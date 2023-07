Il Prime Day di Amazon, pur non essendo ancora iniziato ufficialmente, ha già riservato ai clienti Prime diverse offerte in anteprima. Fra queste, ci sono soprattutto quelle che riguardano i dispositivi di Amazon, gli Echo, le Fire TV, i prodotti Ring e Bink per la sicurezza domestica, i router Wi-Fi eero, i Kindle, e tanto altro ancora. Andiamo a scoprirli nei dettagli, in attesa della vagonata di altre offerte che partiranno fra poche ore allo scoccare della mezzanotte.

Le migliori offerte del Prime Day su Echo, Fire TV, Ring e altri dispositivi Amazon

Offerte sui dispositivi Echo e Fire TV

Tra i dispositivi Amazon, quelli più desiderati per il Prime Day 2023, ma anche delle altre occasioni “speciali” come il Black Friday o il periodo natalizio, sono senza dubbio i dispositivi Echo, ovvero gli smart speaker e smart display che mettono a disposizione dell’utente l’assistente Alexa e consentono di controllare tramite voce tutti i dispositivi per la smart home compatibili.

In offerta per l’Amazon Prime Day ce ne sono diversi, sia recenti che meno, e lo stesso vale per gli altri dispositivi di Amazon come quelli della famiglia Fire TV che andiamo a vedere insieme nella selezione che segue, offerte che ricordiamo essere riservate ai clienti Amazon Prime.

Amazon Ring e Blink in offerta

Kindle, eero e altri dispositivi Amazon in offerta

Offerte per categoria

Per maggiori informazioni sul Prime Day di Amazon, vi rimandiamo alla pagina dedicata alle offerte sui dispositivi Amazon che vi ricordiamo essere disponibili in esclusiva per i clienti Prime (clicca qui per iscriverti subito alla prova gratuita di 30 giorni).

In ogni caso, vi ricordiamo che tutte le Offerte esclusive Prime di Amazon saranno attive dalla mezzanotte di domani, 11 luglio 2023 fino alle 23:59 del 12 luglio 2023, periodo in cui si svolgerà proprio l’Amazon Prime Day 2023. Per non perdervi nemmeno una di queste offerte, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, dove pubblicheremo come sempre le migliori occasioni del web in tempo reale.

