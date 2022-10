Sin dal lancio ufficiale degli smartphone della gamma iPhone 14 da parte di Apple è emerso come i veri trascinatori della nuova generazione di iPhone sarebbero stati i due modelli top gamma, ovvero iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, smartphone per cui l’azienda, per ammissione diretta del CEO Tim Cook, non riesce ancora a soddisfare la domanda.

A deludere le attese più di tutti, è stato iPhone 14 Plus, unica reale new entry tra la nuova generazione di smartphone della mela morsicata, vittima delle stesse criticità messe in campo dal fratello minore iPhone 14 “liscio”, oltre che di un lancio ritardato rispetto agli altri tre esponenti. Sul fatto che anche il colosso di Cupertino sia pienamente cosciente del “flop” di iPhone 14 Plus arrivano ulteriori conferme: secondo l’analista Ming-Chi Kuo, infatti, Apple sarebbe al lavoro per fermare del tutto la produzione di tale modello, dando più spazio ai due modelli di punta.

iPhone 14 Plus non è riuscito a sfondare

Come molti di voi sapranno, in questo 2022 Apple ha deciso di sostituire all’interno della gamma iPhone il modello mini, proposto per la prima volta con iPhone 12 mini (con scarsi risultati) e riproposto per una seconda volta con iPhone 13 mini (con risultati altrettanto deludenti), con un modello base ma più grande, nella speranza che gli scarsi risultati fossero da attribuire al formato compatto e che, invece, riproporre la stessa line-up della linea Pro consentisse di attirare una nuova fetta di utenti, quelli del vorrei ma non posso circa il modello Pro Max che costa decisamente tanto.

Ed è così che nasce iPhone 14 Plus, un semplice zoom dell’iPhone 14. Le criticità di questo modello, tuttavia, sono da ricercare sotto due aspetti. Il primo è condiviso con il fratello minore: questi due smartphone, in fin dei conti, non sono altro che un copia-incolla dei modelli base del 2021, senza grandi aggiornamenti di sorta (a differenza dei modelli Pro).

Il secondo riguarda le tempistiche di lancio: iPhone 14 Plus è arrivato con un mese di ritardo rispetto agli altri tre esponenti della gamma iPhone 14, non rispettando le aspettative per quanto concerne i pre-ordini e non riuscendo a fare di meglio nemmeno una volta che è effettivamente arrivato sul mercato, probabilmente perché allo stesso prezzo (da 1179 euro) è possibile acquistare un iPhone 13 Pro Max, decisamente più performante sotto praticamente tutti i punti di vista.

Apple è al lavoro per fermare la produzione di iPhone 14 Plus

Già un paio di settimane dopo il lancio, circolavano le indiscrezioni relative alla volontà di Apple di sospendere la produzione di iPhone 14 Plus. Le ultime indiscrezioni, pubblicate su Twitter dall’analista Ming-Chi Kuo all’interno di una lunga discussione (di seguito, potete trovare il primo di nove post), tornano prepotentemente sull’argomento, aggiornandoci sulla situazione attuale.

(1/9)

The latest survey & comment on the COVID-19 lockdown impact on the Foxconn Zhengzhou iPhone plants — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 30, 2022

Secondo quanto riportato, Apple sarebbe in trattative con alcune delle sue realtà produttrici come Pegatron e Luxshare Precision con l’obiettivo di convertire la linea di produzione di iPhone 14 e 14 Plus in linea di produzione di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. La seconda realtà prevede di essere pronta con la linea convertita già per il primo trimestre del 2023.

Kuo afferma, inoltre, che la Foxconn prevede di ridurre gradualmente le capacità di produzione di iPhone tra i mesi di novembre e dicembre del 2022: questo è legato alla situazione dello stabilimento di Zhengzhou, che probabilmente creerà problemi ad oltre il 10% della produzione mondiale di iPhone, pur non modificando le attuali previsioni di spedizione della catena di approvvigionamento di Apple (che, stando alle previsioni vorrebbe comunque raggiungere la quota di 240 milioni di iPhone spediti nel 2022).

Apple avrebbe inoltre chiesto anche a Foxconn di modificare la linea di produzione, passando ad iPhone 14 Pro: in questo modo, in sostanza, il colosso di Cupertino interromperebbe la produzione di iPhone 14 Plus per concentrare tutti i suoi sforzi sui modelli Pro, con iPhone 14 Pro che rappresenterà il 60-65% (contro la precedente stima che parlava di 55-60%) e iPhone 14 Pro Max che rappresenterà il 30-35% delle spedizioni di iPhone 14 nella seconda metà del 2022.

D’altronde, lo stesso Tim Cook aveva lasciato intendere che iPhone 14 Plus fosse un flop, affidando tutti i risultati del dipartimento iPhone della propria azienda ai due modelli Pro, sui quali non riescono ancora a soddisfare la domanda.

È curioso, infine, che secondo i rumor, nonostante tutto, Apple dovrebbe riproporre un iPhone 15 Plus anche nel 2023, all’interno di una gamma che dovrebbe essere dotata, in tutti i suoi esponenti, della Dynamic Island e della porta USB Type-C. Gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus, poi, dovrebbero ricevere un aggiornamento importante per quanto riguarda SoC e RAM, probabilmente quello che avremmo voluto vedere tutti già in questo 2022: i due modelli base del 2023 dovrebbero potere contare sul SoC Apple A16 Bionic (quello dei modelli Pro del 2022) e su 6 GB di memoria RAM; vedremo se questo basterà ad Apple per scongiurare una replica dei flop di iPhone 14 e (soprattutto) iPhone 14 Plus.

Potrebbero interessarti anche: Recensione iPhone 14: stesso SoC, stessa Lightning, doveva essere un 13s e Addio ai tasti fisici da iPhone 15; largo ai pulsanti allo stato solido (Kuo)