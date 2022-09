Il produttore statunitense Apple ha lanciato i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max lo scorso 7 settembre, portando al debutto la Dynamic Island, una soluzione innovativa che rende piacevole da guardare e utile dal punto di vista funzionale qualcosa che, altrimenti, starebbe lì sulla parte anteriore degli smartphone senza motivo, ovvero i fori dedicati alla sensoristica del Face ID e alla fotocamera anteriore.

Il colosso di Cupertino ha recentemente pubblicato nuove linee guida per consentire agli sviluppatori di sfruttare ulteriormente la Dynamic Island tramite le attività in tempo reale (Live Activities), una delle funzionalità di iOS 16 che rientra tra quelle annunciate ma non ancora effettivamente rese disponibili. A proposito di iOS 16, è emerso l’ennesimo bug che colpisce l’ultimo sistema operativo mobile della mela morsicata e riguarda i video realizzati con la modalità cinema.

iPhone 14 Pro: la Dynamic Island verrà sfruttata maggiormente

Come anticipato in apertura, gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max riceveranno­ un ulteriore boost alla Dynamic Island, novità introdotta per la prima volta all’interno della gamma iPhone, una soluzione capace di adattarsi a diversi scenari per mostrare informazioni di svariato tipo (timer, cronometro, chiamata, riproduzione audio, navigazione).

La Dynamic Island sarà presto in grado di adattarsi al contesto tramite le Live Activities (Attività in tempo reale), una novità presentata con iOS 16 ma che attualmente non è stata ancora resa disponibile: i lavori in corso verso l’arrivo della funzionalità sulla versione stabile del sistema operativo stanno iniziando a concretizzarsi in queste settimane.

Attualmente, infatti, è in corso lo sviluppo di iOS 16.1, giunto recentemente alla beta 2: nella versione beta è incluso il supporto alle API per le Live Activities, che consente agli sviluppatori di aggiungere notifiche in tempo reale alla schermata di blocco ma anche, come già detto, alla Dynamic Island degli iPhone 14 Pro.

A tal proposito, visto che il lancio autunnale di iOS 16.1 è sempre più vicino, Apple si è prodigata a pubblicare sul proprio portale degli sviluppatori le linee guide complete su come implementare le nuove Live Activities sulla Dynamic Island.

Ecco le linee guida complete per le attività in tempo reale sulla Dynamic Island degli iPhone 14 Pro

Prima di passare all’esposizione dei concetti che legano l’implementazione delle Live Activities sulla Dynamic Island, il colosso di Cupertino mette in chiaro i modi in cui queste possono essere sfruttate sugli iPhone supportati, oltre che sulla schermata di blocco: se il modello supporta la Dynamic Island (attualmente solo iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max), allora, il sistema mostrerà l’attività in tempo reale nella zona circostante alla fotocamera TrueDepth; nel caso in cui l’iPhone avesse ancora il notch, il sistema deciderà se mostrare o meno un aggiornamento dell’attività in tempo reale, tramite un banner che appare brevemente, solo se l’app ritenga che l’aggiornamento sia importante.

Fatta questa precisazione, Apple passa a illustrare i modi in cui può essere visualizzata un’attività in tempo reale sulla Dynamic Island, facendo il distinguo tra tre possibili modalità di visualizzazione:

Compatta

Viene sfruttata quando c’è solo un’attività in tempo reale “attiva”. La visualizzazione si compone di due parti, una alla sinistra del foro ovale e una alla destra, che si fondono in un unico foro ovale più grande inglobando la Dynamic Island

Viene sfruttata quando c’è solo un’attività in tempo reale “attiva”. La visualizzazione si compone di due parti, una alla sinistra del foro ovale e una alla destra, che si fondono in un unico foro ovale più grande inglobando la Minimale

Viene sfruttata quando sono “attive” più attività in tempo reale; il sistema sceglie un’attività in tempo reale da mostrare come collegata alla Dynamic Island , mentre l’altra (quella a destra) appare staccata e di forma circolare.

Viene sfruttata quando sono “attive” più attività in tempo reale; il sistema sceglie un’attività in tempo reale da mostrare come collegata alla , mentre l’altra (quella a destra) appare staccata e di forma circolare. Estesa

Quando l’utente tocca e tiene premuta un’attività dal vivo in una presentazione compatta o minimale, il sistema mostrerà il contenuto in un box più grande.

Apple raccomanda agli sviluppatori di assicurarsi che la loro attività in tempo reale supporti sia i tre tipi di visualizzazione (che abbiamo appena illustrato) che la presentazione classica sulla schermata di blocco. Terminata questa analisi, Apple delinea le migliori pratiche per gli sviluppatori che desiderano implementare le attività in tempo reale sulla Dynamic Island degli iPhone 14 Pro:

Offri un’attività in tempo reale per attività ed eventi dal vivo che hanno un inizio e una fine definiti.

Presenta solo i contenuti più essenziali.

Aggiorna un’Attività in tempo reale solo quando sono disponibili nuovi contenuti, avvisando le persone solo se è essenziale attirare la loro attenzione.

Evita di mostrare informazioni riservate in un’attività in tempo reale.

Evita di utilizzare un’attività in tempo reale per mostrare annunci o promozioni.

Dai alle persone il controllo sull’inizio e la fine delle attività in tempo reale.

Assicurati che toccando la tua attività in tempo reale si apra l’app nella posizione giusta.

Prendi in considerazione la rimozione della tua attività in tempo reale dalla schermata di blocco al termine della stessa.

Infine, Apple conclude fornendo agli sviluppatori altre linee guida generali su come progettare Live Activities che possano essere utili per le loro applicazioni:

Garantisci informazioni e design unificati delle presentazioni compatte nella Dynamic Island.

Crea layout coerenti tra presentazioni compatte ed estese.

Prendi in considerazione l’utilizzo di un design coerente sia nella schermata di blocco che nelle presentazioni estese.

Adattala a diverse dimensioni dello schermo e alle diverse visualizzazioni delle attività in tempo reale.

Valuta attentamente prima di utilizzare un colore di sfondo personalizzato e un’opacità nella schermata di blocco.

Coordina il raggio dell’angolo dei tuoi contenuti con il raggio dell’angolo dell’attività in tempo reale.

In generale, usa i margini standard per assicurarti che i tuoi contenuti siano leggibili.

Scegli colori che funzionino bene su una schermata di blocco personalizzata.

Supporta la modalità scura e sempre attiva.

Usa le animazioni con parsimonia e solo per attirare l’attenzione sugli aggiornamenti dei contenuti.

Come detto, queste linee guida servono per aiutare gli sviluppatori di app di terze parti a includere le Live Activities all’interno delle loro app, in vista del rilascio della funzionalità previsto con iOS 16.1 nel corso dell’autunno; per sviluppatori e beta tester pubblici, infatti, è attualmente disponibile la seconda versione in anteprima del prossimo aggiornamento del sistema operativo.

iOS 16: i video registrati in modalità cinema non vengono riconosciuti da iMovie e Final Cut Pro

L’ultima versione del sistema operativo iOS, ovvero iOS 16 è stata rilasciata da Apple lo scorso 12 settembre e, nel giro di due settimane, è già stata aggiornata fino alla versione 16.0.2 con cui il colosso di Cupertino è dovuto correre ai ripari per sistemare svariate problematiche e numerosi bug che affliggevano i più recenti iPhone 14 Pro ma anche tutti gli altri modelli supportati.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato sul forum di supporto della Community Apple e su Reddit, è emerso un nuovo bug che riguarda una funzionalità introdotta dal colosso di Cupertino con gli iPhone 13 del 2021, ovvero la registrazione di video in modalità Cinema, consentita fino al 1080p sugli iPhone 13 e 13 Pro e fino al 4K a 24 fps sugli iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Sembra infatti che gli editor video iMovie e Final Cut Pro non siano più in grado di aprire i video cinematografici registrati con un iPhone che esegue iOS 16: il motivo del bug non è chiaro ma tutte le segnalazioni mostrano un filo conduttore, ovvero l’impossibilità di aprire questa tipologia di video, tanto con l’editor video gratuito che con quello a pagamento.

Apple non ha ancora lasciato dichiarazioni al riguardo circa questo nuovo bug e, attualmente, non è disponibile alcun aggiornamento software che possa risolverlo (iOS 16.0.2 non lo ha risolto e le app per Mac verranno probabilmente aggiornate il mese prossimo, quando arriverà macOS 13 Ventura).

