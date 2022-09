In occasione dell’evento odierno, Amazon ha presentato una sfilza di nuovi prodotti. Fra questi, gioca un ruolo di prim’ordine il nuovo Kindle Scribe, il primo eBook reader dotato di un ampio display utile sia per leggere che per scrivere, esatto, per scrivere.

Si tratta di una novità assoluta che amplia di netto le possibilità di utilizzo dei classici Kindle, andando a rendere quello che è un “semplice lettore” un dispositivo versatile, con cui prendere note e appunti, studiare, creare liste di cose da fare e accedere ai documenti importati da smartphone e computer facilmente. Ma scopriamone meglio i dettagli e le peculiarità.

Caratteristiche e funzioni del Kindle Scribe di Amazon

Kindle Scribe è il miglior Kindle che abbiamo mai realizzato, l’unico in grado di offrire un’esperienza di lettura e scrittura che ricrea quella sulla carta. Nel progettarlo, ci siamo ispirati ai clienti Kindle che nel corso degli anni hanno aggiunto miliardi di note ed evidenziazioni ai libri. É ideale anche per rivedere e compilare documenti, gestire l’elenco delle cose da fare o scarabocchiare una grande idea. Inoltre, offre tutti i vantaggi di Kindle che i clienti conoscono e amano: milioni di libri su richiesta, caratteri regolabili, funzioni di lettura premium, settimane e settimane di durata della batteria, con il vantaggio di un bellissimo display di grandi dimensioni.

Eric Saarnio, vicepresidente di Amazon Devices International presenta così questo nuovo Kindle Scribe, un dispositivo che si presenta con un ampio schermo antiriflesso da 10,2 pollici ad alta risoluzione (la densità è pari a 300 ppi) con luce frontale che, come anticipato, supporta una penna che non necessita di ricarica, inclusa. A tal riguardo è possibile scegliere fra la penna Basic e la Premium, che differisce dall’altra per la presenza di una gomma e di un pulsante di scelta rapida personalizzabile con cui selezionare le funzioni o creare una nota adesiva.

In entrambi i casi le penne del Kindle Scribe si fissano al lato tramite un magnete, supportano tratti di diversa larghezza, una gomma, un evidenziatore e uno strumento di annullamento, tutti a disposizione dal menu di scrittura a schermo.

Ma a che serve questa penna? Non a disegnare, ma a scrivere. Amazon ne parla come uno strumento con cui prendere facilmente appunti a mano sugli eBook, per organizzarne note e sottolineature in maniera semplice. Ma è possibile anche annotarsi dei promemoria a parte, usando una serie di template: pensiamo agli elenchi di cose da fare, per le annotazioni da scrivere durante conferenze, riunioni o lezioni scolastiche e universitarie. Proprio al riguardo, Amazon segnala che i quaderni vengono salvati in automatico e caricati nel cloud gratuitamente, salvataggi che, a partire dal prossimo anno saranno accessibili anche tramite l’app Kindle per dispositivi mobili.

Come anticipato, un’altra novità di Kindle Scribe è la possibilità di importare documenti personali da smartphone e computer con la funzione Send-to-Kindle, documenti in .PDF su cui è possibile scrivere direttamente. Ma il dispositivo supporta anche le note adesive dentro documenti di Word, articoli web e altri formati, fornendo all’utente un ampio panorama di possibili utilizzi.

Per il resto, ricordiamo che, a disposizione del Kindle Scribe e di chi ne possederà uno, ci sono oltre 13 milioni di titoli scaricabili dal Kindle Store, l’abbonamento a Kindle Unlimited con cui accedere senza limiti a milioni di libri, saggi e altro (chi si iscrive durante la configurazione del dispositivo riceve 4 mesi di prova gratuita), l’accesso gratuito per i clienti Amazon Prime a una selezione di eBook e l’accesso a un ventaglio di autori tramite Kindle Direct Publishing.

Ultime, ma non per importanza, le specifiche hardware: ci sono tre tagli di memoria (16, 32 e 64 GB), una porta USB C utile anche per la ricarica della batteria, che dura settimane, dimensioni pari a 196 x 229 x 5,8 mm, peso di 433 grammi (solo il dispositivo) e il supporto ai seguenti formati: Formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC nativo; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, EPUB (convertiti).

Prezzi e disponibilità di Amazon Kindle Scribe

Amazon ha presentato Kindle Scribe oggi, eBook reader che è già acquistabile ma solo in preordine a un prezzo di partenza di 369,99 euro, prezzo valido per la versione con penna Basic e con 16 GB di memoria interna. In attesa della disponibilità effettiva, la data di uscita è fissata al 30 novembre 2022, a seguire trovate i link per preordinare tutte le versioni, in cui sono reperibili ulteriori informazioni:

