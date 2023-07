Dalla collaborazione tra ADR Studio Design e Antonio De Rosa è nato il concept di iPhone Vision, device che si caratterizza per un look decisamente accattivante.

Basta un rapido sguardo alle immagini di questo concept per notare che si tratta di un device caratterizzato da un design curato sin nei minimi particolari, a partire da un ampio display a cascata, capace di garantire agli utenti un’esperienza visiva coinvolgente da bordo a bordo.

Ecco il concept di iPhone Vision

Ad animare questo ipotetico melafonino vi sarebbero i processori Apple M2 e R1, combinazione già vista su Apple Vision Pro e che garantirebbe al device di raggiungere livelli di prestazioni ben superiori rispetto a quelli degli smartphone della concorrenza.

Per quanto riguarda il display, i designer immaginano che questo iPhone possa vantare una luminosità di 1.800 nits in HDR e di 2.200 nits all’aperto e tra le sue funzionalità non mancherebbe l’Always on Display.

Passando alla batteria, questo concept può vantare un’unità che si ricarica attraverso una porta USB Type-C con il supporto alla tecnologia MagSafe (con ricarica rapida a 30 W) e un’autonomia che dovrebbe essere in grado di garantire una giornata intera di utilizzo.

Il comparto imaging può fare affidamento sulla tecnologia Liquid Lens, su un obiettivo periscopico, su un sistema professionale per lo zoom, sulla tecnologia Photonic Engine Pro e su un doppio flash.

Tra le altre caratteristiche del concept di iPhone Vision troviamo un piccolo display secondario accanto alla fotocamera posteriore, Space Audio (che garantisce un suono surround nitido e chiaro), il supporto esclusivo alle eSIM e un miglioramento del sistema di richiesta di SOS.

Ecco una galleria di immagini che ci mostrano il design di questo interessante concept:

Per quanto riguarda il prezzo, infine, a dire dei designer questo iPhone potrebbe essere venduto a partire da 1.599 dollari.

Potete trovare la pagina dedicata al concept di iPhone Vision seguendo questo link.