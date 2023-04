Negli ultimi tempi assistiamo a sempre più fughe di notizia sui prossimi smartphone di punta di Apple, gli iPhone 15 sono infatti protagonisti di diverse indiscrezioni, abbiamo visto in varie occasioni quello che dovrebbe essere il design oltre ad alcune caratteristiche esclusive.

Una delle novità più chiacchierate riguarda l’adozione di pulsanti allo stato solido al posto dei classici tasti fisici, nel mese di ottobre 2022 Kuo fu il primo ad avanzare tale ipotesi, ma ora sembra che i piani dell’azienda siano cambiati.

iPhone 15 Pro non avranno i pulsanti allo stato solido a causa di problemi tecnici irrisolti

Inizialmente si vociferava che Apple fosse intenzionata ad implementare due Taptic Engine all’interno degli iPhone 15 Pro, così da fornire un feedback tattile che potesse simulare la pressione di un pulsante fisico, una soluzione simile al pulsante Home sull’iPhone 7 o al trackpad Force Touch sui MacBook più recenti.

Ora però sembra che Apple abbia incontrato alcuni problemi tecnici nelle fasi che precedono la produzione di massa, tanto che Kuo ha aggiustato le proprie precedenti previsioni dichiarando quanto segue:

Il mio ultimo sondaggio indica che a causa di problemi tecnici irrisolti prima della produzione di massa, entrambi i modelli di iPhone 15 Pro di fascia alta (Pro e Pro Max) abbandoneranno il design dei pulsanti a stato solido attentamente monitorato e torneranno al tradizionale design dei pulsanti fisici.

Non è chiaro al momento se il ritorno ai tasti fisici possa tradursi nell’adozione di un unico pulsante a bilanciere per il volume, o se invece verranno implementati due tasti differenti.

Ad ogni modo, secondo l’analista, Apple avrebbe ancora tempo per modificare il design degli iPhone 15 Pro visto che i dispositivi sono ancora nella fase di sviluppo EVT, ciò non comporterebbe quindi per l’azienda un problema insormontabile, che non andrà quindi a causare particolari rallentamenti sul programma di produzione di massa e sulle spedizioni dei modelli Pro.

Anche altri due analisti tecnologici, della società di investimenti Haitong International Securities, concordano con quanto riportato da Kuo:

Sulla base dei nostri controlli sulla catena di fornitura, ora ci aspettiamo che la serie iPhone 15 Pro torni al design attuale di un pulsante fisico a causa di un design più complesso.

Secondo i due inoltre, l’adozione dei pulsanti allo stato solido sarebbe stata rimandata fino alla futura serie iPhone 16 nel 2024.

