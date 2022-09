Serata davvero ricca di novità per quanto riguarda Amazon, che ha presentato una grossa quantità aggiornamenti alla propria line up di dispositivi hardware. Tra questi spicca Fire TV Cube, arrivato ormai alla terza generazione, con importanti miglioramenti sia dal punto di vista delle prestazioni che della connettività. Tra le altre novità troviamo anche il telecomando vocale Alexa Pro e una nuova funzione riservata a Echo Show 15, che lo renderà ancora più utile e interessante.

Amazon Fire TV Cube

Con la terza generazione di Fire TV Cube, Amazon ha realizzato il suo miglior dispositivo dedicato allo streaming, dotandolo di un processore octa core a 2 GHz che garantisce un miglioramento delle prestazioni del 20% rispetto alla generazione precedente. Ne beneficia dunque l’apertura delle app, così da offrire una esperienza di utilizzo ancora più fluida e coinvolgente.

Il nuovo dispositivo può essere controllato interamente con i comandi vocali, grazie al supporto ad Alexa e supporta contenuti in 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e Dolby Atmos, per garantire un’esperienza di livello cinematografico. Tra le novità introdotte con la terza generazione vale la pena segnalare l’ingresso HDMI, il Super Resolution Upscaling e il supporto al protocollo WiFi 6E.

Previous Next Fullscreen

Eric Saarnio, vice presidente di Amazon Devices International, ha così commentato il nuovo dispositivo:

“Il nuovo Fire TV Cube rappresenta un grande passo avanti per Fire TV: è il lettore multimediale per lo streaming più veloce, potente e versatile che abbiamo mai realizzato. La potente capacità di elaborazione di Fire TV Cube e il supporto Wi-Fi 6E offrono un’esperienza di streaming incredibilmente fluida, mentre l’ingresso HDMI consente di estendere in modo immediato la semplicità di Fire TV e il controllo vocale Alexa al sistema d’intrattenimento domestico. Con il telecomando vocale Alexa Pro, è possibile ritrovare in modo semplice il telecomando quando è fuori posto e accedere a tutti i contenuti e le app preferite“

L’ingresso HDMI rende il nuovo Fire TV Cube in grado di accettare connessioni da lettori Blu-ray, decoder e molto altro, con una porta USB per telecamere esterne. Il Super Resolution Upscaling invece converte i contenuti HD in 4K, migliorando nitidezza e contrasto e rendendoli ancora più coinvolgenti.

Il nuovo Amazon Fire TV Cube è in pre ordine da oggi su Amazon al prezzo di 159,99 euro.

Telecomando Alexa Pro

Quante volte vi è capitato di perdere delle serate perché il telecomando della TV era sparito? Con Alexa Pro, il nuovo telecomando vocale di Amazon, tutto questo diventa solo un brutto ricordo. Vi basterà infatti dire “Alexa, trova il mio telecomando“, o usare l’app Fire TV e premere il pulsante dedicato, per far emettere un suono al telecomando e ritrovarlo immediatamente.

Previous Next Fullscreen

Grazie a due nuovi pulsanti diventa più facile accedere ai propri contenuti preferiti, alle app più utilizzate o ai canali seguiti, ma anche alle routine o ai comandi di Alexa che vengono utilizzati con maggiore frequenza. Il telecomando è dotato di retroilluminazione che si attiva col movimento, per essere sempre perfettamente utilizzabile anche al buio.

Il telecomando vocale Alexa Pro è in pre ordine da oggi al prezzo di 39,99 euro direttamente su Amazon.

Novità per Echo Show 15

Con suo schermo da 15 pollici Amazon Echo Show 15 è il dispositivo ideale per diventare la TV intelligente da tenere in cucina, per seguire le istruzioni per le proprie ricette preferite ma anche per guardare un film o una serie TV mentre siamo ai fornelli. Prossimamente le capacità multimediali di Show 15 si amplieranno, grazie a un aggiornamento che porterà Fire TV anche su questo dispositivo.

In questo modo sarà possibile vedere sullo schermo da 15 pollici i contenuti normalmente offerti da Fire TV, come ad esempio Disney+, Netflix e le tante altre piattaforme. Gli utenti potranno sfruttare il nuovo widget Fire TV che permette di accedere alle scorciatoie per le applicazioni utilizzate con maggiore frequenza, ma anche ai contenuti recenti e alle proprie playlist.

Amazon non ha ancora comunicato una data precisa ma vi terremo informati sul rilascio di questo aggiornamento che, vale la pena ricordarlo, sarà completamente gratuito.