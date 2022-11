Se per Amazon il Black Friday 2022 è iniziato con ben una settimana d’anticipo rispetto al vero venerdì nero, ovvero il 25 novembre 2022, Apple rimane più attaccata alle tradizioni, relegando il proprio periodo di offerte ad hoc alle quattro giornate che intercorrono tra Black Friday e Cyber Monday (ovvero lunedì 28 novembre 2022).

Le Giornate di shopping Apple, così si chiama l’evento, permetteranno agli utenti di ricevere una Apple Gift Card (dal valore variabile in base al bene acquistato) da potere spendere, successivamente, negli store della mela morsicata.

Apple partecipa al Black Friday a modo suo: ecco come

Il Colosso di Cupertino partecipa alla ricorrenza del Black Friday, famoso evento dello shopping che precede la sessione natalizia, ma lo fa a modo proprio, promuovendo le Giornate di shopping Apple sul proprio store ufficiale, un evento che si svolgerà da venerdì 25 novembre 2022 (Black Friday) a lunedì 28 novembre 2022 (Cyber Monday).

Per un periodo limitato, se acquisti iPhone, Apple Watch, Mac, AirPods e altri prodotti idonei avrai una Apple Gift Card da usare per un successivo acquisto. Segna sul calendario le giornate speciali di shopping: si parte il 25 novembre.

Prima di passare ai dettagli, è utile sottolineare che non tutti i prodotti della mela morsicata che fanno parte di una determinata categoria di prodotto rientrano nella promozione.

Apple Gift Card da 50 euro sull’acquisto di alcuni iPhone

Per quanto concerne il mondo iPhone, sono quattro gli smartphone che rientrano nella promozione e no, non vi rientrano i più recenti modelli della gamma iPhone 14.

iPhone 12 (A14 Bionic, 2020) Versione con 64 GB di spazio di archiviazione a 839 euro Versione con 128 GB di spazio di archiviazione a 889 euro Versione con 256 GB di spazio di archiviazione a 1009 euro

(A14 Bionic, 2020) iPhone 13 mini (A15 Bionic, 2021) Versione con 128 GB di spazio di archiviazione a 839 euro Versione con 256 GB di spazio di archiviazione a 959 euro Versione con 512 GB di spazio di archiviazione a 1189 euro

(A15 Bionic, 2021) iPhone 13 (A15 Bionic, 2021) Versione con 128 GB di spazio di archiviazione a 939 euro Versione con 256 GB di spazio di archiviazione a 1059 euro Versione con 512 GB di spazio di archiviazione a 1289 euro

(A15 Bionic, 2021) iPhone SE (A15 Bionic, 2022) Versione con 64 GB di spazio di archiviazione a 569 euro Versione con 128 GB di spazio di archiviazione a 629 euro Versione con 256 GB di spazio di archiviazione a 759 euro

(A15 Bionic, 2022)

Con l’acquisto di uno di questi quattro modelli di iPhone, l’utente avrà diritto ad una Gift Card dal valore di 50 euro da potere spendere sullo store ufficiale (anche in negozio). È possibile, inoltre, procedere alla permuta del proprio vecchio smartphone, risparmiando qualcosa sul prezzo di listino.

Apple Gift Card fino a 75 euro sull’acquisto di cuffie AirPods

Passando al mondo AirPods, è possibile ricevere una Gift Card dal valore fino a 75 euro sull’acquisto di ognuno dei quattro modelli di cuffie true wireless della mela morsicata presenti a listino.

AirPods 2 a partire da 159 euro

a partire da AirPods 3 a partire da 209 euro

a partire da AirPods Pro 2 al prezzo di 299 euro

al prezzo di AirPods Max al prezzo di 629 euro

Apple Gift Card da 50 euro sull’acquisto di un Apple Watch SE

Per quanto concerne il mondo Apple Watch, l’unico modello che rientra all’interno della promozione, che in questo caso consente di ricevere una Apple Gift Card dal valore di 50 euro, è l’Apple Watch SE. Mancano, purtroppo, i recenti e performanti Watch 8 o Watch Ultra.

Apple Watch SE (GPS) a partire da 309 euro

a partire da Apple Watch SE (GPS + Cellular) a partire da 359 euro

Apple Gift Card fino a 50 euro sull’acquisto di un iPad

Spostandoci al mondo iPad, è possibile ricevere una Gift Card dal valore fino a 50 euro sull’acquisto di uno dei tablet del colosso di Cupertino, al netto degli iPad Pro.

iPad di nona generazione (A13 Bionic, 2021) Versione con 64 GB di spazio di archiviazione a 439 euro Versione con 256 GB di spazio di archiviazione a 639 euro +170€ per la versione Wi-Fi + Cellular

(A13 Bionic, 2021) iPad di decima generazione (A14 Bionic, 2022) Versione con 64 GB di spazio di archiviazione a 589 euro Versione con 256 GB di spazio di archiviazione a 789 euro +200€ per la versione Wi-Fi + Cellular

(A14 Bionic, 2022) iPad mini (A15 Bionic, 2021) Versione con 64 GB di spazio di archiviazione a 659 euro Versione con 256 GB di spazio di archiviazione a 859 euro +200€ per la versione Wi-Fi + Cellular

(A15 Bionic, 2021) iPad Air di quinta generazione (Apple Silicon M1, 2022) Versione con 64 GB di spazio di archiviazione a 789 euro Versione con 256 GB di spazio di archiviazione a 989 euro +200€ per la versione Wi-Fi + Cellular

(Apple Silicon M1, 2022)

Apple Gift Card fino a 250 euro sull’acquisto di un computer Mac

Per quanto concerne il mondo dei computer Mac, tra i prodotti promozionati rientrano i laptop MacBook Air e MacBook Pro, e i pc desktop Mac mini e iMac. In questo caso, in base al prodotto acquistato, l’utente riceverà una Gift Card dal valore fino a 250 euro.

MacBook Air M1 a partire da 1229 euro

a partire da MacBook Air M2 a partire da 1529 euro

a partire da MacBook Pro 13 a partire da 1629 euro

a partire da MacBook Pro 14 e Pro 16 a partire da 2349 euro

e a partire da Mac mini a partire da 819 euro

a partire da iMac 24 a partire da 1499 euro

Apple Gift Card fino a 50 euro sull’acquisto di alcuni Accessori

Anche per il mondo degli Accessori, Apple ha selezionato alcuni prodotti che rientrano nella promozione: tra questi rientrano la Magic Keyboard per iPad Pro (429 euro per il modello da 12,9 pollici o 369 euro per il modello da 11 pollici) o iPad Air (369 euro), le Smart Keyboard Folio (disponibili per tutti i modelli), la Pencil di seconda generazione (149 euro) o l’alimentatore duo MagSafe (159 euro).

L’acquisto di uno di questi prodotti darà diritto ad una Gift Card dal valore fino a 50 euro.

Apple Gift Card fino a 50 euro sull’acquisto di alcune cuffie Beats

L’ultima categoria di prodotti promozionati nelle Giornate di shopping Apple sono le cuffie a marchio Beats, e l’acquisto consentirà di ottenere una Gift Card dal valore fino a 50 euro.

Beats Studio3 Wireless al prezzo di 399,95 euro

al prezzo di Beats Solo3 Wireless al prezzo di 229,95 euro

al prezzo di Beats Powerbeats Pro al prezzo di 299,95 euro

al prezzo di Beats Fit Pro al prezzo di 249,95 euro

al prezzo di Beats Studio Buds al prezzo di 189,95 euro

al prezzo di Beats Flex al prezzo di 89,95 euro

Ci sono altre assenze illustri e altrove si trovano offerte migliori

Nel corso della disamina, abbiamo spesso citato prodotti che, con uno sforzo in più, il colosso californiano avrebbe potuto includere all’interno della promozione; oltre a quelli già citati, mancano la Apple TV 4K, il Mac Studio o la Pencil di prima generazione, giusto per tirare in ballo qualche altro assente illustre.

Infine, è doveroso segnalare che in rete, ma anche nei negozi delle varie catene dell’elettronica di consumo, si trovano spesso e volentieri molte offerte “vere” su alcuni di questi prodotti che consentono ai potenziali acquirenti di risparmiare un importo maggiore rispetto al valore della Apple Gift Card ricevuta in caso di acquisto sullo store ufficiale della mela morsicata.

De gustibus non disputandum est, si dice: qualora foste comunque interessati alle Giornate di shopping Apple, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale del colosso di Cupertino, ricordandovi che la promozione sarà in vigore nei quattro giorni dal 25 al 28 novembre 2022.

Potrebbero interessarti anche: Apple TV+ e Apple Music gratis con Xbox Game Pass Ultimate: come e per chi e Recensione iPhone 13: notevole upgrade ma attenzione al 13 Pro