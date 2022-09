Nella serata di ieri, oltre agli Echo Dot 5, Echo Dot 5 con orologio e al rinnovato Echo Studio, alla Fire TV Cube di terza generazione con il nuovo telecomando Alexa Pro, e al nuovo Kindle Scribe, primo e-book reader dell’azienda con supporto alla penna, Amazon ha presentato tanti altri nuovi (o rinnovati) dispositivi, molti dei quali sono al momento esclusiva per il mercato statunitense.

Tra questi rientrano le nuove telecamere di videosorveglianza Ring Spotlight Cam Pro Battery e Cam Plus Battery, il nuovo supporto Blink Mini Pan Tilt e la nuova telecamera di sicurezza Blink Wired Floodlight Camera, la nuova lampada da comodino Halo Rise, l’Amazon Echo Auto di seconda generazione, il nuovo Echo Dot per bambini, la gamma di smart TV Fire TV Omni QLED, il robot smart Amazon Astro di seconda generazione e i nuovi dispositivi e servizi Power-over-Ethernet targati eero. Scopriamo, nei dettagli, tutte queste novità.

Come avrete potuto notare in apertura, ieri è stata una giornata decisamente densa di novità per Amazon, che ha lanciato una corposa serie di nuovi dispositivi per la smart home, alcuni dei quali disponibili anche in Italia e di cui vi abbiamo parlato già nella serata di ieri.

Le novità giunte nel bel paese, però, sono soltanto una piccola parte di quelle presentate dal colosso dell’e-commerce: molte di queste, infatti, sono al momento esclusiva per il mercato statunitense; nonostante ciò, non è escluso che possano prima o poi essere importate anche in Italia, visto e considerato che altri prodotti delle varie gamme sono già in vendita anche qui da noi.

Nuova Ring Spotlight Cam Pro Battery e nuovo design per la Ring Spotlight Cam Plus Battery

Iniziamo la rassegna delle ulteriori novità presentate da Amazon con due videocamere di sorveglianza a marchio Ring, uno dei brand dell’ecosistema del colosso dell’e-commerce, unici dispositivi del lotto che arriveranno da subito anche in Italia.

I dispositivi Ring presentati sono due ma solo uno dei due, ovvero la Ring Spotlight Cam Pro Battery, è effettivamente una novità; l’altro, ovvero la Ring Spotlight Cam Plus Battery, ha semplicemente ricevuto un aggiornamento per quanto concerne il design.

Ring Spotlight Cam Pro Battery

La Ring Spotlight Cam Pro Battery è la nuova telecamera di sicurezza top di gamma del brand, che offre le funzionalità più avanzate dell’azienda ma con un design più moderno e versatile, in versione senza fili (è dotata infatti di una batteria e di un pannello solare, oltre ad offrire il collegamento cablato).

Per la prima volta, è presente il rilevamento del movimento 3D grazie alla tecnologia radar: questo le consente di individuare con maggiore precisione quando le persone entrano all’interno di una proprietà e di inviare avvisi più tempestivi e più pertinenti, creando un percorso mappato chiamato “Bird’s Eye View” (una vista dall’alto) in cui viene mostrato il movimento dei soggetti (persone o animali) di cui è stata rilevata la presenza.

Inoltre, la funzionalità pre-roll (i pochi secondi che precedono l’istante in cui è stato rilevato un movimento) sono ora a colori; in precedenza, la funzionalità era disponibile solo in bianco e nero. Tra le altre peculiarità della Ring Spotlight Cam Pro Battery, rientrano la registrazione di video a 1080p, l’audio bidirezionale (conversazione in ingresso e in uscita), una sirena integrata e due faretti luminosi che si attivano al movimento e abilitano la visione notturna a colori.

Ring Spotlight Cam Plus Battery

Come anticipato poco sopra, la Ring Spotlight Cam Plus Battery ha ricevuto un nuovo design più elegante e in linea con il nuovo modello di punta. Per il resto, la videocamera continua ad offrire tutte le stesse funzionalità del modello precedente, come la sirena integrata, l’audio bidirezionale (conversazioni in ingresso e in uscita) e la visione notturna a colori.

Blink Mini Pan Tilt e nuova Blink Wired Floodlight Camera

Amazon ha presentato anche due nuovi dispositivi per l’ecosistema Blink: il primo, Blink Mini Pan Tilt, è un accessorio per la piccola videocamera di sorveglianza Blink Mini; il secondo è la nuova videocamera di sorveglianza Blink Wired Floodlight.

Blink Mini Pan Tilt

Si tratta di un supporto motorizzato per la telecamera Blink Mini che conferisce alla suddetta la possibilità di eseguire una panoramica da remoto, potendo ruotare istantaneamente sull’asse orizzontale (da destra a sinistra) e sull’asse verticale (dal basso verso l’alto), consentendo riprese a 360 gradi di qualsiasi stanza. Può essere posizionato su un tavolo, una mensola o un piano di lavoro ma può anche essere installato su un treppiede o su un supporto a parete.

Blink Wired Floodlight Camera

È una videocamera di sorveglianza cablata con supporto alle zone di rilevamento del movimento preferite, consentendo all’utente di rendere prioritario il monitoraggio di aree specifiche; è presente anche il rilevamento delle persone, per potere così limitare le notifiche di avviso sul rilevamento delle stesse.

Le funzionalità di rilevamento del movimento sono basate sulle funzionalità fornite dal processore AZ2 Neural Edge di Amazon, che consente di elaborare i contenuti video localmente (e salvarli in locale su supporti flash USB o in cloud tramite un abbonamento Blink). Tra le caratteristiche peculiari del sistema rientrano un sistema a LED di illuminazione (2600 lumen), la cattura di video a 1080p con audio nitido a due vie.

Nuova lampada da comodino smart Amazon Halo Rise

Anche se all’apparenza può sembrare una banale lampada da comodino con orologio integrato, il nuovo Amazon Halo Rise è un dispositivo in grado di monitorare il sonno (senza contatto), dotato di una sveglia smart implementata con luci e un piccolo altoparlante per offrire una ottimale fase di risveglio.

Il dispositivo, infatti, non è dotato di telecamere o microfoni ma è comunque in grado di percepire il respiro grazie ai sensori integrati (Amazon non ha descritto esattamente come funzioni, ma è probabile che si tratti di una tecnologia a ultrasuoni come in altri dispositivi della gamma Echo). Rientra comunque tra i dispositivi che si integrano con Alexa.

I sensori ambientali di cui è dotato Halo Rise, poi, raccolgono dati sul livello di luce ambientale e su aspetti come umidità e temperatura della stanza. Al risveglio, fornisce all’utente un riepilogo sulla sessione di sonno, decidendo anche di rimandare la sveglia nel caso in cui l’utente sia in fase di sonno profondo per poi simulare un’alba al momento opportuno.

Amazon Echo Auto di seconda generazione

Tra le tante novità presentate da Amazon, arriva l’Echo Auto di seconda generazione, dotato di un design decisamente più compatto, gradevole e in linea con gli altri dispositivi della gamma Echo rispetto al predecessore.

Il nuovo design include una parte superiore in tessuto, molto simile alla finitura degli speaker intelligenti della gamma Echo, come Echo Dot ed Echo, e include un nuovo supporto adesivo che consente maggiore flessibilità nel posizionamento all’interno dell’abitacolo dell’automobile.

Il nuovo Amazon Echo Auto di seconda generazione è dotato di cinque microfoni che catturano l’audio in maniera ottimale, senza che musica, aria condizionata o rumore ambientale possano interferire.

Al centro del dispositivo rimane Alexa che consente agli utenti di scegliere la musica da ascoltare, effettuare chiamate e persino di ricevere assistenza stradale in caso di problemi al veicolo, senza dovere togliere le mani dal volante o distogliere lo sguardo dalla strada.

Amazon Echo Dot per bambini

Il nuovo Amazon Echo Dot per bambini presenta tutte le peculiarità degli Echo Dot 5 presentati anche qui in Italia ma è pensato e ottimizzato per essere utilizzato dai più piccoli. Lo smart speaker arriva nelle due colorazioni Owl e Dragon (motivi con Gufo e Drago) e presto Alexa riceverà nuove voci che daranno vita ai due personaggi per gli abbonati al servizio Amazon Kids+, versione premium del servizio Amazon Kids giunto in Italia da pochi giorni.

I più piccoli potranno infatti ascoltare saluti, battute, fatti, canzoni e molto altro dalla prospettiva di un gufo o di un drago, trasformando Alexa in un’esperienza divertente e coinvolgente. I genitori e i tutori potranno accedere ad una suite di controllo per potere impostare parametri come limiti di tempo, filtri a brani espliciti e rivedere tutte le attività eseguite tramite lo smart speaker attraverso la Amazon Parent Dashboard dell’app Alexa.

Amazon Fire TV Omni QLED

Amazon ha lanciato la sua nuova gamma di smart TV chiamata Fire TV Omni QLED, definita come la loro “gamma TV più intelligente di sempre” e disponibile in due dimensioni, con schermo da 65 pollici o con schermo da 75 pollici.

In entrambi i casi, si tratta di televisori dotati di display QLED con risoluzione 4K e fino a 96 zone di local dimming (per migliori contrasti e neri più profondi); tra le altre caratteristiche rientrano il supporto a Dolby Vision IQ, il supporto integrato allo standard HDR10+ (anche adattivo), il supporto all’HLG e una nuova funzione di luminosità adattiva che sfrutta un sensore di luce ambientale per regolare dinamicamente i livelli di luminosità.

Il sistema operativo a bordo è la Fire TV Ambient Experience, con cui il colosso dell’e-commerce punta a reinventare il concetto di smart TV, ponendo al centro di tutto Alexa (e tutte le potenzialità di cui dispone l’assistente intelligente, tra cui rientrano le Routine e il controllo degli altri dispositivi per la smart home): tra le novità dell’interfaccia, rientrano nuovi widget che forniscono agli spettatori informazioni utili e in bella vista per tutto il giorno.

Un altro aspetto su cui Amazon ha lavorato è quello legato alla funzionalità estetica che può avere una TV di grandi dimensioni all’interno di un ambiente: per questo, la serie Omni QLED funge da tela per le opere d’arte, consentendo agli utenti di scegliere da un catalogo gratuito composto da oltre 1500 immagini di qualità e senza bisogno di abbonamento; è possibile visualizzare in questo modo anche foto personali (tramite Amazon Photos).

Per quanto concerne la dotazione di porte, sul lato destro la Fire TV Omni QLED mette a disposizione una porta Ethernet, tre porte HDMI 2.0, una porta HDM 2.1, l’ingresso per il cavo dell’antenna, una porta USB, un’uscita audio ottica e un’uscita jack audio per le cuffie. Viene fornita con il nuovo telecomando Fire TV Alexa Voice Remote Pro.

Robot smart Amazon Astro di seconda generazione

Il robot smart Amazon Astro di seconda generazione è progettato per aiutare gli utenti a tenere d’occhio il proprio animale domestico mentre sono in ufficio o per proteggere lo spazio di lavoro quando è a casa. La pecca principale della prima generazione del dispositivo è stata l’impossibilità di reperirlo (era disponibile in pochi pezzi sin dal lancio).

Si tratta a tutti gli effetti di un robot domestico per il monitoraggio domestico (è una sorta di sistema di sicurezza mobile) che integra Alexa e la tecnologia di Intelligent Motion, una tecnologia di navigazione avanzata che gli consente di orientarsi e muoversi in casa. Tra le novità della seconda generazione, che è poco più di un aggiornamento della prima, rientrano il rilevamento degli animali domestici e la capacità di riconoscere e controllare finestre e porte specifiche della casa.

Le novità targate eero

Anche la gamma eero ha ricevuto alcune novità, tra dispositivi e servizi Power-over-Ethernet (PoE), dedicate principalmente ad installatori professionisti che configurano reti Wi-Fi domestiche e ad aziende che creano reti abilitate PoE.

I nuovi dispositivi sono due e risultano sia semplici da configurare utilizzando l’infrastruttura cablata che facili da gestire tramite l’app mobile:

Eero PoE 6

È un access point abilitato al Wi-Fi 6 PoE dual-band che può essere montato a soffitto o a parete, capace di coprire un’area fino a 186 m 2 e di supportare oltre 100 dispositivi collegati contemporaneamente. Tra le altre caratteristiche, rientrano il supporto dei canali a 160 MHz e velocità in modalità wireless fino a 1,5 Gbps .

È un access point abilitato al che può essere montato a soffitto o a parete, capace di coprire un’area fino a 186 m e di supportare oltre 100 dispositivi collegati contemporaneamente. Tra le altre caratteristiche, rientrano il supporto dei canali a 160 MHz e velocità in modalità wireless fino a . Eero PoE Gateway

È un gateway cablato ad alte prestazioni, capace di supportare connessioni fino a 10 Gbps. È dotato di due porte 10 Gigabit Ethernet e di otto porte 2,5 Gigabit Ethernet, tutte abilitate per lo standard PoE. Può alimentare più unità eero PoE 6 e altri dispositivi PoE (come telecamere di sicurezza).

Oltre ai due nuovi dispositivi, Amazon ha completato il pacchetto presentando eero for Pro Installers, un set di strumenti per integratori di sistemi audio/video professionali, ed eero for Business, una nuova soluzione per aiutare le aziende a gestire, mantenere e migliorare le prestazioni delle reti eero.

Prezzi e disponibilità di tutte le altre novità Amazon

Come anticipato, di tutto questo gruppo di nuovi dispositivi Amazon, gli unici ad arrivare anche in Italia sono le due videocamere di sorveglianza Ring Spotlight Cam Pro Battery e Plus Battery, già disponibili al preordine sul portale del colosso dell’e-commerce, con data di uscita fissata per il 26 ottobre 2022, e proposti al prezzo di 229,99 euro e 199,99 euro rispettivamente.

Tutti gli altri dispositivi, invece, sono attualmente disponibili in esclusiva per il mercato statunitense e per pochi altri mercati (come quello Canadese). Ecco i prezzi:

Il supporto Blink Mini Tilt Pan ha un prezzo di listino di 29,99 dollari ; può essere acquistato in accoppiata ad una telecamera Blink Mini al prezzo di 59,99 dollari .

ha un prezzo di listino di ; può essere acquistato in accoppiata ad una telecamera al prezzo di . La nuova telecamera di sorveglianza Blink Wired Floodlight Camera ha un prezzo di listino di 99,99 dollari .

ha un prezzo di listino di . La lampada da comodino Amazon Halo Rise ha un prezzo di listino di 139,99 dollari e sarà fornito con inclusi sei mesi di Halo , il servizio per il fitness di Amazon.

ha un prezzo di listino di e sarà fornito con inclusi sei mesi di , il servizio per il fitness di Amazon. Il nuovo Amazon Echo Auto di seconda generazione ha un prezzo di listino di 54,99 dollari .

di seconda generazione ha un prezzo di listino di . Il nuovo Amazon Echo Dot 5 per bambini arriva nelle due colorazioni Owl e Dragon, ed ha un prezzo di listino di 59,99 dollari .

arriva nelle due colorazioni Owl e Dragon, ed ha un prezzo di listino di . Le smart TV della gamma Amazon Fire TV Omni QLED arrivano in due distinte dimensioni: per la 65 pollici il prezzo è 799,99 dollari ; per la 75 pollici il prezzo è di 1099,99 dollari .

arrivano in due distinte dimensioni: per la il prezzo è ; per la il prezzo è di . Il robot Amazon Astro di seconda generazione ha un prezzo di listino di 999,99 dollari .

di seconda generazione ha un prezzo di listino di . Il nuovo access point eero PoE 6 sarà disponibile dal prossimo anno a partire da 299,99 dollari .

sarà disponibile dal prossimo anno a partire da . Il nuovo router eero PoE Gateway sarà disponibile dal prossimo anno a partire da 649,99 dollari.

Concludiamo segnalandovi che, sebbene questi dispositivi non siano attualmente previsti per il mercato italiano, in futuro le cose potrebbero cambiare e il colosso dell’e-commerce potrebbe decidere di importarli (almeno alcuni di essi) anche qua dalle nostre parti.

