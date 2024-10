Amazon continua a rivoluzionare l’esperienza d’acquisto con l’espansione del suo servizio di Consegna in giornata, rendendo lo shopping su Amazon.it ancora più veloce e conveniente per milioni di clienti Prime in tutta Italia. Dopo essere stato lanciato nel 2018 a Roma e Milano, il servizio si estende ora anche a città come Torino, Firenze, Genova, Padova e Bologna, aumentando il numero di utenti che possono beneficiare di consegne rapidissime senza costi aggiuntivi.

Un servizio sempre più veloce e capillare

La Consegna in giornata è un servizio che permette ai clienti Prime di ricevere gli ordini effettuati entro la mattinata lo stesso giorno, entro le 19:00 o le 22:00, per ordini di almeno 29 euro. I clienti che non fanno parte del programma Prime possono comunque accedere al servizio con un costo aggiuntivo. Questa opzione copre ormai oltre 230 codici postali in tutta Italia e, nel 2024, il numero di prodotti consegnati in giornata è raddoppiato rispetto all’anno precedente. Il servizio è disponibile anche per prodotti di piccole e medie imprese italiane, offrendo un’ampia selezione di articoli.

Il successo della Consegna in giornata è testimoniato anche dalla rapidità record raggiunta quest’anno: un cliente di Torino ha ricevuto il suo distributore automatico di cibo per gatti in soli 189 minuti. Tra gli articoli più richiesti figurano dispositivi elettronici, prodotti tecnologici e articoli di uso quotidiano.

Alcuni dei prodotti più popolari consegnati in giornata con Prime

Milano

Roma

Torino

Firenze

Genova

Padova

Bologna

Amazon punta su sostenibilità e innovazione

Oltre a migliorare la velocità delle consegne, Amazon continua a investire in soluzioni innovative e sostenibili. Entro il 2040, l’azienda punta a raggiungere zero emissioni nette di CO2 e, per contribuire a questo obiettivo, nel 2023 ha consegnato oltre 10 milioni di pacchi utilizzando veicoli elettrici in Italia. In diverse città, tra cui Milano, Roma e Bologna, Amazon ha inoltre implementato hub di micromobilità, sfruttando cargo scooter elettrici per consegne in aree a traffico limitato, riducendo così l’impatto ambientale e migliorando la qualità dell’aria.

La Consegna in giornata è disponibile anche con opzioni di ritiro presso Amazon Locker e Counter, per offrire ai clienti una maggiore flessibilità. Il continuo miglioramento del servizio di Consegna in giornata rappresenta solo uno dei tanti vantaggi offerti ai clienti Prime, che possono godere anche di accesso a eventi esclusivi come il Prime Day, nonché a servizi di intrattenimento come Prime Video e Amazon Music.