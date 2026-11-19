Il Black Friday 2026 è la miglior occasione per accaparrarsi degli ottimi prodotti o sfoltire la lista dei regali di Natale, grazie a grandi sconti irripetibili, che in questo articolo vedremo per le migliori offerte iPhone Black Friday 2026. La data da tenere in mente è il 27 novembre 2026 ma, come al solito, Amazon e i principali negozi di tecnologia italiani proporranno continue offerte dal 19 novembre al 30 novembre.
Come ogni anno, anche per il Black Friday 2026 è bene però prestare particolare attenzione: non tutte le offerte sono realmente convenienti! Proprio per evitare le trappole del Black Friday 2026, noi di TuttoTech abbiamo realizzato una serie di guide alle migliori offerte di Amazon, Unieuro, Mediaworld, eBay e degli altri principali eCommerce italiani, selezionando solamente quelle più interessanti e vantaggiose.
In questo articolo ci focalizzeremo sulle migliori offerte iPhone Black Friday 2026, selezionate con cura dal nostro staff in modo che non vi perdiate nessuna offerta irripetibile. Tenete tuttavia presente che, soprattutto per quanto riguarda Amazon, alcuni sconti possono cambiare all'improvviso: alcuni prodotti potrebbero non andare in sconto come preannunciato e altri potrebbero andare in sconto all'ultimo momento. Per tale motivo vi consigliamo di salvare nei preferiti questa pagina e consultarla più volte al giorno, specialmente intorno alla mezzanotte e a mezzogiorno, dato che ci occuperemo di tenerla costantemente aggiornata ad ogni cambiamento significativo.
Migliori offerte iPhone Black Friday 2026
Se siete in cerca di un nuovo iPhone, questa può essere l’occasione giusta per risparmiare molto. Che vogliate acquistare un iPhone 17 o 16 di ultima generazione o un iPhone più datato, in questo articolo troverete le migliori offerte iPhone Black Friday 2026. Una selezione ulteriore, specifica solo sugli iPhone, rispetto alla selezione delle offerte Apple Black Friday.
Di seguito troverete dunque le migliori offerte iPhone 18 Pro, iPhone 17, iPhone 16 e non solo. Se siete invece aperti anche alle alternative offerte dal mondo Android, vi rimandiamo alla nostra guida alle migliori offerte smartphone Black Friday.
Migliori offerte Apple iPhone
Se state cercando un nuovo iPhone, abbiamo raggruppato tutte le migliori offerte iPhone Black Friday. Sono tanti i motivi del successo di iPhone, è da sempre uno dei migliori smartphone non solo per le prestazioni ma anche per fare foto, video e consumare contenuti multimediali. Da qualche anno si trovano anche a prezzi più bassi del listino ufficiale.
Apple iPhone 14, 128GB, Mezzanotte (Ricondizionato)
Migliori offerte Apple iPad
La stessa cosa si può dire degli iPad, sono tra i migliori tablet in circolazione se non proprio la miglior scelta. Nel corso degli anni le proposte iPad sono aumentate a dismisura ed è per questo che abbiamo selezionato le migliori offerte Black Friday per iPad, iPad Mini, Air, Pro e Pro M1.
Migliori offerte Accessori iPhone
Se state cercando le migliori offerte Black Friday accessori iPhone siete nel posto giusto. Qui potete trovare qualsiasi tipo di accessorio in offerta per il vostro iPhone come ad esempio cover, Magsafe, power bank, luce per i selfie, piccoli tripod, stabilizzatori e chi più ne ha più ne metta.
Apple iPhone 14, 128GB, Mezzanotte (Ricondizionato)
Spigen Cover Classic C1 MagFit per iPhone 16 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Classic C1 MagFit per iPhone 16 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 16 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 16 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Tough Armor MagFit per iPhone 15 Pro Max
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 16 | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 16 | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Thin Fit MagFit per iPhone 16 | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Mag Armor MagFit per iPhone 13 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 14 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 15 | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 15 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 15 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 15 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Rugged Armor MagFit per iPhone 15 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Mag Armor MagFit per iPhone 15 Pro
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 15 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Tough Armor (AI) MagFit per iPhone 16 | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 14 | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Rugged Armor MagFit per iPhone 16 Pro
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 16 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 16 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 13 | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit per iPhone 15 Pro | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Rugged Armor MagFit per iPhone 16 | Compatibile con MagSafe
Spigen Cover Slim Armor CS per iPhone 15 Pro Max | Nero
Spigen Cover Slim Armor CS per iPhone 15 Pro | Nero
Spigen Cover Thin Fit per iPhone 15 | Nero
Spigen Cover Tough Armor per iPhone 12 mini | Nero
Spigen Cover Slim Armor CS per iPhone 12 / iPhone 12 Pro | Nero
Spigen Cover Tough Armor per iPhone 12 / iPhone 12 Pro | Nero
Spigen Cover Slim Armor CS per iPhone 11 | Nero
Spigen AlignMaster S Vetro Temperato [2P] per iPhone 18 Pro, 17 Pro
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 14 Pro | Viola Scuro
Spigen Cover Tough Armor per iPhone 13 | Nero
Spigen Cover Neo Hybrid per iPhone 12 / iPhone 12 Pro | Grigio
Spigen Cover Slim Armor CS per iPhone 13 | Verde Notte
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 14 Pro Max | Trasparente
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 14 Pro | Trasparente
Spigen Cover Tough Armor per iPhone 13 Pro | Verde Notte
Spigen Cover Slim Armor CS per iPhone 13 | Nero
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 15 Pro Max | Frost Black
Spigen Cover Tough Armor per iPhone 11 | Nero
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 15 Plus | Blu Notte
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 14 Pro | Nero Opaco
Spigen Cover Rugged Armor per iPhone 12 / iPhone 12 Pro | Nero Opaco
Spigen Cover Ultra Hybrid Matte per iPhone 13 | Frost Black
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 16 Pro | Blu Notte
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 16 Pro Max | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 12 / iPhone 12 Pro | Blu Notte
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 12 mini | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 16 Plus | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 16 Pro | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 14 Pro Max | Nero Opaco
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 13 | Trasparente
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 12 / iPhone 12 Pro | Trasparente
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 11 | Trasparente
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 16 Pro Max | Titanio Rosa
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 16 Pro Max | Nero Opaco
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 16 Pro | Blu Notte
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 11 | Nero Opaco
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 16 Pro | Titanio Naturale
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 16 Pro Max | Titanio Naturale
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 13 | Nero Opaco
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 13 Pro Max | Azzurro Sierra
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 16 Pro | Trasparente
Spigen Cover Ultra Hybrid per iPhone 16 Pro | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 15 Pro | Nero Opaco
Spigen Cover Rugged Armor per iPhone 13 | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 12 Pro Max | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 15 Pro | Blu Notte
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 15 Plus | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 12 / iPhone 12 Pro | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 15 Pro Max | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 15 Pro Max | Blu Notte
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 13 | Blu Notte
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 13 Pro | Blu Notte
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 11 | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 13 | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 13 Pro | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 13 mini | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Air per iPhone 13 Pro Max | Nero Opaco
Spigen Cover Rugged Armor per iPhone 11 | Nero Opaco
Spigen Cover Liquid Crystal per iPhone 13 | Trasparente
Migliori offerte Accessori iPad
Abbiamo selezionato anche le migliori offerte Black Friday accessori iPad . Puntare ad un accessorio per iPad significa espandere non di poco le sue possibilità. Grazie ad una Apple Pencil si trasforma in una tavoletta grafica, grazie ad una tastiera diventa un piccolo 2 in 1, grazie ad una cover può diventare davvero comodo come centro multimediale.
UGREEN Penna iPad di Seconda Generazione, Ricarica Wireless Magnetica
Altre offerte Black Friday 2026 imperdibili
Se oltre alle migliori offerte iPhone Black Friday 2026 siete in cerca di altri prodotti, date un occhio alle nostre altre guide: il nostro staff ha fatto una selezione per ogni categoria di prodotto legata alla tecnologia e non solo.
Qui sotto trovate i collegamenti rapidi a tutte le guide alle migliori offerte Black Friday 2026, divise per categoria. Vi ricordiamo inoltre di seguire le offerte Black Friday 2026 anche su TuttoAndroid e sul nostro canale Telegram dedicato alle offerte Prezzi Tech, per ricevere in tempo reale le notifiche sulle migliori offerte Black Friday 2026.
Se durante il Black Friday non avete trovato nessuna offerta adatta a voi non disperate: date un occhio alle offerte del Cyber Monday 2026.
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