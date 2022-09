Amazon Kids arriva in Italia, per rispondere alle domande dei più piccoli anche quando i genitori, parenti o tutori non possono o non sanno rispondere. Si tratta di un servizio disponibile sui dispositivi Echo di Amazon, sia quelli muniti di uno schermo che quelli che non ne hanno. Nonostante altrove non sia proprio una novità, da noi è stato ufficializzato proprio nelle scorse ore, e sarà effettivamente disponibile a partire dalle prossime settimane, gratuitamente. Mentre aspettiamo, scopriamone di più.

Cos’è Amazon Kids e come funziona

Sono passati poco più di due anni dal giorno in cui Amazon presentava Kids e Kids+, definendola come l’esperienza su misura per i bambini, ora con più contenuti e funzionalità pensati esclusivamente per i più piccoli. Ora che Amazon Kids è stato ufficializzato anche per l’Italia, vale la pena soffermarci un momento spiegando brevemente come funziona e a cosa serve.

In sostanza, Amazon Kids è un servizio di Alexa dedicato ai bambini di età compresa fra i 3 e i 12 anni, un servizio che fornisce un ambiente sicuro in cui i bimbi possono divertirsi e imparare cose nuove con skill dedicate, giochi e altre chicche adatte alla loro età. Come anticipato funziona su tutti i dispositivi Amazon Echo, anche se risulta ancor più completo su quelli dotati di uno schermo per via delle ovvie potenzialità maggiori.

Fra le chicche di Amazon Kids segnaliamo le Filastrocche della buonanotte fornita tramite la skill di Giunti Editore, la possibilità di giocare a Trivial Pursuit con la propria famiglia o di imparare le tabelline con la skill di DeAgostini scuola con Vocine Vocione. Ma a disposizione c’è anche la Skill di Clementoni per sfidare Alexa o un proprio amico, la Skill di Sony Music Curiosando con lo Zecchino d’oro, o ancora, 44 Gatti per giocare con le canzoni di Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, fra le altre.

E come potevano mancare le domande e le risposte Educational, una delle funzioni più rappresentative di Amazon Kids che, punta a rispondere all’infinita curiosità dei più piccoli. Ecco qualche esempio veloce: Alexa, qual è il passato remoto di cucinare? Alexa, perché il mare è salato?, Alexa, qual è l’animale più veloce?, Alexa, qual è il tuo Avengers preferito?

E rispetto all’esperienza classica di Amazon Alexa, la funzione Kids modula le risposte per adattarle all’età dell’interlocutore, impedisce gli acquisti vocali o l’avvio delle canzoni con contenuti espliciti, permette di effettuare chiamate e videochiamate solo dai contatti approvati dai genitori ed è gestibile appieno da questi ultimi o dai parenti o tutori, che ne possono personalizzare l’esperienza d’uso attraverso la funzione Parent Dashboard, che permette anche di controllare le attività effettuate col profilo e di impedirne l’utilizzo in determinati orari del giorno.

A tal proposito questi ultimi devono creare un “Profilo bambino” dall’app di Alexa, attenderne l’approvazione e creare il profilo vocale e il Visual ID del bambino dal dispositivo Echo, profilo che può essere attivato su uno o più dispositivi, volendo anche su un Echo condiviso.

Dal suo arrivo in Italia nel 2018, sono tantissimi gli utenti che utilizzano Alexa, considerata oggi un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Amazon Kids su Alexa si propone come un servizio volto ad arricchire l’esperienza d’uso dei più piccoli e dei loro genitori. La tecnologia infatti, se utilizzata correttamente, può svolgere un ruolo positivo nella vita quotidiana delle famiglie e dei genitori, che desiderano essere sempre più presenti nel percorso di scoperta digitale dei loro figli. Amazon fornisce gli strumenti per aiutarli a farlo.

Con queste parole, l’Head of Alexa Gianmaria Visconti, ha salutato l’arrivo in Italia di Amazon Kids. Per provarlo non ci resta che attenderne la disponibilità effettiva, prevista per le prossime settimane.

