Elon Musk ha scatenato un po’ di confusione sui social media nelle ultime ore con un tweet in cui ha annunciato che il logo di Twitter sarebbe presto scomparso, insieme a “tutti gli uccellini”. Se il tutto dovesse rivelarsi veritiero, si tratterebbe di uno dei più grandi cambiamenti mai messi in atto dal social blu negli ultimi 10 anni.

A lanciare il guanto di sfida è stato lo stesso Elon Musk, che ha pubblicato un video che mostra una lettera “X” lampeggiante, suggerendo che il logo di Twitter sarebbe stato presto sostituito proprio da questa lettera. In risposta alla domanda di un utente, Musk ha poi confermato che il logo sarebbe stato effettivamente cambiato, aggiungendo che avrebbe dovuto essere fatto già da tempo.

Musk ha anche affermato che se qualcuno pubblicherà un logo basato sulla lettera “X” abbastanza buono, la modifica al logo di Twitter verrà resa disponibile in tutto il mondo già da domani. Il CEO di Twitter è però noto per fare commenti sfacciati sui social media per poi ritrattarli qualche ora dopo, quindi non è ancora chiaro se il social network cambierà effettivamente il suo storico logo.

Gli indizi di un cambio di logo per Twitter erano già nell’aria

Ci sono già da diverso tempo segnali che indicano che Elon Musk stia tentando di cambiare sempre di più l’identità di Twitter e a farlo notare è il noto portale Reuters. Il miliardario ha recentemente cambiato il nome della società da Twitter a X Corp. dopo aver acquistato il social media per 44 miliardi di dollari lo scorso ottobre.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

L’obiettivo di Musk è quello di creare una “super-app” come WeChat, l’app cinese che offre una vasta gamma di servizi tra cui social media, messaggistica istantanea, giochi, pagamenti mobili e altro ancora e che conta all’attivo oltre un miliardo di utenti ogni mese. Dal canto suo, invece, Twitter conta “solo” 450 milioni di utenti attivi in tutto il mondo e sta attraversando un periodo fatto di potenti critiche e cambiamenti da quando Musk ne ha acquisito i diritti.

I commenti di Musk sulla sostituzione del logo di Twitter sono però in contrasto con quanto dichiarato dal social media sul proprio sito web, dove si afferma che il marchio dell’uccellino blu è il loro asset più riconoscibile e che per questo motivo è molto protetto.

Se il logo dovesse effettivamente cambiare, l’uccellino blu che tutti conosciamo e che rappresenta il marchio del social network da oltre dieci anni, sarebbe sostituito da una singola lettera. Resta da vedere inoltre se i messaggi postati sul social continueranno ad essere chiamati “tweet”, o se anche loro diventeranno un ricordo del passato.

