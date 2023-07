È atteso per la giornata di domani l’inizio della due giorni di sconti e offerte promossa dal colosso dell’e-commerce Amazon, l’11 e il 12 luglio 2023 avrà infatti luogo l’Amazon Prime Day durante il quale saranno scontati tantissimi prodotti di diverse categorie.

In momenti come questo è facile lasciarsi tentare da acquisti più o meno necessari dando fondo al portafogli ma, per vostra fortuna, il colosso permette ai propri utenti di ammortizzare la spesa per i propri acquisti beneficiando di un servizio di pagamento rateale.

Sono previste due differenti modalità per pagare a rate su Amazon, scopriamo insieme quali sono e come funzionano.

Le opzioni di pagamento rateale

Come anticipato, il noto store di e-commerce prevedere due distinte opzioni per pagare a rate gli acquisti effettuati sulla piattaforma, la prima è gestita e controllata direttamente da Amazon e permette di suddividere il pagamento in cinque o dodici rate di pari importo, senza alcun tipo di interesse; la seconda invece è gestita da una società di finanziamenti esterna, Cofidis, che dà l’accesso al servizio CreditLine. La finanziaria in questo caso si fa carico dell’intero importo, aggiungendo un interesse che va a influire sulla spesa finale per il consumatore.

Quali sono i prodotti pagabili a rate

Inizialmente, con l’introduzione delle modalità di pagamento rateale, i prodotti idonei per questa modalità di pagamento non erano molti, con il passare del tempo però Amazon ha esteso il servizio ampliando la lista: ad oggi il pagamento a rate include i prodotti nuovi e i dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati venduti direttamente dal colosso, sono esclusi invece gli articoli usati di Amazon Seconda Mano (Warehouse) e gli articoli venduti da terzi sull’Amazon Marketplace.

Per riconoscere i prodotti idonei che supportano il servizio di pagamento rateale è sufficiente ricercare le diciture “5 rate mensili” e “12 rate mensili” (per il servizio gestito dalla piattaforma) o “Acquista subito e paga a rate a Tasso Zero con Cofidis” (per il servizio gestito dalla finanziaria).

Come funziona il pagamento rateale con Amazon

Come già detto Amazon consente agli utenti di usufruire di un servizio di pagamento rateale gestito direttamente dalla piattaforma, a patto di rispettare alcuni requisiti che riportiamo di seguito:

è necessario avere un account Amazon attivo da almeno un anno ed essere residenti in Italia

è necessario aver registrato come metodo di pagamento una carta di credito o debito valida (non sono considerate valide le carte la cui scadenza è prevista prima di 20 giorni dal pagamento dell’ultima rata, che risultano comunque utilizzabili per gli acquisti normali)

è necessario essere un cliente Amazon attivo, avendo effettuato acquisti regolari sulla piattaforma del colosso

Se questi dunque sono i requisiti necessari per usufruite del servizio di pagamento rateale tramite Amazon, la piattaforma impone anche alcuni limiti inerenti alle quantità di prodotti che è possibile acquistare a rate contemporaneamente: nello specifico è possibile acquistare a rate al massimo un prodotto per ciascuna categoria (macrocategorie come “Elettrodomestici” e “Informatica”) oppure tre dispositivi per ciascuna famiglia (cioè la categoria di dispositivi a cui appartiene il prodotto specifico, per esempio gli Echo).

Selezionando il pagamento rateale sarà Amazon a suddividere automaticamente il pagamento, in base alla preferenza espressa dall’utente, in 5 o 12 rate al momento dell’acquisto.

Come funziona il pagamento rateale con Cofidis

È disponibile un secondo servizio che permette agli utenti di rateizzare il pagamento dei propri acquisti, coloro che scelgono di affidarsi alla CreditLine di Cofidis dovranno sostenere una procedura leggermente diversa, solitamente questa tipologia è disponibile esclusivamente per alcune tipologie di prodotti, in genere dal costo elevato (per esempio televisori, smartphone o elettrodomestici).

Se presente, l’utente dovrà scegliere l’opzione “Acquista subito e paga a rate a Tasso Zero con Cofidis” nella schermata dedicata alla selezione del metodo di pagamento, una volta effettuata la scelta si verrà indirizzati all’apposita pagina di Cofidis: il sito chiederà di inserire i propri dati personali, ossia nome, cognome, indirizzo di residenza, codice iban, documento di identità e tessera sanitaria.

Forniti i dati richiesti, l’utente dovrà attendere la ricezione di due distinte email, una a conferma dell’esito positivo della richiesta e una che contenga il contratto di finanziamento stipulato; una volta ricevuta la seconda email l’ordine risulterà completato e il pagamento sarà visualizzabile nel riepilogo degli ordini di Amazon.

Come funzionano le richieste di reso

Anche in caso di acquisto con pagamento rateale è comunque possibile effettuare il reso della merce, Amazon permette ai clienti insoddisfatti del proprio acquisto di procedere entro 14 giorni dalla consegna per essere completamente rimborsati, la piattaforma annullerà il finanziamento effettuato e l’importo eventualmente già pagato verrà restituito. Nel caso di Cofidis, il rimborso è gestito direttamente dalla società finanziaria.

Bene, ora che sapete come pagare a rate su Amazon, non vi resta che seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte Prezzi.tech, così da non perdervi i migliori sconti e le offerte più ghiotte in occasione dell’Amazon Prime Day 2023.

Potrebbe interessarti anche: Più di 100 euro di sconto sul mini PC Blackview MP200, in occasione dell’Amazon Prime Day