È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a DAZN: la stagione calcistica è appena iniziata e sta per entrare nel vivo, con tante partite in programma nel corso dei prossimi mesi. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport trasmette tutte le partite di Serie A oltre alla Serie B e altre competizioni calcistiche, come la sempre interessante Liga spagnola.

Ci sono poi gli “altri sport” con il meglio del basket italiano e europeo, con Serie A e Eurolega, la pallavolo e molto altro ancora, grazie ai canali Eurosport inclusi nell’abbonamento. Con la nuova promozione appena lanciata e disponibile fino al prossimo 27 di ottobre, per tutti i nuovi utenti che scelgono DAZN c’è la possibilità di sfruttare uno sconto netto sul costo dei primi tre mesi di abbonamento.

Vediamo i dettagli completi in merito all’offerta di DAZN:

DAZN Standard è in sconto a 19,99 euro al mese

La nuova promozione che DAZN mette a disposizione di tutti i nuovi utenti riguarda il piano Standard, che consente l’accesso a tutta la programmazione della piattaforma, considerando sia il calcio che gli altri sport. Questo piano viene proposto al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per i primi 3 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 34,99 euro al mese. Lo sconto riguarda il piano annuale con pagamento mensile e garantisce un risparmio di 45 euro sulla spesa complessiva (considerando tutti i 12 mesi di sottoscrizione).

Si tratta, come detto in precedenza, di una promo flash che si rivolge a tutti i nuovi utenti (anche a chi ha utilizzato in passato il servizio). Per attivare DAZN Standard con prezzo ridotto a 19,99 euro per i primi 3 mesi di abbonamento, infatti, c’è tempo fino al 27 ottobre. L’attivazione più avvenire direttamente online, tramite una breve procedura che può essere completata direttamente tramite il sito di DAZN. È possibile pagare con PayPal, con Google Pay oppure con una qualsiasi carta di debito o di credito.

Per accedere subito allo sconto basta seguire il link riportato qui di sotto.

>> Attiva qui l’offerta di DAZN <<