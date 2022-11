Microsoft ha pensato a come intrattenere (e trattenere) i suoi abbonati a Xbox Game Pass Ultimate durante le festività natalizie con un omaggio confezionato in collaborazione con Apple, storico rivale in affari su più fronti.

Il colosso di Redmond ha annunciato che regalerà 3 mesi di prova gratuita dei servizi Apple TV+ e Apple Music agli abbonati al suo servizio Xbox Game Pass Ultimate.

Si tratta di un’opportunità per prendersi una meritata pausa dai videogiochi inclusi nel catalogo Xbox Game Pass Ultimate, grazie alla possibilità di guardare film, documentari e serie TV tramite Apple TV+ e di ascoltare i brani preferiti attraverso Apple Music.

Per l’azienda di Cupertino è un’occasione per attirare nuovi abbonati, dopo i recenti aumenti applicati ad Apple TV+ e Apple Music, e quindi i tre mesi di prova gratuita sono riservati a chi non possiede un abbonamento ai due servizi di Apple.

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono richiedere uno o entrambi i vantaggi tramite la loro console Xbox o l’app Xbox su Windows, dopodiché verranno indirizzati al rispettivo sito Apple TV+ o Apple Music per attivare il proprio abbonamento.

Gli interessati hanno tempo fino al 31 marzo 2023 per richiedere e attivare entrambi i periodi di prova gratuiti. Tutto sommato l’omaggio ammonta a oltre 50 euro.

