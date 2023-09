Poco dopo le 19 italiane, Apple ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per alcuni vecchi sistemi operativi, dimostrando grande attenzione al supporto dei dispositivi più datati nonostante gli sforzi del team di sviluppo siano tutti destinati alla finalizzazione di iOS 17 e di tutti gli altri OS di nuova generazione.

Tornando a noi, gli aggiornamenti in questione coinvolgono iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey e macOS 11 Big Sur e sono stati rilasciati per risolvere alcune problematiche in ambito sicurezza, pareggiando gli aggiornamenti rilasciati la scorsa settimana per i più recenti iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 e macOS 13 Ventura.

Apple: ecco iOS 15.7.9 e iPadOS 15.7.9

Apple non lascia indietro nessuno e, per implementare le ultime correzioni a potenziali problematiche lato sicurezza, ha rilasciato nuovi aggiornamenti software per la versione di iOS e iPadOS del 2021, l’ultima disponibile sugli iPhone del 2015 e 2016 (ovvero iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (di prima generazione), iPhone 7 o iPhone 7 Plus) nonché sui vecchi iPad come iPad Air di seconda generazione e iPad mini di quarta generazione.

L’aggiornamento in questione, che porta la versione software a iOS 15.7.9 e iPadOS 15.7.9, è in distribuzione attraverso la build 19H365 che va a sostituire la precedente build 19H364 rilasciata lo scorso 24 luglio. Ovviamente, al netto delle migliorie lato sicurezza, non vi sono novità.

Arrivano anche macOS 12.6.9 Monterey e macOS 11.7.10 Big Sur

Il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti anche per due vecchie versioni di macOS, ovvero macOS 12 Monterey e macOS 11 Big Sur, rispettivamente le versioni di del sistema operativo dei computer della mela morsicata datate 2021 e 2020.

macOS 12.6.9 Monterey arriva tramite la build 21G726 e sostituisce la precedente 21G725 rilasciata lo scorso 24 luglio.

arriva tramite la build 21G726 e sostituisce la precedente 21G725 rilasciata lo scorso 24 luglio. macOS 11.7.10 Big Sur arriva tramite la build 20G1427 e sostituisce la precedente 20G1426 rilasciata lo scorso 24 luglio.

Piccola curiosità: per trovare l’ultima volta in cui Apple rilasciò un aggiornamento minore del tipo X.X.10, dobbiamo tornare indietro a ben 12 anni fa, al momento del lancio di iOS 4.2.10.

Come aggiornare i dispositivi Apple compatibili

Installare i nuovi aggiornamenti in fase di rilascio (via OTA) da parte di Apple è molto semplice e, naturalmente, completamente gratuito. Per iOS e iPadOS, infatti, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” sul proprio iPhone o iPad, e verificare la disponibilità dell’aggiornamento da installare via OTA. Per quanto concerne macOS, invece, l’aggiornamento è accessibile andando nel menu Apple dal proprio Mac e seguendo il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software”.

