Quella odierna è stata una giornata con un’agenda piuttosto fitta per Amazon, che, tra le tante novità, ha presentato anche la nuova generazione di alcuni dei suoi speaker intelligenti della gamma Echo, al centro dei quali ritroviamo ancora una volta l’assistente intelligente Alexa.

Tra questi rientrano Echo Dot 5 ed Echo Dot 5 con orologio, nuovi speaker entry-level di Amazon che, stando a quanto dichiarato dalla casa madre, offrono bassi due volte più profondi rispetto agli omologhi della generazione precedente e sono dotati di un sensore di temperatura. Inoltre, il colosso dell’e-commerce ha rinnovato Echo Studio, dotandolo di un suono ancora più immersivo e coinvolgente grazie all’elaborazione dell’audio spaziale e al supporto ad una più ampia gamma di frequenze.

Come anticipato in apertura, Amazon ha annunciato la nuova generazione di Echo Dot (giunto alla quinta generazione) ed Echo Dot con orologio, con l’obiettivo dichiarato di volere portare le potenzialità di Alexa in ogni stanza della casa. Oltre a questi, l’azienda ha apportato miglioramenti audio significativi per il proprio altoparlante di punta Echo Studio.

Sulle novità, si è pronunciato Eric Saarnio, vicepresidente della sezione Dispositivi di Amazon International:

Una vera e propria esperienza ambientale è quella che lavora dietro le quinte per semplificare la vita quotidiana dei nostri clienti ogni volta che ne hanno bisogno. Questa nuova generazione di dispositivi Echo è stata progettata con questa idea in mente. Grazie all’audio potenziato e al design compatto, ognuno di questi nuovi dispositivi offre ai clienti tanti modi per rendere Alexa parte integrante della propria giornata. Inoltre, grazie ai nuovi sensori e alla tecnologia di Echo Dot ed Echo Dot con orologio, i clienti possono chiedere ad Alexa di fare ancora di più per loro.

Amazon Echo Dot 5

Pur mantenendo lo stesso design della generazione precedente, Echo Dot 5 è realizzato per essere il modello della gamma Dot più potente di sempre. Lo speaker, che si presenta con un design sferico e compatto, può godere di un’architettura audio riprogettata, basata su un altoparlante full-range personalizzato che offre l’escursione più elevata di sempre per la gamma e garantisce suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi rispetto a quelli offerti dagli Echo Dot 4.

Un’altra novità rispetto alla generazione precedente è dettata dalla presenza di sensori che consentono ad Alexa di fornire più informazioni e più contestualizzate: grazie ad un sensore di temperatura, Alexa è in grado di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore al raggiungimento di una determinata temperatura ambientale; grazie ad un accelerometro, invece, è possibile abilitare i controlli gestuali.

Con il nuovo Amazon Echo Dot 5 è sufficiente toccare la parte superiore del dispositivo per mettere in pausa o riprendere la musica, disattivare i timer o terminare una chiamata.

Amazon Echo Dot 5 con orologio

Ancora una volta, Amazon affianca all’Echo Dot standard la versione dotata di orologio. Sulla carta, i due smart speaker sono assolutamente identici, al netto della presenza dei LED che consentono la visualizzazione dell’orario che, rispetto alla generazione precedente, vengono aggiornati.

Amazon Echo Dot 5 con orologio è infatti dotato di una tecnologia LED ad alta densità da 5 x 21 punti che apre a nuove possibilità rispetto al passato, con l’obiettivo di rendere più chiara e dinamica la visualizzazione delle informazioni a colpo d’occhio.

L’utente potrà chiedere ad Alexa di visualizzare l’orario, il titolo di una canzone, il nome di un artista, le previsioni del tempo, il risultato di un calcolo matematico e tanto altro: tutto verrà mostrato dal sistema rinnovato di LED.

Amazon Echo Studio

Partendo dal presupposto che Echo Studio fosse già lo speaker della gamma Echo capace di offrire la migliore qualità del suono, Amazon ha voluto ulteriormente alzare l’asticella, apportando alcuni piccoli ma significativi miglioramenti al prodotto, che non cambia esteticamente (anche se arriva nella nuova colorazione Bianco ghiaccio).

Tutto ciò che di buono c’era già nell’Echo Studio della generazione precedente, come il supporto al Dolby Atmos e al Sony 360 Reality Audio, è stato mantenuto.

Amazon Echo Studio 5 (o 2022) è più performante grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e all’estensione della gamma di frequenze supportate: la prima è stata progettata per migliorare l’effetto stereo, donando all’ascoltatore un suono con maggiore ampiezza, chiarezza e intensità.

L’obiettivo è quello di ricreare le performance di un sistema stereo hi-fi, con performance vocali più presenti al centro e strumentale meglio definito ai lati, trasmettendo all’utente l’intento dell’artista. La tecnologia di estensione della gamma di frequenza, invece, offre prestazioni migliori rispetto alla generazione precedente, offrendo una maggiore chiarezza dei medi e bassi più profondi.

Un occhio alla privacy, un occhio all’ambiente

Amazon ci tiene a sottolineare che i dispositivi Echo sono progettati tenendo conto della privacy dei propri clienti, grazie all’inclusione di diversi livelli di controllo, tra cui un pulsante per attivare o disattivare i microfoni e la possibilità di visualizzare e cancellare le registrazioni vocali (tramite l’app Alexa, disponibile sia sull’App Store di Apple che sul Play Store di Google).

Inoltre, l’azienda è orgogliosa nell’affermare che tutti i dispositivi annunciati quest’oggi riportano il badge Climate Pldege Friendly: la nuova generazione di Echo Dot, infatti, è costruita con il 95% di tessuto riciclato post-consumo, mentre la confezione di vendita è realizzata, per oltre il 99%, con materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclate; è stata, inoltre, introdotta una modalità a basso consumo per risparmiare energia durante i periodi di inattività.

Prezzi e disponibilità dei nuovi dispositivi Amazon Echo

Terminata l’analisi dei nuovi smart speaker appena presentati da Amazon, arriviamo al punto forse cruciale, ovvero quello che riguarda prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti:

Il nuovo Echo Dot 5 arriva in Italia nella nuova colorazione Blu notte e nelle due classiche colorazioni Antracite e Bianco ghiaccio al prezzo di 59,99 euro .

arriva in Italia nella nuova colorazione Blu notte e nelle due classiche colorazioni Antracite e Bianco ghiaccio al prezzo di . Il nuovo Echo Dot 5 con orologio arriva in Italia nelle colorazioni Azzurro tenue e Bianco ghiaccio al prezzo di 69,99 euro .

arriva in Italia nelle colorazioni Azzurro tenue e Bianco ghiaccio al prezzo di . Il nuovo Echo Studio arriva in Italia nella classica colorazione Antracite e nella nuova colorazione Bianco ghiaccio al prezzo di 199,99 euro.

Dei dispositivi presentati, Echo Studio è l’unico già disponibile all’acquisto nella colorazione Antracite. Echo Dot 5, Echo Dot 5 con orologio ed Echo Studio in colorazione Bianco ghiaccio sono invece già preordinabili e saranno ufficialmente in vendita a partire dal prossimo 20 ottobre 2022.

