Nonostante manchi ancora parecchio alla presentazione della prossima serie iPhone 15, le indiscrezioni sui futuri smartphone della mela non accennano a diminuire: di recente abbiamo visto alcuni dettagli inerenti al design di iPhone 15 Pro grazie ad alcuni nuovi render, nonché alcune informazioni circa la presunta non adozione dei pulsanti allo stato solido.

Rimanendo in tema pulsanti, le ultime voci che circolano in rete vogliono l’implementazione di un nuovo pulsante Azione sui modelli Pro, che potrebbe essere utilizzato per la fotocamera, spegnere o forzare il riavvio del dispositivo.

Per quanto riguarda invece i modelli base, alcune indiscrezioni vogliono una nuova variante di colore e un nuovo design del retro in “vetro smerigliato”, come già visto sui modelli Pro.

Gli iPhone 15 Pro potrebbero avere un nuovo pulsante Azione con diverse funzioni? Forse sì o forse no

Per spegnere un iPhone, ad oggi, è necessario premere contemporaneamente il pulsante laterale e uno dei pulsanti del volume, gli stessi tasti consentono altresì, se premuti con una diversa combinazione, di effettuare un ripristino forzato del dispositivo. Sui futuri iPhone 15 Pro tutto questo potrebbe cambiare, visto che secondo alcune voci gli smartphone in questione non avranno più un pulsante per la disattivazione dell’audio, che verrà sostituito da un nuovo pulsante Azione personalizzabile.

Furthermore, within the camera app, the action button (formally; mute switch) will replace the volume up button for taking a photo. Action button use in Camera: – Light press: auto-focuses the camera – Hard press: captures photo – Hard, Long-hold press: captures/records video — 941 (@analyst941) April 16, 2023

Come potete notare, il leaker avanza anche alcune ipotesi circa il funzionamento del pulsante Azione nella fotocamera, nello specifico:

Pressione leggera: mette a fuoco automaticamente la fotocamera

Pressione dura: cattura la foto

Pressione intensa e prolungata: acquisisce/registra video

Il problema con quanto condiviso è che il leaker in questione, in un post successivo su Twitter scrive: “Se te lo sei perso o non capisci come il pulsante capacitivo possa essere premuto “leggermente” o “fortemente”: ancora una volta, i pulsanti capacitivi (compresa l’azione) saranno sensibili alla forza“. Pare dunque che non vengano prese in considerazione le diverse voci, come anticipato in apertura, secondo le quali Apple abbia già abbandonato l’implementazione dei pulsanti allo stato solido sui dispositivi in questione; inoltre bisogna considerare che la fonte di questa indiscrezione non è certo tra le più affidabili, o meglio, raramente ci azzecca.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus potrebbero avere un nuovo colore e una finitura posteriore differente

Passando ai due modelli base della futura famiglia di iPhone 15, sembra che l’azienda stia pianificando di utilizzare un nuovo design “vetro smerigliato” per il retro, una sorta di finitura opaca simile a quella già adottata sui modelli Pro, al posto della finitura lucida a cui siamo abituati con gli attuali modelli base della linea iPhone 14.

La stessa fonte inoltre, sempre attraverso un post sul social network cinese Weibo, asserisce come i due modelli in questione possano beneficiare di una nuova colorazione ciano verde, simile alla colorazione verde della serie iPhone 12; da notare che la fonte è la medesima che condivise l’arrivo della colorazione gialla per iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

