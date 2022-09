Amazon ha iniziato col botto l’ultima settimana del mese di settembre: non soltanto ha appena ufficializzato l’arrivo delle Offerte esclusive Prime ad ottobre, ma ha anche già reso disponibili numerose offerte — e ghiotti bundle — sui suoi dispositivi più apprezzati, includendo nel novero gli speaker e display smart della gamma Echo ed Echo Show, gli immancabili dongle della serie Fire TV, i Kindle, i prodotti delle linee Blink, Ring ed Eero e altri dispositivi con assistente vocale Alexa.

Offerte sui dispositivi Amazon

Che vogliate rendere più intelligente la vostra casa — anche sotto il profilo della sicurezza —, oppure trasformare la vostra vecchia TV in una smart, in queste offerte troverete tante soluzioni che potrebbero fare al caso vostro.

Dal momento che le proposte arrivano tutte da Amazon e riguardano dispositivi proprietari, è certamente valida la solita premessa di carattere generale: tutti i prodotti trattati di seguito sono venduti e spediti da Amazon con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi per gli abbonati e il solito impeccabile servizio clienti.

Siccome le offerte toccano, come detto, una notevole varietà di prodotti, di seguito le troverete già suddivise in vari raggruppamenti, così da trovare subito quelle di vostro precipuo interesse.

Altoparlanti intelligenti Amazon Echo

In questa categoria troviamo tre alternative per budget diversi:

Display intelligenti Amazon Echo Show

Restando nella famiglia Echo ma passando ai display intelligenti della serie Show, troviamo molte soluzioni valide e alcuni bundle da valutare. Di seguito ne trovate una selezione (ma tante altre sono disponibili a questo link):

Altri dispositivi con Alexa

In questa categoria troviamo due soli prodotti: Echo Auto, che porta Alexa con voi anche in auto e le cuffie Echo Buds di seconda generazione. Ecco le offerte:

Amazon Fire TV

Veniamo ora ad una gamma di prodotti che non hanno bisogno di presentazioni: i dongle della serie Fire TV sono già nelle case di tantissimi utenti per la loro impareggiabile capacità di rendere smart qualsiasi TV con una spesa irrisoria. Ecco le offerte disponibili adesso:

Kindle

I Kindle in offerta includono:

Altra versioni sono disponibili a questo link.

Blink, Ring, Eero

Se volete arricchire la vostra smart home, non potete non valutare queste offerte sui prodotti a marchio Ring, Blink ed Eero:

Altre offerte sono disponibili qui e qui.

