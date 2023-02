Mancano circa 6 mesi alla presentazione ufficiale della nuova gamma iPhone 15 e, puntuali come ogni anno, iniziano ad arrivare rumor sempre più precisi in merito al nuovo progetto di Apple. Lo scorso anno, per la gamma di smartphone di Apple sono arrivate diverse novità, con il debutto della Dynamic Island sui Pro e della versione Plus che ha sostituito la Mini. Anche il 2023 sarà un anno ricco di novità per gli iPhone. Quest’anno, però, il focus dell’innovazione dovrebbe riguardare iPhone 15 Pro Max che, secondo alcuni leak tutti da confermare, potrebbe diventare il nuovo iPhone 15 Ultra. Sul progetto, in queste ore, sono emersi diversi nuovi “indizi” che ci aiutano ad avere un’idea più precisa in merito alle reali specifiche tecniche. Vediamo i dettagli.

iPhone 15 Pro Max (o Ultra): ecco le novità che caratterizzeranno il nuovo top di gamma

Il nuovo iPhone 15 Por Max, che potrebbe chiamarsi anche iPhone 15 Ultra, non sarà un semplice aggiornamento dell’iPhone 14 Pro Max anche se molte novità saranno impercettibili. Secondo il leaker Ice Universe, il nuovo top di gamma di Apple registrerà una leggera modifica al design del comparto delle fotocamere ed alle dimensioni della scocca. Il nuovo top di gamma di Apple presenterà dimensioni pari a 159,86 x 76,73 mm, risultando simile ma non identico rispetto ad iPhone 14 Pro Max, caratterizzato da dimensioni pari a 160,7 x 77,6 mm.

La principale novità riguarderà, però, lo spessore dello smartphone. Il nuovo iPhone 15 Pro Max, infatti, risulterà più sottile del suo predecessore, passando da 8,25 mm a 7,85 mm. Considerando anche il modulo delle fotocamere posteriori, invece, lo spessore passerà da 12,03 mm a 11,84 mm. Apple, quindi, lavorerà per ottimizzare le dimensioni del suo smartphone. Le modifiche, molto probabilmente, saranno quasi impercettibili ad una prima occhiata ma dovrebbero andare ad influenzare, in modo significativo, la maneggevolezza e l’usabilità del dispositivo. Da valutare, invece, le possibili novità per il peso complessivo.

iPhone 14 Pro Max presenta un peso complessivo di 240 grammi. Il suo erede, il 15 Pro Max, potrebbe essere leggermente più leggero, considerando anche la riduzione delle dimensioni. Apple, però, potrebbe modificare i materiali della scocca (per rendere più resistente lo smartphone) e includere nuovi componenti interni. Il calo di peso del nuovo top di gamma di casa Apple, quindi, è ancora tutto da verificare. Per il momento, sulla questione non ci sono conferme.

Complessivamente, il design del nuovo iPhone 15 Pro Max (e di tutta la gamma di iPhone 15) potrebbe registrare una piccola ma significativa evoluzione. In particolare, Apple potrebbe introdurre linee più curve e bordi più smussati per rinnovare l’estetica e l’usabilità dei suoi smartphone. Il render diffuso da IceUniverse ci offre, quindi, un’anteprima di quello che dovrebbe essere il nuovo smartphone top di gamma di Apple in arrivo a settembre.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra) pic.twitter.com/khFUS2jKjC — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

Le altre indiscrezioni sullo smartphone: le novità alle specifiche di iPhone 15 Pro Max

Il cuore del progetto del nuovo iPhone 15 Pro Max sarà il SoC Apple A17 Bionic. Il nuovo chipset, realizzato con il nuovo processo produttivo a 3 nm, dovrebbe garantire un ulteriore passo in avanti in termini di performance ed efficienza. Apple continuerà a riservare il chip di ultima generazione ai modelli Pro (o Ultra). Di conseguenza, iPhone 15 e iPhone 15 Plus potranno contare sull’A16 Bionic, attualmente utilizzato dagli iPhone 14 Pro.

Per i nuovi smartphone di Apple e, in particolare, per il nuovo 15 Pro Max si parla anche di un possibile incremento della memoria RAM, un tema molto interessante considerando i soliti problemi di iOS con il multitasking. All’orizzonte c’è un possibile passaggio dagli attuali 6 GB di memoria RAM ad 8 GB di memoria RAM. Tale upgrade potrebbe riguardare il top di gamma Pro Max oltre che il 15 Pro e potrebbe essere posticipato all’anno prossimo per i modelli base.

Si continua a parlare di un possibile addio ai tasti fisici lungo la scocca dello smartphone. Apple potrebbe optare per soluzioni alternative, con feedback aptici pronti a sostituire il classico tasto fisico. Anche in questo caso, si tratta di una modifica che potrebbe andare a rinnovare il progetto con una piccola ma molto significativa novità. Conferme in tal senso potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. In arrivo c’è anche la porta USB-C, pronta a garantire una velocità di trasmissione superiore per gli utenti iPhone.

Le indiscrezioni sul nuovo iPhone 15 Pro Max sono destinate a moltiplicarsi nel corso delle prossime settimane. Come da tradizione, infatti, in primavera inizieranno ad arrivare sempre più rumor in merito ai nuovi modelli di Apple. Il top di gamma, quest’anno, sarà molto probabilmente il modello più chiacchierato del poker di smartphone che Apple porterà sul mercato nel corso del prossimo mese di settembre e ulteriori informazioni sul modello potrebbero arrivare a breve.

Ricordiamo che resta aperta la questione prezzo. Il possibile cambio di nome (da Pro Max a Ultra) e le innovazioni tecniche e di design potrebbero, infatti, comportare un aggiornamento del listino prezzi del top di gamma di Apple. Attualmente, ricordiamo, iPhone 14 Pro Max parte da 1.489 euro nella variante da 128 GB. Il superamento dei 1.500 euro di listino appare sempre più probabile anche in considerazione di un possibile passaggio dai 128 GB ai 256 GB per il taglio base.

Anche in questo caso, però, conferme più precise arriveranno soltanto nel corso delle prossime settimane o più probabilmente nel corso dei prossimi mesi. Il progetto dei nuovi iPhone di Apple è ancora nella fase finale dello sviluppo e alcuni dettagli, come i prezzi, potrebbero essere decisi solo successivamente. Staremo a vedere, quindi, quali saranno le scelte di Apple per la sua gamma di smartphone del futuro.

