355 su alcuni modelli specifici).

In mattinata vi avevamo riportato sia un riepilogo delle novità che l’elenco completo dei dispositivi compatibili con watchOS 10. A questo indirizzo, invece, potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple.

Apple rilascia anche tvOS 17 e audioOS 17

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo l’aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 17 e audioOS 17. La nuova versione di tvOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build è la 21J354.

In mattinata vi avevamo riportato un breve riepilogo delle novità e l’elenco completo dei dispositivi compatibili con tvOS 17 e audioOS 17. A questo indirizzo, invece, potrete trovare le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple.

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

Le versioni stabili dei nuovi sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17 sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

È giusto precisare che questi corposi aggiornamenti sono in distribuzione in forma graduale via OTA e che quindi potrebbero volerci alcuni giorni/settimane prima che effettivamente raggiungano tutti gli utenti (e va sottolineato anche che, specie nei primi minuti in seguito al rilascio, potrebbe volerci davvero molto tempo per scaricare e installare l’aggiornamento).

Nonostante si tratti di nuove versioni dei sistemi operativi Apple, la prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la medesima:

Per aggiornare iPhone è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, individuare la voce “Aggiorna ad iOS 17” (quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento, verrà mostrato tra le “Alternative disponibili”) effettuare un tap e poi selezionare “Scarica e installa”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 50% di carica residua o che abbia almeno il 20% di carica residua e sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per iPadOS 17.

Per aggiornare Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 10 , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad iOS 17 .

presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad . tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 17), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici.

