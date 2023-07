Questa mattina il noto leaker Ice Universe ha condiviso su Twitter (pardon … X) una indiscrezione secondo cui Apple starebbe lavorando all’iPhone del futuro con un concetto che si allontana in parte da quello che conosciamo oggi (e dal concept di iPhone Vision nato dalla collaborazione tra ADR Studio Design e Antonio De Rosa

Niente dispositivi pieghevoli o arrotolabili di mezzo ma semplicemente l’estremizzazione del melafonino come lo conosciamo oggi, tra display completamente privo di cornici e struttura tale da far apparire il dispositivo come un vero e proprio lingottino di vetro, magari senza porte o pulsanti sporgenti. Ecco tutti i dettagli.

Ecco come potrebbe essere l’iPhone del futuro

Come anticipato in apertura, Apple starebbe lavorando su un iPhone estremo con zero cornici: in tal modo, il frontale sarebbe a tutto schermo.

Stando a quanto condiviso da Ice Universe, che ha realizzato anche un “render” di come potrebbe apparire frontalmente il dispositivo (potete vederlo poco sotto), anche se chiaramente si discosterà per forza di cose da quello che sarà il risultato finale (o almeno da quello che hanno in mente i progettisti della mela morsicata), Apple avrebbe chiesto a Samsung Display e LG Display, principali fornitori dei pannelli OLED degli iPhone, di realizzare dei pannelli OLED senza cornici per far sembrare il dispositivo un pezzo di vetro.

Le cornici attorno al display non sarebbero l’unica cosa a “sparire” dal frontale dello smartphone: a quel punto, infatti, Apple dovrebbe essere in possesso di una tecnologia matura al punto da potere implementare la fotocamera e la sensoristica per il Face ID al di sotto del display. Per questo ha richiesto ai fornitori di realizzare pannelli compatibili con la tecnologia UPC (Under Panel Camera).

Oltre al frontale, dalle parti di Cupertino starebbero sviluppando parallelamente un telaio completamente in vetro (corpo unibody) sfruttando un nuovo tipo di vetro ultra-resistente. L’obiettivo finale, che verrà probabilmente raggiunto rimuovendo anche la porta USB-C e sostituendo i pulsanti fisici con quelli allo stato solido, è semplice: un iPhone che apparirà come un vero e proprio lingotto di cristallo.

Quanto ci sarà da attendere per vedere qualcosa del genere?

Stando a rumor precedenti, il primo melafonino a potere godere della fotocamera sotto al display dovrebbe essere l’iPhone 17 Pro del 2025. Di conseguenza, è difficile pensare che questo iPhone futuristico possa arrivare prima di due o addirittura tre anni.

Con le prossime generazioni di smartphone, specie con quelli della gamma Pro, Apple cercherà di ridurre gradualmente le cornici attorno al display: già gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max (che arriveranno quest’anno assieme agli altri due membri della gamma iPhone 15) dovrebbero vantare le cornici più sottili del panorama smartphone.

A questo punto dove si incastrano l’iPhone pieghevole e quello arrotolabile?

Negli ultimi mesi si è spesso parlato del fatto che Apple stesse lavorando anche alla realizzazione di uno smartphone pieghevole o di uno smartphone con display arrotolabile. Le voci non sono state tirate in ballo per caso ma sono arrivate in seguito ad alcune domande di brevetto depositate dal colosso di Cupertino.

Tutti sappiamo che l’azienda, spesso e volentieri, decide di percorrere la propria strada fregandosene della direzione che intraprende il mercato: ecco dunque che, se nel mondo Android continuano a crescere le quote di mercato in mano agli smartphone pieghevoli (anche per via della crescente offerta), Apple potrebbe continuare a puntare sul canonico, nel più classico dei “squadra che vince non si cambia” (anche se, nel caso in cui i rumor si concretizzassero, con le dovute distanze dal concetto odierno).

