Il secondo semestre del 2023 sarà un periodo ricco di novità per Apple: in arrivo c’è la nuova generazione di iPhone oltre al tradizionale aggiornamento dei sistemi operativi che porterà ad un nuovo major update per buona parte della gamma di dispositivi della casa di Cupertino. Le ultime indiscrezioni sul futuro di Apple si soffermano proprio su questi due aspetti.

Apple ha in rampa di lancio il nuovo iPhone 15 Ultra, destinato a diventare il top di gamma della casa di Cupertino a partire dal prossimo mese di settembre quando debutterà la nuova serie iPhone 15. Secondo i rumor, lo smartphone potrà contare su di un importante passo in avanti in termini di prestazioni fotografiche rispetto agli attuali iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Tale passo in avanti sarà garantito dal nuovo sensore Sony da 1 pollice.

Nel frattempo, Apple si prepara al rilascio di iPadOS 17. Con la nuova versione del sistema operativo, l’azienda terminerà il supporto per diversi modelli di iPad sul mercato, riducendo così il numero di tablet supportati ufficialmente dalla nuova versione di iPadOS. Dovrebbero registrare la fine del supporto diversi iPad arrivati sul mercato tra il 2015 e il 2017. Ecco tutte le ultime novità sulla questione.

iPhone 15 Ultra: Apple punta alla leadership del settore dei camera phone con il nuovo sensore Sony

Il nuovo iPhone 15 Ultra punta a caratterizzarsi come un netto upgrade, sotto tutti i punti di vista, rispetto all’attuale top di gamma iPhone 14 Pro Max. L’introduzione della nuova denominazione Ultra punterà proprio a sottolineare quest’aspetto oltre che a giustificare, lato marketing, un nuovo aumento del prezzo di listino che potrebbe superare senza troppi problemi i 1.500 euro per quanto riguarda la variante base.

Un focus particolare del progetto sarà sul comparto fotografico. Il nuovo iPhone 15 Ultra potrà contare su di una tripla fotocamera posteriore che includerà un sensore principale aggiornato rispetto al sensore da 48 Megapixel introdotto da Apple con iPhone 14 Pro e Pro Max. Secondo un nuovo leak di queste ore, Apple dovrebbe affidarsi al sensore Sony IMX903 da 1/1.14 pollici. Si tratta di un sensore più grande rispetto a quello di iPhone 14 Pro Max (IMX803 da 1/1,28 pollici) e, almeno sulla carta, in grado di offrire prestazioni nettamente superiori.

Il nuovo iPhone 15 Ultra potrebbe garantire un importante step in avanti in termini di prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, con la capacità di catturare maggiori dettagli, sia nelle foto che nei video. Un ulteriore passo in avanti lato software, inoltre, potrebbe offrire le basi giuste per sfruttare al massimo il nuovo sensore. Di conseguenza, il nuovo top di gamma di Apple punterà a diventare un riferimento assoluto nel settore dei camera-phone, staccando nettamente la concorrenza (almeno negli obiettivi di Apple).

Da notare, inoltre, che il nuovo iPhone 15 Ultra dovrebbe rinnovare anche gli altri sensori del comparto fotografico, introducendo un nuovo sensore periscopico con zoom ottico 6x. Sia il Sony IMX903 che il sensore periscopico dovrebbero restare un’esclusiva della variante Ultra. Per il nuovo iPhone 15 Pro, quindi, potrebbero non esserci aggiornamenti per quanto riguarda il comparto fotografico, almeno lato hardware.

Sulla scheda tecnica del nuovo Ultra circolano un gran numero di rumor: lo smartphone dovrebbe presentare un design rinnovato, confermando però la Dynamic Island, e tra le specifiche dovrebbe introdurre il nuovo SoC Apple A17 Bionic con processo produttivo a 3 nm in grado di offrire prestazioni superiori. Da notare anche l’introduzione della porta USB-C. Come da tradizione, il debutto dei nuovi iPhone 15 è programmato per il prossimo mese di settembre.

Leggi anche: iPhone 15 Ultra dovrebbe adottare un modulo fotocamera meno sporgente

AGGIORNAMENTO: Il Sony IMX903 arriverà con gli iPhone 16 (rumor)

Ad arricchire la girandola di rumor sul comparto fotografico del nuovo iPhone 15 Ultra c’è un nuovo report dell’insider @Tech_Reve. Secondo tale report, infatti, il nuovo Sony IMX903 non arriverà quest’anno ma sarà incluso tra le specifiche del top di gamma della serie iPhone 16, in uscita nel corso del 2026. Apple, quindi, potrebbe rimandare l’upgrade del sensore principale della fotocamera del suo flagship al prossimo anno. In quest’ipotesti, iPhone 15 Ultra potrebbe presentare lo stesso sensore iPhone 14 Pro Max. Al netto di correttivi software, quindi, le prestazioni saranno le stesse.

iPadOS 17: fine del supporto per tre modelli

Tra le indiscrezioni del giorno legate al futuro di Apple c’è spazio anche per iPadOS 17. In questo caso, non si parla di nuove funzionalità (ci sarà tempo nel corso dei prossimi mesi per verificare quali saranno le novità in merito) ma di supporto software. Con il nuovo sistema operativo, infatti, Apple dovrebbe terminare il supporto per almeno 3 modelli di iPad, oramai non più in grado di “reggere” i continui aggiornamenti del software e, soprattutto, le nuove funzionalità su cui la casa di Cupertino è al lavoro.

Secondo le ultime informazioni, infatti, non riceveranno iPadOS 17 i seguenti modelli:

la quinta generazione di iPad disponibile sul mercato da marzo 2017

disponibile sul mercato da marzo 2017 la prima generazione di iPad Pro da 9,7 pollici e 12,9 pollici disponibili da marzo 2016 e dicembre 2015 rispettivamente

Da notare, invece, che continueranno ad essere supportati:

tutti gli iPad Air dalla terza generazione

tutti gli iPad dalla sesta generazione

tutti gli iPad mini dalla quinta generazione

tutti gli iPad Pro arrivati sul mercato a partire dal 2017

Leggi anche: Come sarà iPadOS 17? Più personalizzabile e affinato secondo questo concept

In ogni caso, però, gli iPad più “vecchi”, anche se supportati ancora, riceveranno un aggiornamento ad iPadOS che limiterà l’accesso ad alcune funzionalità, esclusive per i modelli più recenti (in particolare dei modelli dotati dei chip M1 e M2).

Secondo un ultimo rumor, inoltre, tutti gli iPhone aggiornati ad iOS 16 riceveranno anche iOS 17, segno che l’aggiornamento del sistema operativo sarà meno innovativo, introducendo solo poche novità e rappresentando una (necessaria) ottimizzazione dell’ultimo major update che ha creato non pochi problemi agli utenti iPhone in questi mesi. Sulla questione, in ogni caso, ne sapremo di più nel corso del prossimo futuro.

Ricordiamo che Apple ha in programma la presentazione dei suoi nuovi sistemi operativi nel corso del prossimo mese di giugno. Come da tradizione, il rilascio dell’aggiornamento arriverà nei mesi successivi. Sempre in autunno, inoltre, sono in programma le ultime novità hardware per la gamma iPhone e per la gamma iPad. A settembre ci sarà il debutto dei nuovi iPhone 15 (tra cui il già citato Ultra) mentre tra ottobre e novembre debutteranno i nuovi iPad (al momento, però, i rumor sono limitati). Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.

Leggi anche: Apple consentirà il sideload delle app in iOS 17 solo in Europa (Gurman)