È partito ufficialmente l’Amazon Prime Day 2023, occasione particolarmente ghiotta per acquistare prodotti di tutti i tipi a prezzi ribassati. Chi, non particolarmente convinto di acquistare uno dei nuovi MacBook con Apple Silicon M2 e declinazioni varie, stesse cercando l’occasione buona per acquistare in offerta uno dei precedenti, ora può godersi gli sconti riservati da Amazon per i MacBook Pro 14 e 16 con chip Apple Silicon M1 Pro e M1 Max. In alcuni casi si superano perfino i 1.200 euro di sconto, su prodotti decisamente attuali e praticamente uguali alle versioni 2023 con i chip Silicon M2 Pro e M2 Max.

MacBook Pro 14 e 16 con M1 Pro e Max super scontati su Amazon per il Prime Day

In questa due giorni di offerte, che ricordiamo essere in vigore fino alle ore 23:59 di domani, 12 luglio 2023, Amazon sconta di tutto, compresi i MacBook Pro 14 e 16 in questione. A seconda delle versioni scelte si possono risparmiare fra i 435 euro della versione più economica di MacBook Pro 14 con M1 Pro (ecco la nostra recensione) ai 1.220 euro dei MacBook Pro 16 con M1 Max. Ma quella che spicca è probabilmente la versione di quest’ultimo con M1 Pro abbinato all’unità SSD da 1 TB, che si può acquistare a 1.799 euro, con uno sconto di ben 1.050 euro, che in proporzione al prezzo offerto è decisamente la più allettante della selezione.

A disposizione ci sono in quasi tutti i casi sia le colorazioni argento che grigio siderale. Dunque, non ci resta che lasciarvi ai link diretti per l’acquisto, prima che le scorte esauriscano:

Tutte le versioni riportate sono decisamente più convenienti sia rispetto ai nuovi MacBook Pro 14 e 16 con M2 Pro e M2 Max (qui la nostra recensione del primo), perché i cambiamenti sono davvero ridotti all’osso, sia rispetto ad esempio al nuovo MacBook Air 15, il cui street price non è ancora calato abbastanza da giustificare la scelta, specie alla luce dell’opzione di base da 8 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB o da 512 GB (qui trovi la nostra recensione). Configurandolo al pari di uno qualsiasi dei prodotti citati, si superano abbondantemente i prezzi scontati, un dettaglio nient’affatto da tralasciare considerando le differenze tecniche e prestazionali che vigono fra i prodotti, tutte a vantaggio dei MacBook Pro, ad esclusione di leggerezza, sottigliezza e quindi portabilità.

Comunque, non dimenticatevi che le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 terminano alle 23:59 di domani, 12 luglio, offerte riservate esclusivamente ai clienti Amazon Prime. Se ancora non siete iscritti sappiate che potete approfittare della prova gratuita.

