Ci siamo! Il Black Friday è dietro l’angolo, soprattutto quello di Amazon che quest’anno inizia con qualche giorno d’anticipo rispetto al solito. Si parte il 18 novembre 2022, cioè venerdì questo, per un via libera alle offerte migliori che quindi inizia una settimana prima (il Black Friday vero e proprio è infatti il 25 novembre, per inciso). E visto che restano soltanto poche ore, ecco cosa sapere e tutte le informazioni che dovreste appuntarvi sul Black Friday Amazon per non perdervi le occasioni migliori.

Il 18 novembre inizia il Black Friday Amazon 2022: le cose da sapere

Quest’anno dunque la data da segnarsi è proprio il 18 novembre, venerdì questo, giorno che segna l’apertura ufficiale delle offerte del Black Friday Amazon. Non è la prima volta che il colosso di Casa Jeff Bezos gioca d’anticipo sugli altri, presentando per primo le occasioni più ghiotte, con un bel margine d’anticipo rispetto al 25 novembre, la data del Black Friday del 2022.

Ciò non vuol dire che gli sconti ci saranno soltanto venerdì 18, ma significa che sarà il giorno d’apertura delle offerte di Amazon, che dureranno anche nei giorni a venire, come al solito anche oltre il 25 novembre. La Settimana del Black Friday, così si chiama l’evento, inizierà dunque il 18 per concludersi 10 giorni dopo, lunedì 28 novembre, con le proposte del Cyber Monday 2022.

Consigli per il Black Friday Amazon 2022

Ciò detto, vi suggeriamo comunque di non aspettare troppo per non rischiare di arrivare al 25 novembre, o addirittura al 28 nel caso in cui abbiate già trovato delle buone offerte. Il rischio di arrivare al giorno “vero e proprio” del Black Friday senza i prodotti e le offerte che interessavano è concreto, dati anche i precedenti dello scorso anno.

Quindi, il consiglio è il seguente: visto che l’inizio del Black Friday Amazon 2022 è proprio venerdì 18 novembre non aspettate oltre. Per non perdervi le offerte migliori sappiate che ci sono le nostre pagine dedicate al Black Friday sia su tuttotech.net, che su tuttoandroid.net. È qui che condividiamo le occasioni più ghiotte sulla tecnologia, offerte che condivideremo anche sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech, sede in cui pubblichiamo in tempo reale solo le offerte vere, quelle più interessanti del web.

Ma non dimenticatevi nemmeno del Cyber Monday, l’ultima occasione utile per approfittare delle offerte di Amazon, in programma lunedì 28 novembre 2022. Potete seguirlo direttamente dalle nostre pagine dedicate su tuttotech.net e tuttoandroid.net. Dunque, mon ci resta che lasciarvi con tutte le offerte suddivise per categorie:

Offerte per categoria

